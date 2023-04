Comment optimiser votre système de suivi de la consommation d’énergie pour réduire vos coûts énergétiques

Smartfox Système de gestion de l'énergie solaire SMARTFOX PRO 2

La gestion efficiente de la consommation énergétique constitue un défi pour les sociétés de toutes tailles et de tous secteurs. En effet, les coûts associés à ce volet représentent une part importante des dépenses en entreprise, pesant directement sur la rentabilité globale.

Heureusement, grâce à l’utilisation de systèmes spécifiques de suivi, les gestionnaires peuvent mieux appréhender leur consommation d’énergie.

Il reste cependant utile d’optimiser cette solution pour des résultats plus satisfaisants. Voici quelques astuces dans ce cadre.

Analyser plus sérieusement les données collectées

De manière générale, un bon système de suivi comprend des points de collecte systématique de données. Ceux-ci participent à une mise à jour en temps réel des informations chez le gestionnaire. Dans le contexte de la consommation d’énergie, les entreprises collectent les informations à travers diverses installations.

Il peut notamment s’agir de compteurs d’électricité, des capteurs de température et d’humidité, des systèmes de surveillance de l’air, des éclairages, etc.

Pour optimiser son système de suivi de la consommation d’énergie, il importe d’analyser plus sérieusement les données collectées pour identifier les points de gaspillage d’énergie. Ainsi, une fois les informations recueillies, vous devez implémenter une suite logique de traitement de ces dernières.

Vous pouvez solliciter les prestations de SirEnergies dans ce cadre. Avec professionnalisme, cette plateforme vous aidera à réaliser un audit complet de la consommation d’énergie au sein de votre structure.

Mettre en place des actions conséquentes

Une fois les points de gaspillage d’énergie identifiés, la prochaine étape consiste à mettre en place des actions pour les réduire. Les entreprises peuvent utiliser une variété de stratégies pour réduire leur consommation d’énergie. Les plus courantes concernent l’installation de systèmes de contrôle de l’énergie et la mise en place de politiques d’encouragement aux comportements écoresponsables.

L’installation de systèmes de contrôle de l’énergie

Cette stratégie constitue le premier réflexe des gestionnaires pour réduire la consommation énergétique en entreprise. Les systèmes installés permettent de contrôler les pôles de dépenses d’énergie en temps réel. Par exemple, la présence des capteurs servira à utiliser l’éclairage plus judicieusement. Les lampes s’allumeront et s’éteindront automatiquement en fonction de la présence ou de l’absence de personnes dans la pièce.

Aussi, les gestionnaires se servent d’outils pour le suivi des prix de marché en vue de sélectionner les fournisseurs les plus compatibles avec leurs statuts. Cette forme de contrôle s’accentue sur la réduction des coûts dès l’approvisionnement de produits en électricité.

La mise en place de politiques d’encouragement aux comportements écoresponsables

L’autre option récurrente au sein des entreprises est de mettre en place des politiques de gestion de l’énergie pour encourager les employés à adopter des comportements écoresponsables. Dans cette dynamique, vous pouvez sensibiliser vos employés à éteindre les lumières lorsqu’ils quittent une pièce. Communiquez aussi autour l’utilisation de l’air conditionné. Il faut intégrer dans les habitudes un mode de réglage de la température pour un confort économe en énergie.

Suivre régulièrement les résultats des actions mises en place

Une fois que les actions de réduction de la consommation d’énergie ont été mises en place, il faudra suivre régulièrement les résultats obtenus. L’objectif ici se résume à mesurer l’impact desdites actions sur la consommation d’énergie. Vous pourrez déterminer le niveau d’efficacité obtenu et prendre les décisions qui s’imposent.

Il est recommandé de réaliser des relevés de consommation d’énergie réguliers pour évaluer la performance de l’entreprise en matière de réduction de la consommation d’énergie. Les données recueillies doivent être comparées aux relevés précédents pour évaluer les progrès réalisés. Si les résultats se révèlent positifs, cela peut motiver l’entreprise à continuer sur cette lancée et à poursuivre ses efforts de réduction de la consommation d’énergie.

En revanche, si les résultats se trouvent insuffisants, il devient indispensable d’identifier les causes du manque de réussite et de mettre en place des mesures correctives pour améliorer la situation. Le suivi régulier des résultats permettra également de détecter d’éventuelles anomalies ou des comportements anormaux qui peuvent entraîner une surconsommation d’énergie.

Pratiquer une veille technologique

Pratiquer une veille technologique peut être particulièrement bénéfique pour les entreprises qui cherchent à améliorer leur système de suivi de la consommation d’énergie. En surveillant les tendances technologiques dans le domaine de l’énergie, elles peuvent découvrir de nouvelles solutions de mesure, de surveillance et d’optimisation.

Par exemple, les technologies de l’Internet des objets (IoT) permettent de connecter différents appareils et systèmes de surveillance pour un traitement plus complet des informations. En outre, l’analyse de données et l’intelligence artificielle (IA) peuvent aider les entreprises à identifier les tendances de consommation d’énergie et à prévoir les fluctuations de la demande. Des mesures proactives pourront s’exécuter afin de réduire la consommation pendant les périodes de pointe.

Par ailleurs, en surveillant les tendances technologiques, les entreprises peuvent découvrir de nouvelles sources d’énergie renouvelable et de solutions de stockage d’énergie. Les batteries de stockage d’énergie servent d’illustration parfaite de cette éventualité.

Quelques intérêts d’optimiser son système de suivi de la consommation d’énergie

Optimiser son système de suivi de la consommation d’énergie regorge de nombreux avantages pour les entreprises. De toute évidence, cela peut aider à réduire les coûts énergétiques et donc à augmenter la rentabilité de l’entreprise. La structure pourra identifier les goulots d’étranglement et les inefficacités dans son processus de production, puis les résoudre par les mesures adéquates.

En outre, l’optimisation du système de suivi de la consommation d’énergie peut aider les entreprises à réduire leur empreinte carbone. La consommation d’énergie se trouve fréquemment associée à la production de gaz à effet de serre, qui a un impact négatif sur l’environnement. En réduisant la consommation d’énergie, les entreprises peuvent réduire leur empreinte carbone et contribuer à la lutte contre le changement climatique. Cet état de choses peut également aider à améliorer l’image de l’entreprise en tant qu’entreprise responsable sur le plan environnemental.

Enfin, l’optimisation du système de suivi de la consommation d’énergie peut aider les entreprises à améliorer leur efficacité opérationnelle. En surveillant leur consommation d’énergie, les entreprises peuvent identifier les périodes de la journée où leur consommation d’énergie connait un pic. Ensuite, elles peuvent ajuster leurs processus de production pour éviter les périodes de pointe et réduire la consommation d’énergie pendant ces périodes. Il s’agit d’un atout pour mieux planifier la production et réduire les temps d’arrêt, ce qui améliore l’efficacité globale