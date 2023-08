A ne pas manquer : 239€ pour les AirPods Pro 2 d’Apple sur Amazon.

Apple Airpods Pro (2ᵉ génération) ​​​​​​​avec boîtier de Charge MagSafe (2022)

À propos de cet article La Réduction active du bruit bloque les bruits extérieurs indésirables La Transparence adaptative laisse passer les sons extérieurs tout en réduisant les bruits assourdissants L’Audio spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de la tête vous plonge au cœur d’un son à 360° Embouts de plusieurs tailles (XS, S, M, L) La commande tactile vous permet de balayer pour régler le volume, d’appuyer pour lancer la lecture, répondre à un appel ou raccrocher, et d’appuyer longuement pour basculer entre les différents modes d’écoute Résistance à l’eau et à la transpiration pour les AirPods Pro et leur boîtier de charge Boîtier de charge MagSafe avec haut parleur et encoche pour dragonne