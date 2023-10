Galaxy S24 : Découvrez les dernières informations sur la nouvelle série de smartphones Samsung

Le géant coréen Samsung prévoit de lancer sa nouvelle série de smartphones haut de gamme, le Galaxy S24, en 2024. Les précédents modèles Galaxy S22 et S23 ont tous été lancés en février et il se pourrait que les nouveaux modèles Galaxy S24 sortent un peu plus tôt en 2024. Selon un message du célèbre leaker Ice Universe sur le réseau social chinois Weibo, le Galaxy S24 pourrait être lancé le 18 janvier prochain. La raison serait la conférence annuelle de Qualcomm, qui est prévue plus tôt que les années précédentes, soit fin octobre.

Prix des futurs modèles Galaxy S24

Pour l’instant, les prix des futurs modèles Galaxy S24 sont encore mystérieux et il est probablement trop tôt pour que Samsung ait finalisé sa grille tarifaire pour ses prochains smartphones. L’entreprise avait sensiblement augmenté les prix lors de la génération précédente, donc nous ne nous attendons pas vraiment à une autre hausse cette année. Voici les prix des modèles Galaxy S23 pour rappel :

Galaxy S23 : €959

Galaxy S23+ : €1219

Galaxy S23 Ultra : €1419 – €1839 (selon version)

Avec Apple ayant même réduit les prix de ses derniers modèles iPhone 15, il est difficile d’imaginer Samsung augmenter les siens au risque de réduire fortement l’attractivité de ses smartphones. Nous espérons donc que Samsung maintiendra au moins ses prix, ce qui positionnerait le Galaxy S24 Ultra juste en dessous de l’iPhone 15 Pro Max et rendrait le modèle Galaxy S24 régulier légèrement moins cher que l’iPhone 15.

Design des futurs modèles Galaxy S24

Que ce soit pour un smartphone haut de gamme ou un modèle abordable, il est devenu aisé de reconnaître un appareil Samsung au premier coup d’oeil. Sans surprise, les Galaxy S24 hériteront des designs emblématiques des générations précédentes. On retrouvera toujours les caméras disposées verticalement à l’arrière de tous les modèles, ainsi qu’un design plus anguleux rappelant l’ancien Galaxy Note sur le modèle Ultra.

Les dimensions attendues du Galaxy S24 sont de 147 × 70,6 × 7,6 mm et pour le S24+ elles seront de 158,5 × 75,9 × 7,7 mm. Le Galaxy S24 Ultra s’aplatira également, mais cette nouvelle disposition ne sera pas forcément une bonne nouvelle pour tous les utilisateurs.

En termes de matériaux utilisés, il semble que tous les modèles Galaxy S24 utiliseront un nouveau cadre partiellement forgé en titane. La résistance de ces appareils ne devrait pas être très différente; ils seront probablement protégés par la vitre Gorilla Glass Victus 2, actuellement leur verre le plus résistant.

Nous nous attendons à plusieurs couleurs pour les Galaxy S24 et S24+, ainsi qu’à des couleurs distinctes pour le Galaxy S24 Ultra.

Ecrans et technologie des futurs modèles Galaxy S24

Les écrans des prochains Galaxy S24 auront toujours différentes tailles, mais Samsung apportera quelques changements dans ce domaine. Tout d’abord, comme mentionné précédemment, ils seront équipés de dalles plates plutôt que courbées.

Galaxy S24 : 6,2 pouces

Galaxy S24+ : 6,7 pouces

Galaxy S24 Ultra : 6,8 pouces

Il s’agit d’écrans M13 OLED de nouvelle génération, qui promettent comme toujours des couleurs plus précises, une consommation d’énergie réduite et une luminosité accrue. Autre bonne nouvelle : tous les modèles Galaxy S24 bénéficieront enfin de la technologie LTPO, auparavant réservée au modèle Ultra.

Authentification biométrique

Pour l’authentification biométrique, Samsung continue de miser sur le même lecteur d’empreintes digitales ultrasonique sous l’écran, mais les utilisateurs disposeront également de la possibilité d’utiliser la reconnaissance faciale s’ils le souhaitent.

Système sur puce (SoC) du Galaxy S24

Historiquement, Samsung a lancé ses derniers smartphones Galaxy en Europe avec ses propres puces Exynos, à l’exception des modèles Galaxy S23 qui étaient tous équipés de SoC Qualcomm. Le Galaxy S24 devrait revenir à ses racines cette fois-ci, puisque certaines fuites suggèrent que seuls les modèles S24 et S24+ seront équipés de puces Exynos en Europe, tandis que la version Ultra conservera les puces Qualcomm.

En résumé, le futur Galaxy S24 promet d’être une série intéressante, autant pour son design, sa technologie que pour son système sur puce. Les fans de Samsung attendent avec impatience l’annonce officielle de ces nouveaux smartphones haut de gamme. Restez à l’affût des dernières informations !