Shadow PC Essential : la démocratisation du PC dans le cloud

Avec Shadow PC Essential, la nouvelle offre de la société française Shadow, il est maintenant possible d’accéder à un ordinateur Windows à travers le cloud. Accessible et abordable pour tous, cette solution révolutionne l’approche traditionnelle de l’informatique en proposant une expérience optimisée et ergonomique pour les utilisateurs. Découvrons ensemble cette innovation en matière de bureautique.

Une configuration adaptée aux besoins de chacun

Grâce à sa technologie innovante, Shadow PC Essential permet l’accès à distance à un ordinateur sous Windows 10 Home, fonctionnant avec quatre cœurs d’un processeur Intel Xeon, 4 Go de RAM et une capacité de stockage de 128 Go, actuellement doublée par une offre spéciale pour atteindre 256 Go. A noter que cet ordinateur ne dispose pas de carte graphique, un élément coûteux non nécessaire dans ce type de configuration dédiée principalement à la bureautique.

Tarifs attractifs et sans engagement

La grande force de Shadow PC Essential repose sur son tarif abordable et sans engagement. Pour seulement 9,99€ par mois, les particuliers peuvent profiter de toutes les fonctionnalités offertes sans avoir à s’investir sur des formules plus coûteuses ou bridées comme cela peut être le cas chez certains concurrents. Auparavant, la société proposait deux abonnements distincts pour les particuliers : Shadow PC Gaming et Shadow PC Pro.

En plus de sa version dédiée aux particuliers, Shadow PC Essential met également à disposition des entreprises une offre spécialement adaptée à leurs besoins. Proposée au tarif de 8,69€ hors TVA et frais de licence Windows, cette solution représente un investissement économique pour les sociétés désireuses d’optimiser leur parc informatique.

Principaux avantages proposés par Shadow PC Essential pour les entreprises :

Accès à distance sécurisé à un environnement de travail performant

Réduction des coûts liés au matériel et à la maintenance

Possibilité de gérer plusieurs postes avec un seul abonnement

Mise à jour automatique du système

Facilité d’intégration dans les systèmes existants

Une expérience ergonomique et optimisée pour les utilisateurs

L’utilisation de Shadow PC Essential ne se limite pas seulement aux performances de l’ordinateur dans le cloud, mais également à l’ergonomie proposée par cette technologie innovante. En effet, grâce à sa compatibilité avec différents périphériques (smartphones, tablettes, ordinateurs portables ou fixes), il est possible de profiter de son environnement de travail sur différents supports et à tout moment.

De plus, la facilité d’installation et d’utilisation permet aux utilisateurs de prendre en main rapidement leur nouvel outil de travail sans forcément avoir de compétences techniques approfondies.

Autres atouts de Shadow PC Essential :

Accès instantané à ses documents et applications

Sauvegarde automatique des données

Niveau de sécurité élevé pour prévenir les intrusions et le vol de données

Possibilité de personnaliser son environnement selon ses préférences

Support client réactif en cas de problème ou de question

En définitive, Shadow PC Essential s’impose comme une solution abordable et performante pour tous ceux qui souhaitent bénéficier d’un ordinateur dans le cloud adapté à leurs besoins. Avec ses offres dédiées aux particuliers et entreprises, ainsi que sa facilité d’utilisation et sa compatibilité avec divers périphériques, il est certain que cette technologie innovante a de beaux jours devant elle.