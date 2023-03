La connectivité cellulaire au service du transport

Le secteur du transport est en constante évolution et les technologies de connectivité cellulaire y jouent un rôle de plus en plus important.

La connectivité cellulaire permet de collecter et de transmettre des données en temps réel, ce qui entraîne une meilleure gestion du trafic, une amélioration de l’expérience des passagers et une optimisation des chaînes logistiques.

Découvrez-en plus sur son impact dans le secteur du transport.

L’Internet des objets (IoT) est une technologie qui a connu une évolution rapide ces dernières années. Il consiste en des objets connectés à internet qui communiquent entre eux et qui peuvent également être contrôlés ou surveillés à distance.

Ces dernières années, l’évolution de l’IoT a été marquée par des progrès significatifs dans les domaines de la connectivité, de la miniaturisation des capteurs, de la consommation d’énergie et de l’intelligence artificielle.

La connectivité de l’IoT a augmenté grâce à la technologie 5G, qui offre des vitesses de transmission de données plus rapides et une plus grande capacité. Les capteurs sont devenus de plus en plus petits, ce qui permet leur intégration dans des objets tels que des vêtements ou des bijoux.

De plus, l’IoT a évolué vers des systèmes plus efficaces en matière de consommation d’énergie, avec des capteurs utilisant des batteries à longue durée de vie.

La connectivité IoT et la 5G, utilisées dans de nombreux secteurs

Le secteur du transport utilise de plus en plus la connectivité IoT pour améliorer la sécurité, la gestion de flotte et l’expérience des passagers. Les véhicules connectés peuvent être surveillés en temps réel pour assurer leur sécurité et leur maintenance.

Les passagers, quant à eux, peuvent bénéficier de l’accès à des informations en temps réel sur les horaires, les itinéraires et les perturbations.

La 5G a également permis de développer de nouvelles applications pour la connectivité IoT dans le secteur du transport comme la conduite autonome et la gestion de la chaîne logistique.

Par ailleurs, outre le domaine du transport, cette technologie s’utilise dans différents autres secteurs. Il s’agit notamment des secteurs de l’industrie, de la sécurité et de l’agriculture. Cela dit, l’IoT trouve aussi sa place dans le secteur de la santé.

Le mode de fonctionnement de la connectivité IoT dans le transport

La connectivité IoT dans le transport repose sur des capteurs qui collectent les données et les transmettent à un centre à distance pour traitement et analyse. Les capteurs peuvent être équipés d’une carte SIM M2M qui permet de communiquer avec le centre de données.

Ces cartes SIM sont des cartes spécialement conçues pour les applications M2M (Machine-to-Machine) qui permettent une communication fiable et sécurisée entre les capteurs et le centre de données.

Les capteurs IoT dans le transport peuvent aussi être utilisés pour surveiller la température et l’humidité dans les cargaisons, la pression des pneus, la consommation de carburant, les performances du moteur et d’autres paramètres importants.

Les données peuvent être utilisées pour prévoir les pannes, améliorer la sécurité, réduire les coûts d’exploitation et améliorer l’efficacité globale de la chaîne d’approvisionnement.

Certains cas d’usage de l’IoT et de la 5G dans le transport

L’IoT et la 5G peuvent servir dans différents cas de figure dans le domaine du transport. En voici quelques-uns.

La gestion du trafic sur les routes avec l’IoT et la 5G

l’IoT et la 5G permettent de collecter des données en temps réel sur le trafic, les accidents et les conditions météorologiques. Ces données peuvent être analysées pour optimiser les itinéraires et réduire la congestion routière, améliorer la sécurité sur la route et réduire la pollution et les émissions de gaz à effet de serre.

La gestion des transports publics

Ces technologies permettent également de collecter des données sur les horaires, les itinéraires et l’état des véhicules. Elles sont généralement utilisées pour optimiser l’efficacité et la ponctualité des transports en commun, réduire les temps d’attente et améliorer l’expérience des passagers.

La recherche des moyens de transport électriques et les bornes de recharge

L’IoT et la 5G permettent de collecter des données sur les emplacements des bornes de recharge, les disponibilités de moyens de transport électriques et les places de stationnement. Cela permet de trouver facilement les bornes de recharge et les moyens de transport disponibles.

Le contrôle des trains grâce à la connectivité cellulaire

Ces connectivités aident à collecter des données sur la vitesse, la position, la consommation d’énergie et l’état des trains. Ce sont là autant de données pouvant être utilisées pour améliorer la sécurité, la ponctualité et l’efficacité du transport ferroviaire. Enfin, dans le cadre de la logistique, l’IoT et la 5G permettent de collecter des données sur les flottes de véhicules, les livraisons et les stocks. Les professionnels peuvent se servir de ces informations pour améliorer la planification, la surveillance et la gestion des chaînes d’approvisionnement.