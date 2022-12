Les meilleurs métiers au cœur de l’ingénierie en 2023

Les métiers au cœur de l’ingénierie restent encore des postes d’avenir dans notre pays. Pourtant, le renouvellement des générations est difficile.

Cela s’explique par différents facteurs. Le principal reste les études chers et coûteuses au cœur d’école privée. Cette cause est la principale qui donne beaucoup de fil à retordre pour les emplois prestigieux et dynamique.

Ingénierie en 2023 : Liste des métiers innovants

Si la filière médicale est particulièrement impactée, le métier d’ingénieur également stimulé par de meilleurs opportunités de salaire à l’étranger.

Pourtant, l’ingénierie fascine et reste un excellent moyen de booster une carrière professionnelle dès la sortie du lycée.

Voici en l’occurrence les métiers qui ont le plus d’avenir au cœur de ce métier technique.

Ingénieur agronome : un métier au cœur du défi alimentaire

Le métier d’ingénieur implique une formation scientifique et technique très poussée. Le statut d’ingénieur est plus un titre tout comme l’on serait cadre supérieur.

Il implique forcément une spécialité et une qualité pour être la tête pensante de travaux très poussée.

Au cœur de l’ingénierie, l’ingénieur agronome est un métier en pleine mutation. Il répond particulièrement à des préoccupations mondiales comme le fait de trouver de nouvelles techniques pour envisager le facteur environnemental et le besoin de se nourrir.

Ce métier est aujourd’hui prestigieux car financer par les recherches universitaires pour des questions d’ordre éthique et vitales. Prendre un compte le facteur environnemental n’a jamais été aussi urgent. Les semences et les récoltes de demain sont particulièrement au cœur de cette spécialité du monde ingéniérique.

Autre article intéressant : les métiers au cœur de l’énergie solaire en 2023

Ingénieur en aéronautique : mieux penser pour mieux construire

La France joue un rôle moteur dans le cadre du domaine de l’aéronautique et du spatiale dans le monde. Des entreprises mondialement reconnues comme Airbus ou Dassault ont une position hégémonique dans cette filière.

La tâche de penser les avions de demain est la tâche principale des ingénieurs aéronautiques. Une fonction qui joue directement sur le maillage international. Ce métier est donc aussi au cœur de la guerre économique entre les différentes nations qui se partagent la part du gâteau à savoir les Etats-Unis, la France et la Chine.

Concevoir des avions plus performants et économiques est une fonction pensée par les ingénieurs en aéronautique. Une fois encore, les salaires qui sont à la clé de l’ingénierie ne sont pas négligeables.

Ingénieur en génie civile et bâtiment : le métier au cœur de la rénovation énergétique

La rénovation énergétique et les méthodes de construction durable est un débat au cœur de nos programmes économiques et environnementaux. Parmi les cabinets parisiens influents, SIEB ingenierie agit au quotidien pour que les nouvelles constructions soient économiques et minimisent l’empreinte carbone.

En effet, les ingénieurs en bâtiment ont désormais cette lourde responsabilité.

Celle de penser les ouvrages immobiliers en optimisant toutes les énergies au cœur d’un programme immobilier.

Cela passe évidemment par l’usage de l’électricité, le chauffage, l’éclairage ou la géothermie.

Cet engagement reste l’une des principales compétences pour lutter contre les gaz à effet de serre. L’ingénieur en bâtiment pense la ville intelligente en tentant de limiter l’empreinte carbone.

Ingénieur informatique : le métier au cœur de la progression du numérique

Imaginer les réseaux informatiques et la programmation sont des thèmes d’actualité au cœur d’un monde connecté.

Cette tâche revient évidemment aux personnes diplômées en ingénierie informatique.

Une carrière ambitieuse où des écoles de renommée comme HEC forme au métier. Certes, ce métier suppose d’avoir d’excellentes connaissances en mathématiques. L’ingénieur informatique est aujourd’hui un métier incontournable qui a de l’avenir au cœur des start-up et dans les économies les plus performantes de la planète.

Ce profil est particulièrement recherché dans le domaine de la cybersécurité, du développement des programmes informatiques, des applications et de tout ce qui touche à l’intelligence artificielle.

Ingénieur automobile pour des véhicules plus intelligents

Le monde de l’automobile est lui aussi en pleine mutation pour des préoccupations écologiques et énergétiques. La volonté de sortir de la consommation des énergies fossiles est réelle.

Ce cap est d’ailleurs une priorité environnementale pour les années 2030-2035. La volonté de passer à l’électrique ou vers des technologies plus autonomes est le nouveau défi des ingénieurs automobiles.

Cependant, l’innovation technique touche aussi plus largement le monde des transports pour mieux desservir les villes en utilisant des énergies beaucoup plus respectueuses de l’environnement.

Les différents salons automobiles en France et dans le monde sont l’occasion de démontrer ce que l’ingénierie automobile produit de mieux.

Ingénieur en télécom : un métier essentiel pour couvrir le réseau téléphonique et Internet français

La progression de la 5G semble s’observer au cœur des grandes et moyennes villes françaises.

Or, chaque construction immobilière est aussi l’occasion d’étendre ce réseau puis de couvrir les vides territoriaux.

Le métier d’ingénieur télécom est donc là pour répondre à ces besoins. Il s’envisage sous forme de modélisation en 3D pour optimiser le passage des câbles au cœur des réseaux.

Une fonction informatisée et compliquée où chaque centimètre compte pour les promoteurs immobiliers et les fournisseurs de débit.

Autre article : Twitter : Elon Musk, des milliers de salariés licenciés !