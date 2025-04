Certification Microsoft, IA appliquée et pipeline de données : La Capsule mise sur le data engineering et l’IA

4.4/5 - (10 votes)

Le bootcamp La Capsule intègre data engineering, IA et certification reconnue pour former des analystes capables d’évoluer vers des rôles à forte valeur ajoutée.

Alors que les données sont devenues un levier stratégique dans tous les secteurs, les attentes vis-à-vis du métier de Data Analyst ont évolué. Il ne s’agit plus seulement d’interpréter des résultats ou de produire des visualisations, mais de comprendre les flux de données, d’anticiper les usages futurs, et d’interagir avec des outils dopés à l’intelligence artificielle.

C’est à cette transformation que répond le programme Data Analyst & IA de La Capsule, un bootcamp intensif fondé en 2016, présent dans neuf villes en France et en Europe. En dix semaines, les élèves acquièrent les fondamentaux de l’analyse, mais aussi des compétences transverses en data engineering et IA, aujourd’hui de plus en plus recherchées.

Des compétences qui, selon l’école, permettent non seulement une insertion rapide, mais aussi un accès plus rapide aux rôles les mieux rémunérés du secteur.

“À l’issue du programme, ils sont formés pour occuper un poste de Data Analyst junior immédiatement opérationnel, capables d’intervenir sur toute la chaîne de traitement de la donnée.” explique Marlène Antoinat, CEO de La Capsule.

Maîtriser le pipeline de données, un levier pour évoluer

L’un des modules clés du programme est consacré au data engineering, une dimension technique longtemps réservée aux Data Engineers, mais qui devient aujourd’hui incontournable pour les Data Analysts. Comprendre comment les données sont structurées, transportées et préparées permet non seulement de gagner en autonomie, mais aussi d’aspirer à des postes plus techniques, souvent mieux rémunérés.

Selon une étude publiée par Free-Work en 2024, un Data Engineer débutant ou un Data Analyst junior en France perçoit un salaire annuel brut moyen de 46 500 €. Pour les Data Analysts formés à ces compétences, cela ouvre des perspectives d’évolution vers des postes à plus forte responsabilité, avec des progressions salariales significatives à la clé. Consultez l’étude complète sur le salaire data engineer pour mieux comprendre les tendances du marché.

« Nous apprenons aux élèves à construire des pipelines, manipuler des bases de données complexes, et automatiser le traitement des données », explique Noël Paganelli, CTO de La Capsule. « Ces compétences leur permettent de collaborer plus efficacement avec des équipes d’ingénierie, voire d’évoluer vers des rôles hybrides. »

Une compréhension appliquée de l’intelligence artificielle

Le programme inclut également un module dédié à l’intelligence artificielle. Les élèves apprennent à utiliser des modèles de machine learning. L’objectif n’est pas de devenir spécialiste de l’IA, mais de savoir exploiter les bons outils dans un cadre métier.

« On forme les élèves à l’usage raisonné de l’IA », poursuit Paganelli. L’approche est pragmatique, fondée sur des cas d’usage et des outils accessibles, mais suffisamment solide pour préparer les diplômés à un environnement en mutation rapide.

Une certification pour valoriser les acquis

Pour valider les compétences acquises, les élèves sont préparés à la certification Microsoft “Data Analyst Associate”, dont le coût de passation est entièrement pris en charge par La Capsule. Cette certification est reconnue par les recruteurs. Elle permet de standardiser le niveau des candidats, et de crédibiliser un parcours intensif aux yeux des employeurs.

Une formation courte, des effets durables sur la carrière

En dix semaines, les élèves construisent une base de compétences qui dépasse le cadre classique de l’analyse de données. La Capsule indique que, toutes formations confondues, 90 % des diplômés accèdent à un emploi dans les six mois. Les profils issus du programme Data Analyst & IA, formés à la fois à l’analyse, au data engineering et à l’IA, sont souvent positionnés sur des postes à fort potentiel d’évolution salariale, grâce à la polyvalence acquise pendant la formation.

« Nous avons conçu cette formation comme un socle pour construire une carrière dans la data, en intégrant les dimensions les plus stratégiques du métier », conclut Marlène Antoinat, CEO de La Capsule. À l’heure où la frontière entre analyste et ingénieur se réduit, ce type de formation offre aux profils juniors une voie d’accès accélérée vers les rôles techniques les plus recherchés et les mieux rémunérés.