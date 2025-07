Leclerc Carburant à prix coûtant dans les stations essence : les 4 et 5 juillet 2025, découvrez la liste des 711 stations-service participantes.

4.4/5 - (7 votes)

Des opérations ponctuelles sont organisées durant les grands départs en vacances.

Par exemple, les 4 et 5 juillet 2025, 711 stations Leclerc ont vendu l’essence à prix coûtant (hors E85 et hors autoroutes). Le site permet de localiser les 1 100+ stations essence Leclerc et partenaires, et de consulter les tarifs en temps réel (SP95, Gazole, etc.)

Le lien est plus bas !

Carburant à prix coûtant chez Leclerc : l’astuce maligne pour faire le plein à petit prix cet été !

L’été, c’est le moment de prendre la route, direction la plage, la montagne ou la maison de famille. Mais avant de filer cheveux au vent sur l’autoroute des vacances, il y a un petit détail qui peut vite plomber le budget : le plein d’essence.

Promo carburant en station essence à prix coûtant chez Leclerc : l’astuce efficace pour des économies cet été

Bonne nouvelle : certains distributeurs, comme Leclerc, proposent des opérations carburant à prix coûtant, pile au bon moment pour les grands départs. C’est l’occasion rêvée de faire le plein sans casser la tirelire !

⛽ Le carburant à prix coûtant chez Leclerc permet de faire le plein sans marge distributeur, une solution idéale pour économiser avant les départs en vacances.

📱 Utiliser des applications pour localiser les stations les moins chères en temps réel optimise vos économies et évite les mauvaises surprises sur la route.

🕒 Éviter les heures de pointe et privilégier les petites stations permet de limiter l’attente et de profiter sereinement des offres de carburant à prix réduit.

💸 Économiser quelques centimes par litre peut représenter des dizaines d’euros sur la totalité des trajets, un vrai bon plan pour alléger le budget vacances.

Lire : Shimming et skimming : comprendre les arnaques à la carte bancaire dans les stations-service

C’est quoi cet promotion : Carburant à prix coûtant ?

Quand on parle de prix coûtant, ça veut dire que la station vend le carburant sans marge. En clair, vous payez l’essence ou le diesel au prix d’achat du distributeur, sans qu’il ne prenne un centime dessus. C’est une vraie aubaine, surtout quand on s’apprête à avaler des kilomètres de bitume cet été !

Mais attention, ces offres ne durent jamais longtemps : elles sont souvent valables quelques jours seulement, parfois juste le temps d’un week-end. Donc mieux vaut rester à l’affût pour ne pas les rater.

Pas toujours évident de s’y retrouver quand on est déjà en train de préparer les valises. Heureusement, il existe des applications super pratiques qui vous montrent en temps réel où trouver la station-service la moins chère autour de vous. Un vrai GPS des économies !

Un conseil : vérifiez bien les dates et les horaires des opérations. Les stations ne proposent pas toutes la promo en même temps, et certains jours sont beaucoup plus avantageux que d’autres.

Attention au monde en station le jour des départs !

Forcément, quand l’essence est moins chère, tout le monde se rue dessus. Résultat : files d’attente à rallonge et pompes prises d’assaut. Si vous voulez éviter le stress avant même de commencer les vacances, essayez de viser les heures creuses : tôt le matin ou en soirée, c’est souvent plus calme.

Autre astuce : éloignez-vous un peu des grandes routes ou des centres-villes ultra fréquentés. Les petites stations un peu à l’écart sont parfois moins bondées et proposent les mêmes tarifs.

Pourquoi cette offre en station vaut vraiment le coup ?

On pourrait croire qu’économiser quelques centimes par litre, ce n’est pas grand-chose… Mais sur un plein de 50 litres ou plus, ça peut vite faire la différence ! Et quand on part en vacances en famille, chaque euro gagné sur l’essence, c’est un euro de plus pour une glace en bord de mer ou une activité sympa.

Ces petites économies s’additionnent, surtout si vous prévoyez plusieurs trajets ou si vous partez loin cet été.

Les bons réflexes pour profiter à fond de cette promotion carburant chez E.Leclerc

Faire le plein quand votre réservoir est vraiment bas.

Comparer les stations autour de vous via des applis.

Partager les bons plans avec vos proches ou d’autres vacanciers.

Adapter vos horaires pour éviter les embouteillages… à la pompe !

Cet été, avant de partir à l’aventure, un petit détour par une station Leclerc ou une autre enseigne qui propose le carburant à prix coûtant peut alléger votre budget vacances. Une astuce simple, rapide et efficace pour profiter de la route sans exploser le porte-monnaie. Alors, prêt à faire le plein sans vider votre compte ? 🚗☀️

📌Site officiel « Carte Carburant Pro E.Leclerc »

Le site permet de localiser les 1 100+ stations Leclerc et partenaires, et de consulter les tarifs en temps réel (SP95, Gazole, etc.)

👉 Lien direct : cartecarburant.leclerc/stations-service

Android

Télécharger l’appli Leclerc Carburant sur Google Playstore



Apple IOs

Télécharger l’appli Leclerc Carburant sur l’App Store

L’application Carte Carburant Leclerc est votre alliée pour faire des économies rapidement sur la route. En quelques clics, vous pouvez localiser les stations-service proches de vous et consulter les prix des carburants en temps réel.

🔍 Localisation instantanée

Dès l’ouverture de l’application, une carte interactive vous géolocalise et affiche immédiatement les stations Leclerc à proximité. Vous avez aussi la possibilité de rechercher une station par ville ou de préciser le rayon de recherche pour trouver une station dans la zone qui vous intéresse.

🛠️ Des filtres pratiques

Vous pouvez affiner votre recherche grâce à des filtres de carburant : gazole, SP95, SP98, E10, GPL, etc. Pour plus de confort, choisissez d’afficher les résultats en liste ou directement sur la carte, selon votre préférence.

ℹ️ Des informations détaillées

📍 Adresse exacte

⛽ Prix actualisés des carburants disponibles

🕓 Horaires et services (ex : station ouverte 24h/24, borne de lavage, etc.)

🗺️ Un bouton pour lancer votre GPS et vous y rendre facilement

⭐ Vos stations favorites

Vous pouvez enregistrer vos stations préférées pour les retrouver plus vite lors de vos prochains trajets. Un vrai gain de temps pour ceux qui font régulièrement le plein dans les mêmes stations.

✅ Simple, rapide et efficace

L’application est intuitive et fluide, conçue pour vous aider à trouver les meilleures offres carburant tout en vous facilitant la vie au quotidien.