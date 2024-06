5 stratégies efficaces de cybersécurité pour la protection des entreprises contre les cyberattaques

À l’ère du digital, la sécurité numérique joue un rôle majeur pour les entreprises de toute taille. Les cyberattaques peuvent détruire vos infrastructures, exposer vos données sensibles et nuire à votre réputation.

Grâce à des actions ciblées, il vous est possible de réduire considérablement ces risques. Explorons 5 stratégies efficaces de cybersécurité pour renforcer la protection de votre entreprise contre les menaces en ligne.

Ce que vous devez retenir :

Sensibilisez et formez vos équipes à la cybersécurité pour qu’elles reconnaissent et préviennent les menaces comme le phishing et les ransomwares.

Effectuez des sauvegardes régulières et systématiques de vos données pour garantir la continuité des activités en cas de cyberattaque.

Utilisez des mots de passe robustes et l’authentification multifactorielle pour renforcer la sécurité des accès.

Installez des logiciels de cryptage pour protéger vos données contre les cybercriminels, notamment sur les réseaux publics.

Rôle et importance de la cybersécurité dans les entreprises

La cybersécurité désigne l’ensemble des processus et des outils consistant à protéger les systèmes électroniques, les réseaux et les logiciels contre les attaques numériques ou cyberattaques. Les objectifs des cybercriminels sont les suivants :

Obtenir un accès interdit à l’un de vos systèmes informatiques.

Interrompre des activités au sein de votre entreprise.

Modifier, manipuler ou voler vos données et informations sensibles.

Réaliser de l’espionnage industriel.

Extorquer des sommes d’argent importantes.

Afin de vous prémunir contre les divers risques d’attaques des hackers, vous devez instaurer une solide culture de la cybersécurité au sein de vos effectifs. Vous souhaitez en savoir plus sur les aspects humains et organisationnels ?

5 des meilleures pratiques de cybersécurité à appliquer en entreprise

Pour une prévention optimale des cyberattaques au sein de votre société, voici nos méthodes recommandées.

Pratique n°1 : formez et sensibilisez vos équipes à la cybersécurité

La formation et la sensibilisation de vos employés sont prépondérantes pour renforcer la cybersécurité de votre structure par :

Une éducation sur les types de menaces courantes : phishing (technique pour tromper les utilisateurs via des emails ou messages semblant légitimes), ransomwares (demandes de rançons pour restaurer l’accès à des données après blocage par des cybercriminels), malwares ou logiciels malveillants.

Une identification des dangers : enseignement à vos salariés à reconnaître des emails ou des liens suspects en utilisant des exemples concrets de tentatives de phishing.

Une prévention proactive : formation de vos employés pour examiner la composition d’une adresse email, inspecter un lien ou signaler une activité suspecte.

Pratique n°2 : mettez en place des sauvegardes de données régulières et systématiques

La sauvegarde et la restauration de vos données sont des actions cruciales à mettre en place. En cas de sinistre ou d’attaque numérique soumise à une rançon, il vous est alors possible de garantir la continuité de vos activités. Grâce à des sauvegardes récentes et régulières, continuez d’accéder à l’ensemble de vos informations et analysez la cause de la violation.

Pratique n°3 : instaurez une gestion rigoureuse des mots de passe

La création et le choix de mots de passe difficiles à déchiffrer permettent d’éviter les accès interdits. Il est également indispensable de les conserver en sécurité pour prévenir tout vol potentiel. Voici les caractéristiques d’un mot de passe utilisateur fort :

1. Mot de passe d’au moins 12 caractères.

2. Mot de passe à caractères minuscules, majuscules, chiffres et spéciaux.

3. Mot de passe non relié à la personne qui le crée.

Pratique n°4 : utilisez la méthode de l’authentification multifactorielle

L’authentification multifactorielle exige de l’utilisateur qu’il présente plusieurs formes de preuves d’identité lors de la création de son compte. Ces informations personnelles sont enregistrées dans le système. L’utilisateur valide son identité à travers plusieurs étapes :

1. Inscription : création d’un compte avec un nom d’utilisateur et un mot de passe.

2. Authentification : saisie du nom d’utilisateur et du mot de passe ainsi que d’un code d’authentification (code envoyé par SMS sur l’appareil mobile de l’utilisateur).

Pratique n°5 : mettez en place un logiciel de cryptage

Lorsque vous utilisez des chiffres pour représenter vos données, vous empêchez leur lecture par des hackers malveillants ne possédant pas la clé de déchiffrement. Le chiffrement permet également de sécuriser l’utilisation des réseaux publics par vos salariés à distance (comme dans un café par exemple). Il rend les données illisibles pour les cybercriminels.

Vous recherchez activement un programme pour un plan de formation de vos employés ? Vous êtes salarié et envisagez de développer vos compétences en matière de cybersécurité ? Contactez un organisme de formation mobile sur toute la France ou proposant des sessions de formation dans leurs locaux. Appuyez-vous sur des supports de cours de grande qualité, exhaustifs et à forte valeur ajoutée. Faites confiance à des professionnels disposant d’une solide expérience terrain.

