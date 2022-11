MDR,Cybersecurite, EDR, difficile de faire la différence entre les deux solutions, cela dépend bien souvent des compétences en interne, mais l’une ou l’autre est nécessaire pour ne dire indispensable, et si vous couplez avec un outil de supervision, cela sera parfait.

MDR, Cybersecurité, de plus en plus d’entreprises font le choix des services de Détection et de Réponse Gérées, MDR. La cybersécurité est devenue une nécessité pour les entreprises de toutes tailles, car leurs systèmes et réseaux contenant des données sensibles et précieuses et soutenant leurs applications métier font constamment l’objet de cyberattaques.

Logiciels malveillants, attaques de wipers, cassage de mot de passe, attaques par déni de service (DoS) et par déni de service distribué (DDoS), cross-site scripting (XSS), Injection SQL, attaque par Drive by Download, attaque XSS (Cross-site Scripting)…

La liste est longue. Les hackers s’appuient dorénavant sur diverses méthodes pour arriver à leur fin. Du côté des entreprises, se défendre de tous ces types d’attaque n’est pas chose toujours évidente.

Avec la liste des menaces qui ne cesse de s’allonger et aussi à cause du fait que la plupart des entreprises manquent de ressources internes, on remarque depuis quelques années que les services de détection et de Réponse Gérées (MDR) deviennent de plus en plus populaires.

MDR, Cybersecurité, de plus en plus d’entreprises font le choix des services de Détection et de Réponse Gérées, MDR ; Dans cet article, on vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur les services Managed Detection and Response ou MDR.

Que sont les services de Détection et de Réponse Gérées ?

Les entreprises ne peuvent plus compter sur des solutions simples comme leur antivirus ou leur pare-feu pour se protéger efficacement des cyberattaques, qui deviennent de plus en plus sophistiquées et donc capables d’échapper à ces défenses simples. Pour la plupart, elles se tournent vers des services de cybersécurité proposés et gérés par des fournisseurs, comme des services de Détection et de Réponse Gérées par exemple.

La détection et la réponse gérées (MDR) est un service de cybersécurité géré. Cela signifie qu’il est proposé par un fournisseur et non en tant que produit, mais bien de service. MDR fournit aux entreprises clientes une détection d’intrusion de logiciels malveillants et d’activités malveillantes dans leur réseau, et aide à une réponse rapide aux incidents pour éliminer les menaces avec des actions correctives succinctes. Pour ce faire, les services MDR s’appuient sur des technologies sophistiquées basées sur l’intelligence artificielle. Des outils, qui au passage, sont propres aux fournisseurs, mais déployés dans les locaux des clients, des entreprises en l’occurrence.

Des analystes de sécurité externalisés travaillent également derrière pour garantir la traque des menaces, le tri des menaces, l’investigation et la réponse aux menaces 24h/24 et 7j/7. Ainsi, en optant pour un service MDR, vous étendez vos technologies de cybersécurité, mais également votre équipe.

EDR et MDR il y a t il des différences, et pourquoi les deux termes.

On ne peut pas dire qu’une solution est meilleure que l’autre, dans tous les cas elle diffère. Dans un cas, la sécurité est gérée en interne EDR, dans l’autre cas, elle est gérée en externe souvent via le cloud ou un prestataire MDR.

Volontairement dans le présent article, nous nous sommes positionnés plus vers le MDR, mais nous ferons un article supplémentaire, très prochainement pour détailler les deux solutions et faire ressortir les différences.

Ce qu’il faut savoir c’est que même les experts ne sont pas d’accords pour dire si une solution est meilleure qu’une autre, tout dépend du contexte et de votre situation, en tous cas si les deux existent c’est qu’elles ont une raison d’être, mais le MDR semble s’imposer dans le cas d’absence de ressources en interne.

Donc à contrario, une solution via le cloud serait semble-t-il meilleure et plus adaptée, car en plus elle intègre l’IA (intelligence Artificielle), combinaison homme-machine et apprentissage approfondi, ce qui semble être la solution idéale pour détecter les malveillances.

Si les deux solutions existent, c’est historique et contextuel, mais en fonction de vos possibilités, nous vous suggérons d’en choisir l’une ou l’autre (cela dépendra de vos moyens en interne, et de votre technicité).

Une fois déployée sur votre système informatique et réseau, la solution MDR en place remplit les fonctions suivantes :

Collecter des données.

Grace à des protocoles et autres méthodes de surveillance et de supervision de système IT, la solution MDR en place surveille en temps réel votre système informatique et réseau en récupérant et en stockant le maximum de données 24h24 et 7j/7 au niveau des actifs, des logs, des terminaux des fichiers, des périphériques et plus encore.

Détection des menaces et des intrusions.

Les données de surveillance collectées sont remontées, puis analysées en temps réel, permettant à la solution de surveillance IT de passer au crible des millions d’événements qui surviennent dans votre réseau afin d’identifier les activités suspectes.

L’enquête humaine.

Les évènements et activités suspects détectés font ensuite l’objet d’une enquête par des experts en cybersécurité. Ils confirmeront si oui ou non des incidents de sécurité se sont réellement produits, sont en cours ou bien risquent de se produire.

Réponse à la menace ou à l’intrusion.

En cas de confirmation de la menace ou de l’intrusion par les experts, le centre des opérations de sécurité du fournisseur MDR déploie les actions permettant de répondre, de supprimer et remédier à la compromission avant qu’une perte réelle ne se produise.

Correction managée.

Même si l’intrusion est maîtrisée, l’intervention du service MDR se poursuit. Vous serez guidé à toutes les étapes (suppression des malwares, suppression des fichiers infectés, nettoyage du Registre…) de la restauration de votre système informatique et aussi dans le renforcement de vos systèmes pour éviter que le même scénario ne se reproduit à l’avenir.

Voilà pour les fonctions de base ! Voici les fonctionnalités essentielles qui vont permettre à votre solution MDR d’assurer ces fonctions citées précédemment :

Priorisation managée des alertes.

Les équipes informatiques sont régulièrement submergées par les alertes, ne sachant plus lesquelles traitées en priorité. Mais avec une solution MDR, vous ne ferez plus face à ce genre de problème. Non seulement les solutions MDR réduisent considérablement le nombre de faux positifs, mais elles sélectionnent aussi les alertes qui doivent être traitées en priorité

La chasse aux menaces, « Threat Hunting » en anglais.

Grâce à l’intelligence artificielle, les solutions de cybersécurité deviennent intelligentes et plus performantes, mais elles ne pourront cependant jamais égaler la capacité de l’esprit humain. Voilà pourquoi les solutions MDR incluent toujours une fonctionnalité de chasse aux menaces assurés par des humains, des experts en cybersécurité en l’occurrence. Ils sont là pour repérer les menaces les plus furtives et tirer la sonnette d’alarme que même l’intelligence artificielle n’arrive pas à détecter.

Intervention guidée.

Quand une menace ou une intrusion est détectée, le service MDR fournit des interventions guidées qui consistent à offrir aux entreprises des conseils exploitables sur la façon de maîtriser et stopper une

Qu’est ce qui fait la force des services MDR ?

Qu’est-ce qui distingue les services MDR des autres solutions de cybersécurité ? Voici quelques bonnes raisons d’utiliser d’une solution de détection et de réponse gérée :

La capacité de mieux gérer un volume d’alertes élevé . Comme évoqué plus haut, trop d’alertes peuvent submerger les petites équipes. Mais heureusement, les services MDR peuvent les aider à hiérarchiser les alertes des plus importantes ou moins importantes et aussi à les traiter au cas par cas.

Comme évoqué plus haut, trop d’alertes peuvent submerger les petites équipes. Mais heureusement, les services MDR peuvent les aider à hiérarchiser les alertes des plus importantes ou moins importantes et aussi à les traiter au cas par cas. Des analystes de sécurité dédiés surveillent votre réseau à la recherche de menaces. Même si les solutions de cybersécurité basées sur l’IA ont une performance exceptionnelle, elles peuvent toujours avoir des failles ou des limites. Voilà pourquoi un service de cybersécurité où des analystes de sécurité dédiés interviennent est un garant de la qualité.

Détection proactive et sophistiquée des menaces. La plupart des intrusions ne se présentent pas immédiatement comme telles, nécessitant une analyse approfondie et plus sophistiquée pour déterminer leur statut. Grâce à l’analyse approfondie, les solutions MDR présentent de pouvoir détecter une menace avant qu’elle n’entraine des dégâts.

Les services MDR fournissent des outils d’analyse avancée et un accès à des experts en sécurité pour vous aider, interpréter les événements et fournir des recommandations d’amélioration.

Une expertise approfondie alignée sur les exigences et les vulnérabilités de votre organisation en matière de cybersécurité.

Des analyses approfondies et complètes des évènements alarmant, ce qui réduit les faux positifs.

Vous ne serez plus dépendent de professionnels aux compétences poussées ni d’une grande équipe couteuse. Les services MDR peuvent atténuer le problème déficit de main-d’œuvre et talents que connaissent en ce moment les entreprises en donnant accès à leur équipe d’experts, qui travaille 24h/24 et 7j/7 pour surveiller le réseau et intervenir à tout moment en cas de problème.

Une meilleure gestion des vulnérabilités. Le service n’attend pas que votre système soit attaqué pour réagir. Dès l’instant où les solutions sont déployées, il commence à identifier et corriger les vulnérabilités au niveau de votre système informatique et s’assure que les nouvelles vulnérabilités soient identifiées en temps réel, puis corrigées dans les meilleurs délais.

Mais n’est-ce pas ce que font les MSSP (Managed Security Service Provider) ?

Souvent les gens confondent les services de Détection et de Réponse Gérées (MDR) et les services de sécurité gérés (MSSP). Pourtant, ils ne sont pas pareils ! Les fournisseurs de services de sécurité gérés (MSSP) se contentent de surveiller les contrôles de sécurité de votre réseau et vous envoient des alertes lorsque des menaces ou des intrusions sont identifiées.

Ils ne sont pas très engagés dans la suppression de la menace. À la différence des services MDR, les MSSP n’enquêtent pas non plus et donc n’arrivent pas éliminer les faux positifs ni à détecter les menaces vraiment sophistiquées très difficiles à identifier.

Coupler son MDR/EDR au superviseur d’astreinte MEMOGuard V5

Grâce au couplage de son MDR/EDR au logiciel de supervision et d’alerting, le personnel d’astreinte est averti en temps réel des incidents quel que soit leur niveau de gravité, le lieu et l’heure et permet également un lancement automatique des programmes de mise en quarantaine et de cryptage en attendant les analyses approfondies et patchs informatiques ultérieurs, cela permet ainsi de garantir et de sauvegarder l’intégrité des données, c’est un vrai plus à ne pas négliger.

MemoGuard V5 vous permet également de lancer des exercices de MDR/ EDR afin de vous assurer du bon déroulement et d’anticiper les nouvelles tentatives, coupler deux solutions revient à automatiser au moins partiellement les tâches de sécurité, en réduisant non seulement les efforts à faire, mais aussi les coûts, et en complétant les technologies proposées et avancées par un excellent outil de supervision et de gestion des astreintes, vous aurez une excellente solution pour répondre à vos problèmes de cybersécurité.

Ne doutez plus la cybersécurité est l’un des actuels fléaux pour toutes les entreprises et les réseaux informatiques, donc toute action pour détecter les violations de votre politique interne, et parer aux actions malveillantes pouvant vous affecter sera un plus apprécié de tous (utilisateurs, clients, fournisseurs, dirigeants, et acteurs importants de votre entité), en réalité cela permettra à vos administrateurs réseaux et homme sécurité de réagir plus rapidement face à un problème, votre ROI en sera amélioré, et votre image de marque aussi.

MEMOGuard V5

Tous les conseils sont bons à prendre, mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs, le meilleur des conseils que nous pourrions vous indiquer est de prendre un logiciel adapté pour cela et ayant déjà prouvé son efficacité, nous vous en indiquons un :MEMOGuard V5 de Clever Technologies

Une fois la crise détectée, il vous faudra l’évaluer et savoir bien réagir, mais pour bien réagir il faut préalablement avoir préparé tout ce qui vous sera nécessaire à cela.

Et un bon logiciel de supervision, avec gestion des astreintes est une nécessité absolue, car tout y sera détaillée, incluant les modes de communication, vers l’extérieur et vous ne pourrez rien oublier.

Faites un test gratuitement dès maintenant, préparez vous au préalable pour bien faire et ne rien oublier

MDR et le EDR

L’utilisation des systèmes MDR EDR, couplés à des solutions de supervision et de gestion des astreintes comme le MEMOGuard V5 contribuera à améliorer la sécurité, la conformité et la productivité de tous vos subordonnés.

L'utilisation des systèmes MDR EDR, couplés à des solutions de supervision et de gestion des astreintes comme le MEMOGuard V5 contribuera à améliorer la sécurité, la conformité et la productivité de tous vos subordonnés.

Vous allez améliorer vote ROI, et toute votre politique de sécurité, et à partir de là, tous les autres paramètres qui en découlent seront aussi améliorés.