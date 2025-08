UNESCO, intelligence artificielle et durabilité : des enjeux énergétiques au cœur du G20 2025

4.5/5 - (4 votes)

L’Afrique du Sud a récemment pris la présidence du G20 avec pour devise « solidarité, égalité et durabilité ». Parmi les grandes priorités définies, l’intelligence artificielle (IA) figure au premier plan. L’UNESCO prévoit d’apporter son expertise sur ce sujet central, notamment autour de la question de l’impact énergétique grandissant des modèles de traitement du langage naturel, ou LLMs (Large Language Models). Les discussions s’annoncent particulièrement riches, tant les liens entre technologies numériques, durabilité environnementale et équilibres géopolitiques se resserrent.

Un contexte international marqué par le défi de la croissance durable

Avec l’Afrique du Sud à la tête du G20 jusqu’en 2025, la recherche d’un équilibre entre développement technologique et préservation de l’environnement occupe une place centrale dans l’agenda mondial. L’ensemble des pays membres concentre ses efforts sur trois axes principaux : la croissance inclusive, la sécurité alimentaire et des avancées maitrisées en matière d’intelligence artificielle.

La montée en puissance des outils d’IA, renforcée par l’intérêt croissant pour les LLMs, amène à repenser les stratégies d’innovation face aux contraintes écologiques actuelles. La notion de durabilité n’est désormais plus dissociable du progrès scientifique ou numérique, comme le rappellent régulièrement les interventions menées sous l’égide des Nations unies.

L’UNESCO mobilisée pour promouvoir une IA responsable

L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) entend jouer un rôle clé durant cette période stratégique. Son intervention consiste à cadrer l’évolution rapide des technologies intelligentes afin qu’elles contribuent à une transition juste et maîtrisée vers des sociétés toujours plus connectées.

À travers des recommandations internationales et la diffusion de bonnes pratiques, l’UNESCO vise à garantir que l’émergence de systèmes tels que les LLMs soit compatible avec les engagements collectifs en matière d’écologie. Ce positionnement implique également d’explorer les difficultés spécifiques posées par la consommation énergétique de ces innovations techniques.

Dynamique internationale autour de l’énergie consommée par l’IA

Le fonctionnement des LLMs, qui nécessitent de vastes ressources informatiques, soulève des interrogations persistantes sur leur coût environnemental. À mesure que les applications industrielles et commerciales de ces modèles se multiplient, la pression sur les infrastructures énergétiques s’accroît.

Nombre de gouvernements et d’organismes internationaux craignent que l’expansion fulgurante de l’IA ne vienne contrecarrer les objectifs mondiaux de réduction des émissions de carbone. Cette tension est aujourd’hui palpable dans toutes les enceintes où sont discutées les politiques de transformation numérique.

Encourager l’innovation tout en réduisant l’empreinte écologique

L’un des axes travaillés par l’UNESCO consiste à promouvoir un usage raisonné des LLMs, en renforçant notamment les exigences de transparence sur leur consommation énergétique. Cela passe par la mise en place de standards internationaux et par l’incitation à développer des alternatives plus sobres.

Les chercheurs et industriels se voient ainsi encouragés à optimiser l’efficacité des algorithmes ou à privilégier des data centers alimentés par des énergies renouvelables. Plusieurs initiatives cherchent également à démocratiser l’accès à des plateformes moins énergivores, rendant possible une exploitation de l’IA respectueuse du climat.

Mise en place d’indicateurs universels de performance énergétique pour les modèles d’IA

pour les modèles d’IA Développement de centres de calcul bas-carbone

Promotion de la collaboration interétatique et interdisciplinaire pour la sobriété numérique

pour la sobriété numérique Soutien à la recherche sur des architectures algorithmiques innovantes et plus économes

Des enjeux majeurs pour le G20 et la coopération internationale

Sous la présidence sud-africaine, le G20 souhaite avancer de façon coordonnée sur ces thématiques stratégiques. L’alliance avec l’UNESCO apparaît donc comme un levier essentiel pour définir des règles communes concernant l’utilisation des LLMs et leur impact environnemental.

Cette mobilisation internationale reflète aussi l’urgence de renforcer la sécurité alimentaire et la croissance inclusive, alors même que la technologie peut devenir un allié précieux lorsque utilisée selon des principes responsables. Le dialogue amorcé vise à éviter la fracture numérique entre pays, en soutenant tant l’accès aux innovations que la protection des ressources naturelles.

Pays membre Priorité affichée Implication de l’UNESCO Afrique du Sud Croissance durable, intelligence artificielle Expertise et recommandations sur l’IA et la durabilité Union européenne Transition verte, innovation numérique Partenariat avec programmes éducatifs et sciences États-Unis Leadership technologique, cybersécurité Collaboration sur cadres éthiques de l’IA

Quels scénarios pour concilier usages des LLMs et réduction de l’empreinte énergétique ?

L’avenir de l’intelligence artificielle, et des grands modèles de langage en particulier, s’inscrit dans une logique de compromis continu entre ambitions économiques et exigences écologiques. Les pistes envisagées vont d’une mutualisation accrue des ressources informatiques à une meilleure gestion de la demande énergétique créée par l’exploitation des données massives.

Au sein des discussions amenées à se poursuivre en 2025, la volonté commune est d’établir des mécanismes permettant de mesurer précisément les dépenses énergétiques liées à chaque application concrète. Une telle démarche ouvrirait la voie à des certifications, voire à des restrictions volontaires, sur certains types d’usages trop gourmands en énergie.

L’importance des cadres réglementaires pour guider l’innovation

Plusieurs forums internationaux prennent déjà position en faveur de normes partagées sur l’impact environnemental de l’IA. En fixant des critères précis, il devient envisageable de responsabiliser les acteurs économiques et de mieux anticiper les coûts indirects induits par une généralisation massive des LLMs.

Si la dynamique actuelle révèle avant tout une phase d’expérimentation collective, elle s’accompagne aussi d’appels croissants à instaurer des garde-fous efficaces pour maintenir la compatibilité entre ambition technologique et objectifs climatiques.