Les obstacles à surmonter pour l’adoption de l’hydrogène comme carburant alternatif

L’énergie dense mais polluante de l’hydrogène

Sur le papier, l’hydrogène présente de nombreux attraits : c’est en effet un carburant à haute densité énergétique. Au point que, par exemple, l’hydrogène est le carburant privilégié pour une fusée comme celle de la NASA SLS. Mais au-delà des lancements de fusées, l’hydrogène présente de nombreux défauts qui ont toujours sapé son potentiel de viabilité en tant qu’alternative aux batteries dans les voitures.

Le premier et principal problème avec cette énergie est que l’hydrogène n’est pas une énergie propre dans son état actuel. Comprenez-nous bien : utiliser/brûler l’hydrogène déjà produit est effectivement propre car la réaction chimique avec l’oxygène ne produit que de l’énergie et de l’eau. Le souci, c’est qu’il faut beaucoup d’énergie pour décomposer les molécules H2O en hydrogène et oxygène ; actuellement, le procédé industriel le plus efficace étant l’électrolyse, ce qui signifie une grande consommation d’électricité.

À ce stade, 100 kWh d’énergie produisent entre 60 et 80 kWh d’énergie sous forme d’hydrogène.

Le stockage direct d’électricité dans des batteries fonctionne quant à lui dans un autre monde : 100 kWh d’énergie aboutissent généralement à 80-90 kWh d’énergie utilisable.

L’avancement des systèmes de recharge électrique

Avec des systèmes de recharge toujours plus rapides, recharger directement sa voiture avec de l’électricité devient de moins en moins contraignant, avec des progrès significatifs chaque année. Cependant, l’extraction de l’hydrogène est très polluante. D’abord parce que les puits ne sont pas étanches et libèrent beaucoup de gaz à effet de serre comme le méthane.

Transport maritime et aérien : un potentiel pour l’utilisation de l’hydrogène

L’hydrogène convient probablement mieux à d’autres modes de transport en raison de ses caractéristiques, notamment sa densité d’énergie incroyable, tels que le transport routier ou maritime de marchandises ou l’aviation. Mais pour le marché de masse des voitures particulières, tout semblait indiquer il y a longtemps que l’adopter serait troquer un mal pour un autre alors que finalement des solutions meilleures sont sur le point d’atteindre la maturité technologique.

Le déclin des stations de distribution d’hydrogène

19 points de vente devaient s’ouvrir suite au lancement de trois premières stations où il était déjà possible de se ravitailler en hydrogène. Mais comme Auto-Plus l’explique, les trois stations existantes ferment leurs portes et le projet de 19 stations ne verra jamais le jour. Dans toute la Danemark, seulement 136 voitures fonctionnant à l’hydrogène étaient enregistrées. En conséquence, la distribution de l’hydrogène ne signifie que des pertes pour Everfuel – s’élevant à 11 millions d’euros au moment de l’écriture.

Une faible probabilité d’émergence de nouveaux modèles à hydrogène pour les particuliers

Il est donc fort probable qu’il n’y aura pas beaucoup plus de modèles à hydrogène pour les particuliers sur le marché dans les années à venir, pour toutes les raisons que nous venons d’évoquer. Ainsi, l’alternative de l’hydrogène comme carburant pour les véhicules de loisir présente encore de nombreux obstacles à surmonter avant d’être considérée comme une solution viable et propre face aux batteries électriques qui s’améliorent continuellement.