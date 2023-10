Découvrez l’Acer Swift Edge : un ordinateur portable compact à la performance exceptionnelle

Lorsqu’il s’agit de trouver un ordinateur portable offrant un excellent rapport qualité-prix, l’Acer Swift Edge fait partie des meilleurs choix sur le marché. Non seulement il intègre des composants haut de gamme, mais en plus, il est proposé au prix attractif de 899 euros avec le code PCOLED.

Pourquoi choisir l’Acer Swift Edge ?

Un design ultra-compact et léger : Idéal pour ceux qui sont souvent en déplacement, cet ordinateur arbore une forme mince qui le rend facile à trimballer partout.

Des caractéristiques techniques impressionnantes

Le coeur de cet Acer Swift Edge est constitué par un processeur AMD Ryzen 5 6600U à six cœurs, doté d’une fréquence de base de 2,4 GHz qui peut monter jusqu’à 4,5 GHz en mode TurboBoost lorsque vous avez besoin de plus de vitesse et de puissance. Il ne s’agit certes pas d’un modèle axé sur le gaming, mais son chip graphique AMD Radeon Graphics intégré au processeur assure tout de même une excellente qualité visuelle.

L’impressionnante performance de cet ordinateur portable est aussi due à sa mémoire : il embarque un disque SSD ultra-rapide et offre un support de stockage suffisant pour installer vos applications préférées sans contrainte.

L’écran, quant à lui, offre une résolution élevée qui garantit un affichage net et précis. En outre, la partie supérieure centrale de l’écran accueille une caméra web ainsi qu’un microphone intégré, permettant ainsi de réaliser des appels vidéo de qualité sans utiliser d’équipement supplémentaire.

Un clavier rétroéclairé pour travailler dans toutes les situations

Pour ceux qui ont besoin de travailler en toutes circonstances, même dans des conditions de faible luminosité, l’Acer Swift Edge dispose d’un clavier rétroéclairé pratique qui vous permettra de taper confortablement à tout moment. Accompagné du système d’exploitation Windows 11, Microsoft met à votre disposition ses dernières fonctionnalités pour vous garantir une expérience utilisateur optimale.

Une autonomie adaptée aux besoins du quotidien

En termes d’autonomie, l’Acer Swift Edge n’est pas en reste : il vous fournira jusqu’à 12 heures de travail ininterrompu avant de devoir être rechargé. Bien entendu, cette donnée peut varier en fonction de l’utilisation que vous ferez de votre matériel, mais avec une telle endurance, il couvre largement les besoins de la majorité des utilisateurs.

Des connexions qui simplifient la vie

Au-delà de ses caractéristiques techniques internes, l’Acer Swift Edge est un véritable concentré de connectivité. On y trouve ainsi plusieurs ports USB, un lecteur de carte SD, une sortie HDMI pour brancher un écran externe et bien sûr, une prise casque.

La connexion sans fil n’est pas en reste avec le support du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.0, vous permettant d’être connecté à vos périphériques et au réseau Internet où que vous soyez.

En conclusion : Un prix accessible pour un produit haut de gamme

L’Acer Swift Edge a tout pour plaire aux utilisateurs exigeants, grâce à ses performances solides, son design compact et sa grande autonomie. Il se positionne comme un excellent choix pour ceux qui recherchent une nouvelle machine capable de répondre à leurs attentes sans exploser leur budget.

Avec cette promotion exceptionnelle sur ce modèle très complet, il serait dommage de rater l’opportunité d’acquérir cet ordinateur portable haut de gamme à un tarif aussi abordable. N’hésitez plus et offrez-vous l’Acer Swift Edge à seulement 899 euros avec le code PCOLED !