OpenAI et la bataille de l’authenticité : filigranes invisibles, images IA et traçabilité

L’essor fulgurant des intelligences artificielles génératives transforme le paysage numérique mondial. La création d’images générées par IA pose toutefois un défi de taille : distinguer l’authentique du faux dans une abondance de contenus fabriqués.

Face à la montée des images truquées et aux risques de désinformation, OpenAI déploie depuis 2024 plusieurs outils techniques pour certifier la provenance de ses images et renforcer la confiance des utilisateurs.

Pourquoi intégrer des filigranes dans les images générées par IA ?

La prolifération rapide des visuels créés par intelligence artificielle suscite de nombreuses craintes sur leur authenticité. Les outils génératifs repoussent sans cesse leurs capacités, rendant presque indiscernables certaines images factices des vraies photographies. Cette situation complique la tâche de modération pour les plateformes en ligne et accentue la vulnérabilité face à la manipulation de l’opinion publique.

Dans ce contexte, la responsabilité des éditeurs et fournisseurs technologiques prend tout son sens. L’ajout d’un filigrane numérique, visible ou non, devient un atout pour authentifier la source d’une image et garantir sa fiabilité à chaque étape de circulation sur le web. Marquer une image synthétique permet ainsi de remonter plus facilement à son origine et de limiter les dérives liées à son utilisation détournée.

Depuis le début de 2024, OpenAI adopte une approche basée sur l’intégration systématique de métadonnées d’authenticité. En tant que membre actif de la coalition C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity), l’entreprise injecte dans ses créations numériques des informations dites « filigranes invisibles ». Ces marqueurs, intégrés à la structure même de l’image sans en altérer l’apparence, inscrivent la signature logicielle de la machine productrice.

Ce procédé technique est déjà employé dans les images générées via DALL-E, le modèle populaire d’OpenAI, impliquant qu’à chaque diffusion, ces contenus disposent d’informations encodées permettant leur vérification ultérieure. Ce type de marquage invisible agit comme une carte d’identité numérique, facilitant l’audit et l’identification de la provenance initiale d’une image diffusée en ligne.

Le principe du filigrane invisible

Un filigrane invisible se présente sous la forme d’informations cryptographiques incrustées dans les pixels d’une image. Invisible à l’œil nu, cette marque invisible accompagne l’image lors de toute opération de partage ou de transfert. Les métadonnées ajoutées grâce au protocole C2PA contiennent notamment la date de génération, la technologie utilisée et des éléments d’authentification.

Le principal avantage de cette méthode réside dans la discrétion du dispositif et dans la difficulté à effacer le filigrane numérique sans altérer profondément le fichier. Cela contribue à maintenir la chaîne de confiance de la production jusqu’à la réception par les internautes ou médias partenaires.

De nouveaux efforts pour distinguer les types d’utilisateurs

OpenAI prévoit d’aller au-delà de ces métadonnées discrètes. Pour ses comptes gratuits, l’entreprise expérimente actuellement l’utilisation de filigranes visibles directement apposés dans l’image elle-même. Le but affiché consiste à bien différencier les créations proposées gratuitement de celles émanant des abonnés payants, qui bénéficient d’une expérience sans marques apparentes sur leurs images.

Cette stratégie vise autant à encourager la migration vers les offres payantes qu’à clarifier l’origine des productions IA auprès du grand public. Elle pourrait aboutir à la standardisation de deux formats distincts sur les réseaux sociaux et sites d’information selon le profil de l’utilisateur.

Détecter et authentifier : vers une meilleure transparence dans la circulation des images IA

Pour répondre au souci croissant d’authentification des contenus, OpenAI met également à disposition un nouvel outil de détection dédié aux images issues de ses technologies, comme DALL-E 3. Ce détecteur analyse les traces laissées par l’IA pour déterminer si une photographie a été fabriquée artificiellement ou non.

Face à des enjeux majeurs de désinformation, notamment lors d’événements politiques comme les élections, ces innovations tentent d’assurer une transparence accrue dans la circulation et la réutilisation de contenus synthétiques.

L’exemple de l’AFP et la généralisation des solutions de marquage

L’Agence France-Presse (AFP) se dote aussi d’outils similaires afin de certifier l’authenticité de ses photos et vidéos. Un filigrane invisible permet d’attester l’origine des images, testées avec succès lors de campagnes sensibles telles que les élections américaines. Ce geste s’inscrit dans une démarche de lutte contre les manipulations médiatiques sur internet.

Ainsi, l’initiative d’OpenAI rejoint un mouvement global chez les acteurs majeurs de l’information et de la tech, désireux de préserver la crédibilité des médias et des plateformes de diffusion.

Tableau comparatif : méthodes de filigranage et de détection chez OpenAI et dans la presse

Méthode Type Objectif Utilisateurs concernés Filigrane invisible (C2PA) Métadonnée cachée Authenticité et traçabilité Créateurs IA professionnels et médias Filigrane visible Symbole ou texte dans l’image Différenciation gratuite/payant Comptes gratuits ChatGPT Outil de détection IA Logiciel d’analyse Vérification de la source Plateformes, journalistes, public

Quelles perspectives pour l’authenticité numérique ?

Les initiatives d’OpenAI s’inscrivent dans un contexte où la vigilance demeure essentielle face à la sophistication croissante des images générées artificiellement. L’intégration de filigranes – discrets ou apparents – est appelée à se renforcer au fil du développement des plateformes et de la diversité de leurs usagers.

Multiplication des outils de certification interopérables entre éditeurs et médias

entre éditeurs et médias Standardisation progressive des protocoles de marquage

Extension des obligations légales concernant la traçabilité des contenus IA

Sensibilisation accrue du public à la lecture critique des images en ligne

Alors que les frontières entre réel et virtuel deviennent poreuses, la lutte contre la manipulation d’images impose donc à la fois innovation technique et coopération internationale sur la traçabilité des contenus IA. L’avenir du numérique s’organise désormais autour d’une quête continue pour garantir l’authenticité au sein d’un océan d’images virtuelles.