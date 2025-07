Acer Care Plus Optimize : la garantie 2025 qui allie remboursement, performance et responsabilité

4.7/5 - (9 votes)

Acer révolutionne la garantie entreprise avec Optimize : jusqu’à 55 % remboursés sur vos anciens PC

Asnières-sur-Seine, 11 juillet 2025 – Acer dévoile Acer Care Plus Optimize, une formule d’assistance inédite destinée aux entreprises souhaitant conjuguer performance, durabilité et maîtrise des coûts.

Avec une offre de reprise pouvant atteindre 55 % du prix initial, Acer transforme la garantie en un véritable levier stratégique pour le renouvellement du parc informatique.

💼 Acer lance « Care Plus Optimize », une garantie entreprise inédite offrant jusqu’à 55 % de remboursement sur les anciens PC pour un parc toujours renouvelé.

♻️ Cette formule allie performance durable et économie circulaire, avec reprise de matériel, assistance sur site et gestion optimisée du cycle de vie des équipements.

📊 Les entreprises bénéficient d’un service sur mesure intégrant mise à jour technologique, maîtrise budgétaire et engagement écoresponsable pour une infrastructure toujours alignée.

🛠️ Disponible avec les gammes Standard, Premium ou Deluxe, Optimize redéfinit la garantie professionnelle par sa flexibilité et sa capacité à anticiper les besoins IT.

Une nouvelle génération de garanties pour les professionnels

Développée exclusivement par Acer, cette extension de garantie de trois ans permet bien plus qu’un simple service après-vente. Elle propose aux entreprises un accompagnement complet sur trois axes majeurs : l’intégration technologique continue, la gestion optimisée de la fin de vie des appareils et la valorisation responsable des équipements usagés.

Selon Christian Cosneau, Directeur du service client EMEA chez Acer, « Optimize permet aux entreprises d’avancer avec agilité : elles modernisent leur matériel tout en maîtrisant leur impact environnemental et budgétaire. »

Achetez un PC Acer avec l’option de garantie sur site « Optimize » valable trois ans.

Réalisez une mise à jour de l’équipement entre 12 et 36 mois après l’achat initial.

Retournez l’ancien appareil pour bénéficier d’un remboursement pouvant aller jusqu’à 55 % du prix d’origine*.

Ce service s’accompagne également d’une assistance technique sur site, rapide et fiable, assurant la continuité de vos activités en toutes circonstances.

Un choix durable et économique pour les entreprises

Avec cette solution, Acer facilite le renouvellement des équipements tout en promouvant l’économie circulaire. Les entreprises profitent d’une infrastructure informatique toujours à jour, alignée sur leurs besoins, tout en s’inscrivant dans une logique de développement responsable.

Des forfaits flexibles adaptés à chaque besoin

Optimize s’ajoute à une gamme complète de garanties Acer Care Plus, incluant les niveaux Standard, Premium et Deluxe. Chaque formule offre un degré de couverture spécifique : durée étendue, priorité sur les réparations, protection renforcée et qualité de service élevée.

Pourquoi choisir Acer Care Plus Optimize ?

Réduction des coûts liés au renouvellement matériel

Meilleure anticipation des cycles de vie produit

Démarche écoresponsable valorisante pour votre entreprise

Service sur mesure pensé pour les professionnels

Avec Care Plus Optimize, Acer redéfinit les standards de la garantie, en proposant un dispositif complet qui allie performance, simplicité et responsabilité.

À propos d’Acer

Créée en 1976, Acer est un acteur majeur dans le domaine des technologies numériques, présent dans plus de 160 pays. L’entreprise innove sans cesse pour offrir des solutions connectées, tout en s’engageant activement dans des démarches de développement durable. Ses 7 800 collaborateurs dans le monde œuvrent chaque jour à rapprocher les hommes et la technologie.