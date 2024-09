Boostez votre impact au salon : ces accessoires high-tech qui font toute la différence !

Quels sont les meilleurs goodies tech à offrir sur un salon ?

Si vous lisez ces mots, c’est peut-être que vous avez pour intention de participer à salon tech en tant qu’exposant. Lors de ces événements, une difficulté spécifique se présente toujours : trouver des prospects et faire en sorte d’attirer leur attention.

Il existe mille et unes méthodes pour atteindre cet objectif et nous allons étudier l’une d’entre elles dans notre article du jour : le fait d’offrir des goodies auprès de ces prospects. Explications.

Ce que vous devez retenir :

Les goodies publicitaires sont des objets du quotidien, comme des mugs ou des clés USB, portant un logo ou un message commercial pour attirer l’attention des prospects.

Offrir des goodies tech lors d’un salon est efficace car ces objets sont très appréciés et utilisés quotidiennement par les clients potentiels.

Des exemples de goodies tech populaires incluent les clés USB, batteries externes, chargeurs à induction, haut-parleurs et casques audio, chacun ayant ses propres avantages promotionnels.

Choisir des goodies de qualité contribue à associer une image positive de votre entreprise, renforçant ainsi le marketing et la notoriété à long terme.

Qu’est-ce qu’un goodie publicitaire ?

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il semble pertinent de présenter ce que l’on appelle des goodies d’entreprise que vous pourriez offrir lors d’un événement de ce type. À vrai dire, la définition est simple : il s’agit d’objets de tous les jours que vous pouvez trouver autour de vous : un mug, une souris d’ordinateur, une coque de smartphone, une paire de lunettes de soleil, une bougie parfumée, une gourde… Bref, nous pourrions encore continuer longtemps tellement les possibilités sont nombreuses. Toutefois, ces objets ont tous une particularité en commun : ils disposent d’une mention commerciale sur chacun d’entre eux, comme votre logo ou un message publicitaire. Ainsi, si l’on devait résumer, nous pourrions dire qu’un goodie publicitaire, c’est un objet à offrir, auprès d’un prospect ou d’un client, et qui dispose d’une mention commerciale.

Pourquoi offrir des goodies tech lors d’un salon ?

Équiper son entreprise de goodies, c’est une chose, mais pourquoi les offrir lors d’un salon ? Et pourquoi faire le choix de la tech comme nous l’avons mentionné dans le titre de cet article ? La réponse est, une nouvelle fois, simple : ce sont les objets les plus appréciés par vos clients potentiels ! De nos jours, la tech fait partie de notre quotidien : smartphones, ordinateurs, téléviseurs, consoles de jeux et plus encore, sont des objets tech qui se veulent de plus en plus utilisés. Pour les accompagner, disposer d’un petit goodie offert lors d’un salon est toujours sympa. C’est pourquoi, de plus en plus d’entreprises font ce choix : les personnes utilisent alors ces objets et pensent (directement ou non) à l’entreprise en question. N’est-ce pas la meilleure des façons de réaliser un bon marketing ?

Lire : Un atout de votre communication et support publicitaire adéquat

Quels sont les exemples de goodies tech à offrir lors d’un salon ?

Vous vous demandez alors quels sont les meilleurs goodies tech à offrir ? Bonne nouvelle pour vous puisque nous vous avons préparé quelques exemples ci-dessous.

La clé USB : l’incontournable

Il s’agit du goodie tech par excellence : la clé USB ! Cette dernière peut être utilisée par presque absolument tout le monde via un système : ordinateur, voiture, télévision, console de jeux… De nombreux appareils sont compatibles avec les clés USB. De plus, ces dernières sont plutôt bon marché actuellement, vous pourriez bien en profiter pour taper dans l’œil de certains de vos prospects avec ce type de cadeau publicitaire.

La batterie externe : pour les déplacements de vos clients

Vous lisez peut-être cet article depuis un téléphone… Dispose-t-il encore assez de batterie ? Si la réponse est non, vous auriez probablement besoin d’une batterie externe offrant la possibilité de booster l’autonomie de votre smartphone… D’ailleurs, ce type de goodie s’utilise aussi pour de nombreux autres appareils (casque audio, ordinateur portable, console de jeux…), autant dire que vous pouvez toucher beaucoup de monde. Attention toutefois, ce type de cadeau est un peu plus coûteux que la clé USB. (ici)

Le chargeur à induction : pour être présent sur le bureau de votre client

Afin de rester un peu dans la même thématique, vous pourriez bien avoir besoin d’un chargeur sur votre bureau. Et si vous pensiez à en offrir un à vos clients potentiels durant le salon que vous avez prévu de faire ? Si tel est le cas, vous aurez la possibilité d’être toujours affiché sur le bureau de votre client… Et peut-être même aux clients de ce dernier… C’est une belle opportunité pour vous de faire de la publicité passive sur le long terme.

Le haut-parleur : pour mettre en avant votre entreprise avec la musique

Si vous pensez que vos clients ont la fibre musicale, alors vous pouvez leur offrir une petite enceinte portable avec votre logo en effigie dessus. On associe généralement cet objet à un moment de détente : quoi de mieux que de faire votre publicité à ce moment ? Attention cependant, n’hésitez pas à proposer des modèles de qualité à vos clients, il serait dommage que l’on associe un son de qualité moyenne, voire médiocre, avec votre entreprise…

Lire : Personnalisation des cadeaux d’entreprise : idées et tendances

Le casque audio : pour être avec votre client n’importe où et en musique

Pour terminer notre sélection de goodies tech pour un salon, vous pourriez aussi penser à un casque audio ! Certes, on se rapproche du haut-parleur, mais il faut savoir que les casques audio sont bien plus souvent utilisés que les petites enceintes. Il suffit de regarder dans la rue pour s’en convaincre. Ainsi, si vous souhaitez profiter d’un peu de publicité quand vos clients se promènent en écoutant de la musique, vous savez ce qu’il vous reste à faire.