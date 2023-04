Pile CR2032 : piles “bouton” qui durent le plus longtemps

Encore appelée pile bouton dans le monde informatique, la pile CR2032 est une pile plate ayant une forme circulaire telle qu’une pièce de monnaie.

Généralement, elle sert de générateur d’énergie dans les dispositifs électroniques comme les ordinateurs, les calculatrices, les systèmes de protection, etc.

De façon spécifique, elle fournit l’énergie nécessaire au bon fonctionnement du BIOS de ces appareils. Si vous désirez en savoir davantage sur cette pile, voici quelques informations essentielles.

Quelle est la différence entre CR2025 et CR2032 ?

Ces deux modèles de piles possèdent une propriété commune qu’est le lithium et sont souvent utilisés pour le fonctionnement des dispositifs ne nécessitant pas assez d’énergie. De plus, ils ont le même voltage (3 V), la même composition chimique ainsi qu’un diamètre identique (0,02 m). Malgré leurs points communs, ces deux piles possèdent quelques dissemblances particulières.

L’épaisseur constitue le principal point de différence qui existe entre une pile CR2025 et son homologue CR2032. En effet, la première a une dimension de 2,5 mm contre 3,2 mm chez la seconde. Il faut donc remarquer que la pile CR2032 est relativement plus épaisse que la pile CR2025. En outre, la puissance énergétique n’est pas la même pour ces deux types de batteries.

Pour un modèle CR2025, on note souvent une puissance de 170 mAh alors que celle-ci est de 235 mAh chez une pile CR2032. En gros, cette dernière constitue une version plus avancée, efficace et performante que le modèle CR2025.

Quelle est la tension d’une pile CR2032 neuve ?

En général, la CR2032 est conçue pour délivrer l’énergie nécessaire pour rendre efficace le BIOS de petits appareils électroniques ou électriques. Les producteurs optent le plus souvent pour une tension de 3 Volts. Il faut rappeler que cette mesure du voltage ne concerne que les batteries nouvellement produites. Au fur et à mesure que ces dernières sont utilisées, leur tension initiale diminue jusqu’à totalement s’épuiser.

Le remplacement d’une pile CR2032 est une procédure très simple et facile à réaliser. Néanmoins, les techniques ou stratégies à adopter dépendent de chaque appareil. Lorsqu’il s’agit d’une télécommande, la première étape est bien éventuellement de retirer la pile morte. Ensuite, il faut placer la nouvelle batterie tout en disposant sa borne positive vers le haut.

Une fois la pose terminée, le couvercle de la télécommande peut être refermé. Par ailleurs, pour bien réussir l’opération, certaines précautions sont à prendre, notamment en ce qui concerne l’orientation qu’il faut donner à la pile. Avant même de retirer la batterie ancienne, il importe de contrôler à priori le sens dans lequel elle est disposée. Le plus souvent, la borne positive est marquée par le signe “+”. C’est elle qui doit être orientée vers l’extérieur.

Quand faut-il changer la pile du BIOS ?

Il n’y a pas un moment préfixé pour remplacer la batterie d’un BIOS. Généralement, il faut le faire lorsque la batterie devient inefficace dans le BIOS. Dans ce cas, il importe de rester attentif quant à l’utilisation de l’ordinateur. Lorsque le BIOS ne marche plus, le premier réflexe à adopter est de contrôler l’état de la pile.

Si cette dernière est morte, vous pouvez alors la remplacer par une nouvelle. Toutefois, il n’est pas toujours nécessaire de remarquer les signes de dysfonctionnement avant d’envisager un remplacement. Il est possible de le faire régulièrement selon la longévité de la batterie.

Il existe plusieurs manières de tester l’efficacité d’une batterie CR2032. Pour mesurer la tension aux bornes de cette dernière, vous pouvez vous servir d’un multimètre. Il s’agit d’un dispositif électronique employé très souvent lorsqu’il est question de déterminer la mesure des grandeurs électriques. Son utilisation est très pratique.

Étant donné que l’appareil sert à mesurer plusieurs grandeurs, vous devez premièrement le mettre en mode voltmètre. Ainsi, il pourra vous fournir la tension recherchée. Par la suite, à l’aide du bouton, il faut mettre le multimètre sur un calibre 20 V. Après cela, essayez de relier respectivement l’aiguille rouge et la noire aux bornes positive et négative. La tension apparaît aussitôt sur l’écran.

Pour tester l’efficacité d’une pile, il existe généralement deux méthodes. La première est présentée précédemment. Elle consiste à utiliser un multimètre pour tester la tension aux bornes. Par ailleurs, la seconde méthode donne la possibilité de parvenir au résultat sans nécessairement recourir au multimètre.

Premièrement, disposez la pile verticalement sur un espace dur et plat. En utilisant les doigts, prenez ensuite la pile et soulevez-la d’au moins 1 cm du support. Enfin, laissez-la tomber. Dans le cas où elle reste debout, vous pouvez tirer la conclusion selon laquelle la pile est encore efficace. Dans le cas contraire, elle serait complètement vidée.

Quelles sont les piles boutons qui durent le plus longtemps ?

Autant qu’elles sont, les piles ont des durées de vie différentes. Découvrez dans cette section celles qui ont une plus grande longévité.

Les marques de piles Varta ou Duracell

Il s’agit ici de passer en revue les modèles CR2032 des marques Varta et Duracell avec leurs caractéristiques respectives.

Pile cr2032 varta

La CR2032 Varta est une pile à performance élevée qui est spécialement fabriquée pour délivrer de l’énergie durable et suffisante pour faire fonctionner de petits appareils. Elle convient parfaitement pour les dispositifs de sécurité, les appareils médicaux, etc. Le fabricant propose une garantie de stockage couvrant 10 ans. Il est clair que cette pile peut vous servir pendant un bon moment et toutes les fois que vous en aurez besoin.

Pile cr2032 Duracell

Conçue avec du lithium, la pile bouton CR2032 de la marque Duracell est un générateur de courant ultra-performant. Elle garantit jusqu’à 50 % d’énergie supplémentaire relativement à la durée de vie moyenne. Tout comme son homologue Varta, elle est proposée avec 10 ans de garantie de stockage. Vous pouvez donc en profiter pour bien longtemps.

Avantages d’une pile cr2032 rechargeable

Contrairement à une pile jetable, une pile CR2032 rechargeable vous permet de réaliser des économies. Cette pile vous propose généralement une autonomie durable, surtout lorsqu’elle est utilisée dans des appareils moins énergivores. Il suffit de la recharger chaque fois qu’elle épuise sa tension. Par ailleurs, une pile rechargeable est généralement écologique.

Durée de vie d’une pile cr2032

En moyenne, la pile CR2032 peut servir pendant 3 ans. Parfois, cette durée pourrait également monter jusqu’à 5 ans. Elle est souvent relative à chaque modèle et selon l’utilisation qui en est faite.