La peau grasse : Tout ce que vous devez savoir pour le traiter

La peau grasse se reconnaît à la production de sébum en excès qui se dépose sur la peau : les points les plus critiques du visage à peau grasse sont le front, le nez, le menton et les joues. Découvrez quels sont les remèdes pour le traiter ad hoc !

Peau grasse et remèdes : combien d’entre vous sont impatients de savoir lesquels sont les meilleurs ? Ils ne sont certes pas miraculeux, mais ils vous aideront à garder la situation sous contrôle et à éviter que ce problème disgracieux ne soit source d’inconfort et de gêne.

Pores dilatés, points noirs dans la zone T classique, boutons ici et là même si l’âge de l’acné est révolu et la peau luisante ; voilà les petits désagréments qui peuvent agacer celles qui ont ce type de peau.

Si ce problème vous appartient, n’ayez crainte ! Avec les bons conseils, vous pourrez vous aussi gérer votre peau de manière sereine, en obtenant des résultats durables dans le temps.

Ne sous-estimez pas le nettoyage du visage ! Essayez d’en faire un par mois et si vous n’avez pas le temps d’aller chez l’esthéticienne, voyez comment le faire à la maison :

La routine de soin pour peau grasse

Avant de penser aux thérapies d’urgence, pensez à bien choisir vos soins quotidiens de la peau.

Choisir la bonne crème hydratante, produit à utiliser deux fois par jour (oui, même quand on a la peau grasse) est crucial.

Choisissez un produit nettoyant séborégulateur, capable de réduire la sécrétion de sébum de la peau, en limitant l’effet brillant.

Avec la bonne crème hydratante, même votre maquillage durera plus longtemps sans se ruiner en très peu de temps !

Cependant, pour comprendre quelle routine de soins de la peau vous convient le mieux, vous devez être capable de reconnaître si la peau de votre visage est vraiment grasse : les caractéristiques ci-dessous !

Ceux qui ont la peau grasse ont un teint terne, gras et inégal ; une production excessive de sébum stimule l’apparition d’imperfections faciales, telles que l’acné, les boutons et les points noirs.

De plus, les peaux grasses (voire mixtes) ont tendance à favoriser la dermatite séborrhéique et d’autres affections cutanées, comme les pellicules, qui peuvent représenter un véritable inconfort psycho-physique pour ceux qui en souffrent.

Il existe cinq grandes catégories de peaux grasses :

Peau extrêmes grasse : dans ce cas précis, le sébum produit en quantité excessive a une consistance fluide, donc la peau du visage apparaît très brillante et avec des pores particulièrement dilatés

Peau grasse séborrhéique : les glandes sébacées, dans ce cas, produisent frénétiquement du sébum, de manière à provoquer un élargissement pathologique des follicules, c’est-à-dire des pores de la peau. La peau de la tête, du corps et des cheveux est également touchée

Peau grasse asphyxiée : ce type de peau grasse a une consistance cireuse de sébum, qui obstrue les follicules, emprisonnant les débris cellulaires et les bactéries sous la couche lipidique qui donnent naissance aux comédons, une tache gênante aussi appelée point noir (lorsqu’il est ouvert) ou blanc (lorsqu’il est fermé).

Peau à tendance acnéique : cette peau grasse a un visage très enflammé, avec des pustules et des papules et une peau à tendance acnéique qui rend la peau extrêmement sensible. Dans certains cas plus graves, il faut intervenir directement sur l’action des glandes sébacées

Peau mixte : déjà mentionnée plus haut, la peau mixte se situe quelque part entre la peau grasse et la peau sèche. Sur le visage, la zone T est luisante, tandis que le reste de la peau est sèche

Les causes

Il n’est pas facile d’identifier les causes de la présence d’une peau grasse ; au-delà de la génétique plus classique et de la prédisposition familiale, en effet, de nombreux facteurs peuvent intervenir. Voyons-en quelques-uns :

facteurs hormonaux : les hormones telles que la testostérone, le cortisol et les hormones surrénales peuvent devenir élevées et provoquer une augmentation de la production de sébum et de l’acné

le stress : l'augmentation du stress dans notre vie quotidienne est un élément aggravant de notre santé mentale et physique, y compris de la peau !

: l’augmentation du stress dans notre vie quotidienne est un élément aggravant de notre santé mentale et physique, y compris de la peau ! Alimentation et utilisation de cosmétiques inappropriés : certains aliments et l’alcool risquent d’augmenter les difficultés digestives et, par conséquent, la surcharge hépatique. D’autre part, une mauvaise utilisation des cosmétiques et des produits de soins corporels peut entraîner une surproduction des glandes sébacées et une augmentation de la tendance acnéique de la peau, en particulier dans le cas des peaux très sensibles.

Peau grasse : des remèdes naturels pour ternir et séboréguler la peau

La peau grasse doit être traitée avec délicatesse car elle peut être aussi sensible que la peau sèche. Parmi les remèdes naturels les plus efficaces, en voici quelques-uns que vous ne connaissiez peut-être pas.

Aloe vera

Un remède naturel très utile pour les peaux grasses est le gel d’aloe vera , qui peut être acheté en tube ou extrait directement des feuilles de la plante. C’est un gel capable d’hydrater la peau en profondeur sans la graisser et d’absorber l’excès de sébum. Il peut être appliqué matin et soir à la place de la crème hydratante ; idéal pour prévenir l’apparition de points noirs, boutons et autres imperfections.

Le vinaigre

Un autre remède naturel adapté pour purifier les peaux grasses est le vinaigre de vin blanc, qui peut être versé en quelques gouttes sur un coton et utilisé comme tonique et astringent pour les pores avant d’aller dormir. Cependant, rappelons qu’en raison de leur composition naturelle, les peaux mixtes, ainsi que les peaux évidemment sèches, ne bénéficient pas de ce type de traitement.

Jus de citron

Les agrumes sont également bénéfiques pour les peaux grasses car ils sont naturellement astringents et désinfectants. Mélanger des parties égales d’eau et de jus de citron. Appliquer la crème liquide obtenue sur le visage à l’aide d’un coton et rincer d’abord à l’eau chaude puis à l’eau froide. La même procédure peut être effectuée en mélangeant à parts égales du jus de citron vert et du jus de concombre, un composé qui est également utile pour tous les autres types de peau.

Peau grasse : la routine beauté idéale

Sauf cas exceptionnels, dans la vie de tous les jours utiliser les bons produits pour traiter les peaux grasses est indispensable pour ne pas aggraver la situation. À partir du nettoyage du visage, du nettoyage à l’hydratation et au maquillage, tout doit être spécifique à ce type d’épiderme, y compris les soins de beauté esthétiques maison occasionnels, tels que les masques et les produits naturels à action dégraissante et anti-brillance.

Voici les derniers conseils pour un traitement quotidien spécifique pour les peaux grasses :