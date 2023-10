Dreame L20 Ultra : un aspirateur-robot innovant et puissant

Le Dreame L20 Ultra veut se positionner comme le meilleur aspirateur-robot disponible sur le marché aujourd’hui. Dans cet article, nous nous intéressons aux caractéristiques et performances de ce modèle récent et innovant.

Un accessoire supplémentaire pour une version complète

La version complète du L20 Ultra comprend un kit d’accessoires supplémentaires : une brosse principale, des brosses latérales, trois filtres, trois sacs à poussière, six paires de lingettes pour serpillière et trois bouteilles de détergent. Un pack d’accessoires coûte €79 et inclut trois paires de lingettes pour serpillière, une brosse centrale, deux brosses latérales et deux filtres.

Le L20 Ultra est plutôt lourd, pesant plus de 25 kg au total. Il est donc recommandé de demander de l’aide lors de son déballage. Le robot lui-même a un design assez classique, avec sa forme circulaire et sa partie supérieure surmontée d’une tour qui abrite le radar laser LIDAR utilisé pour la navigation.

Poids : 4,3 kg

Dimensions : 350 x 350 mm

Hauteur : 103,8 mm

Cette hauteur légèrement supérieure à celle de ses concurrents peut empêcher le L20 Ultra de passer sous certains meubles.

Une capacité d’aspiration impressionnante

L’aspirateur Dreame L20 Ultra revendique une puissance d’aspiration de 7000 Pa, soit 1000 Pa de plus que ses concurrents. Cela reste à vérifier en pratique, car l’efficacité de l’aspiration ne dépend pas uniquement de cette valeur. Le système de guidage et la conception de la brosse centrale jouent également un rôle important.

Deux réservoirs d’eau pour un lavage optimal

Le L20 Ultra possède deux réservoirs d’eau, un pour l’eau propre (4,5 litres) et un pour l’eau sale (4 litres). Ceci permet de réduire les interventions de l’utilisateur sur le robot pendant son fonctionnement. Si des tapis sont présents dans la pièce, les lingettes pour serpillière peuvent se soulever automatiquement, ce qui évite de salir les tapis et constitue une excellente caractéristique.

Batterie : grande capacité pour une meilleure autonomie

L’autonomie du Dreame L20 Ultra est supérieure à celle de ses concurrents grâce à sa batterie de 6400 mAh, contre 5200 mAh pour la plupart des autres aspirateurs-robots. Cela lui permet d’être plus efficace lors de ses opérations de nettoyage.

Une station d’accueil innovante

La station d’accueil du L20 Ultra est vraiment bien pensée : elle contient une petit écran LED pour gérer diverses fonctions du robot, comme le démarrage du cycle de nettoyage ou le rappel du robot à sa base. Le câble détachable à l’arrière de la station peut être ajusté en longueur.

Installation : typique mais performante

Malgré toutes ces caractéristiques innovantes, le Dreame L20 Ultra s’installe et se configure de manière classique. Une fois l’appareil connecté à la station d’accueil et au Wi-Fi, il est prêt à nettoyer votre maison.

Nos premières impressions sur ce robot-aspirateur sont très encourageantes, notamment grâce à ses performances annoncées et à son design pratique. Reste à voir comment il se comporte dans des situations réelles et quelles seront les retours des utilisateurs après quelques mois d’utilisation.

En conclusion, le Dreame L20 Ultra semble être un aspirateur-robot prometteur, qui pourrait séduire de nombreux consommateurs grâce à ses caractéristiques innovantes et sa puissance d’aspiration impressionnante. Seul l’avenir nous dira si cet appareil peut vraiment tenir tête à ses concurrents et s’imposer comme une référence dans le domaine des aspirateurs-robots connectés.