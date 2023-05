Télétravail : comment augmenter sa productivité en 2023 ?

Axess Industries fauteuil de télétravail réglable

La productivité doit être une priorité dans votre entreprise, dans votre journée de travail, que ce soit à la maison ou au bureau.

Toutefois, si vous télétravaillez, il peut être plus difficile de vous concentrer et d’être productif dans vos activités professionnelles au quotidien.

C’est pourquoi nous voulons vous enseigner une série de méthodes peu connues et très efficaces, proposées et testées par de grands professionnels et experts en affaires, qui vous aideront à augmenter votre productivité pendant le télétravail.

La méthode “Pomodoro” de Francesco Cirillo

Proposée par le consultant Francesco Cirillo, et également connue comme “technique Pomodoro”, cette méthode contribue principalement à l’optimisation de la gestion du temps de travail. Elle consiste à diviser la journée de travail en intervalles de 25 minutes, ces périodes sont appelées “Pomodoros” et seront séparées entre elles par une pause de 5 minutes.

C’est-à-dire que, pendant ces 25 minutes, vous devrez vous consacrer à une activité professionnelle sans distractions, une fois passé les 25 minutes, vous pourrez prendre une pause de 5 minutes pour vous reposer et reprendre de l’énergie.

Et toutes les quatre “Pomodoros”, ce qui équivaut à 100 minutes, il est recommandé de prendre une pause de 15 minutes. Le système de cette méthode est basé sur l’idée que les pauses établies améliorent l’agilité mentale en augmentant la productivité dans les tâches assignées pendant la routine de travail quotidienne.

La méthode “Ne pas briser la chaîne” de Jerry Seinfield

Cette méthode se concentre sur les buts et objectifs à atteindre pendant un certain temps. Il s’agit de choisir une tâche à réaliser à moyen ou long terme en utilisant un calendrier et un marqueur.

Marquez le premier jour de travail sur une tâche donnée avec un X, puis marquez le jour où vous avez l’intention de terminer votre tâche, la période entre ces deux jours constituera une chaîne que vous ne pourrez pas briser tant que vous n’aurez pas accompli votre tâche.

Une méthode idéale pour acquérir la motivation, la discipline et la constance lors de la réalisation de grands projets et l’acquisition de nouvelles habitudes.

Pour rendre le suivi de cette méthode plus facile, vous pouvez utiliser des suites informatiques comme Office 2021 par exemple. Grâce à cet outil de productivité innovant, vous serez sûr de ne pas briser la chaîne !

La méthode “Mangez une grenouille” de Brian Tracy

Manger une grenouille chaque matin pour être plus productif. Voilà une méthode optimale pour une bonne gestion et organisation du temps de travail, qui vous permettra d’obtenir des résultats en moins de temps, car elle vous aidera à hiérarchiser les tâches à accomplir pendant la journée.

L’une des erreurs que nous commettons habituellement au cours de notre journée de travail est de laisser la tâche la plus compliquée pour la fin de la journée, ce qui nous empêche de la terminer à temps et de la reporter à un autre moment.

À partir de ce comportement, Brian Tracy a proposé un modèle de travail basé sur l’exécution des tâches les plus compliquées et fastidieuses ou désagréables à la première heure, avant tout, afin que les autres semblent plus simples. Cette méthode vous empêchera de procrastiner et rendra la journée de travail beaucoup plus productive.

La méthode “Horaire biologique idéal” de Sam Carpenter

Une méthode fondamentale pour savoir quelles sont les heures de la journée où vous êtes le plus productif. Pour identifier ces heures, ce que vous devez faire c’est mesurer vos niveaux de productivité, de concentration et de motivation chaque heure pendant tous les jours de travail de la semaine en pointant toutes les heures sur une échelle de 1 à 10.

Pour ce faire, vous pouvez vous appuyer sur un graphique Excel, ou si vous voulez sur un logiciel de productivité, vous verrez clairement quelles sont les heures où vous êtes au plus haut niveau et identifierez quel est votre calendrier biologique idéal, pour consacrer vos efforts aux tâches les plus difficiles et les plus importantes selon votre horaire idéal.

La méthode “Getting Things Done” de David Allen

Il s’agit de l’une des méthodes de productivité les plus connues et commentées pour optimiser la façon dont vous gérez le temps de travail. Cette méthode, d’une part, rejette la hiérarchisation traditionnelle des tâches à effectuer au cours de la journée et repose sur cinq étapes fondamentales : collecter, traiter, catégoriser, réviser et développer.

En partant de ces cinq étapes, vous devez faire une liste en organisant les phases des tâches ou des projets, en détaillant toutes les actions nécessaires pour en avoir une connaissance complète.

Il est important de fixer des limites de temps. Cette forme d’organisation vous permettra d’être calme, confiant et attentif à l’évolution de vos projets tout en évitant la procrastination.

La méthode “anti-To-Do” de Marc Andreessen

Vous avez l’impression que les listes typiques “To Do” ne vous permettent pas d’avancer dans vos responsabilités comme vous le souhaitez ? Vous n’êtes pas le seul, cette méthode est dédiée à résoudre ce problème. La méthode “anti To Do” propose de célébrer les progrès accomplis à la fin de votre routine de travail pour mesurer vos progrès et calculer les performances réalisées.

Il s’agit de faire une liste des choses que vous avez faites au cours de votre journée, en s’appuyant sur vos efforts, de sorte que vous analyserez vos performances. Et les résultats obtenus vous motiveront à augmenter votre productivité jour après jour.

Il est important de connaître ce type de méthodes pour télétravailler efficacement. En effet, le télétravail était une modalité de travail occasionnelle et, en devenant une modalité permanente (ou presque permanente), ce mode de travail vous oblige à élaborer des stratégies personnelles qui vous permettent d’obtenir des résultats positifs pour renforcer votre motivation.

Ces stratégies vous permettront aussi de vous adapter rapidement à cette nouvelle façon de travailler. Ces méthodes pour améliorer la productivité vous permettent de prendre le contrôle de votre temps de travail, en évitant les distractions, en maintenant une performance professionnelle active et en conservant votre santé mentale.

Vous pouvez essayer toutes les méthodes pour choisir celle qui fonctionne le mieux dans votre quotidien. Mais vous pouvez aussi les combiner pour optimiser encore plus votre productivité !