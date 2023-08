macOS Sonoma : Une Expérience Utilisateur Unifiée dans l’Écosystème Apple en 2023

Dans le domaine technologique, les systèmes d’exploitation d’Apple ont souvent partagé des innovations, transcendant les frontières entre iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS.

Cette année, dans la lignée de la tradition, l’interaction entre ces plateformes continue de se renforcer, favorisant une expérience utilisateur cohérente qui passe sans effort d’un appareil à l’autre.

Bien que des fonctionnalités exclusives subsistent, l’accent en 2023 est mis sur l’amélioration de la commodité pour les utilisateurs sans perturber leur usage habituel des iPhones, iPads et Macs.

Convergence des Systèmes : Amélioration de la Vie des Utilisateurs

Avec iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma, watchOS 10 et tvOS 17, les frontières entre les systèmes d’exploitation d’Apple deviennent plus fluides que jamais. Les innovations annuelles sont conçues non pas pour révolutionner l’usage des appareils, mais pour améliorer la qualité de vie des utilisateurs.

Ce changement d’approche garantit que les adeptes d’Apple peuvent passer aisément d’un appareil à l’autre tout en profitant des avantages d’une expérience unifiée. En explorant les points forts d’iOS 17, d’iPadOS 17 et de macOS Sonoma, nous jetterons également un coup d’œil à ce que réserve watchOS 10 dans un article à venir.

Attente des Sorties Automnales et Tests Bêta

À l’approche de l’automne, les enthousiastes d’Apple attendent avec impatience les versions finales de ces mises à jour. Cependant, pour ceux qui ne peuvent pas attendre, la phase de test bêta public est disponible, permettant aux utilisateurs de découvrir les fonctionnalités à venir gratuitement.

Messages et FaceTime : Aller Encore Plus Loin dans le Partage

Messages, une application essentielle pour des millions d’utilisateurs, reçoit cette année un important lifting. Apple revitalise iMessage en lui offrant une présence plus marquée et une accessibilité améliorée, mettant en avant des fonctions essentielles telles que le partage d’images et l’activation de l’appareil photo de manière plus visible. De plus, une nouvelle fonctionnalité d’Accompagnement rassure les proches de votre arrivée à un endroit spécifique, et un tiroir à autocollants centralise les autocollants iMessage, les emojis et les autocollants Live pour plus de créativité.

Pendant ce temps, FaceTime bénéficie d’une série d’améliorations, dont la possibilité de répondre aux appels avec des messages vidéo ou audio, des effets interactifs comme des confettis et des cœurs animés, ainsi que la prise en charge de l’Apple TV. Cette intégration permet de discuter en vidéo sur le téléviseur du salon à l’aide de la caméra de votre iPhone ou de votre iPad. De plus, macOS Sonoma introduit une fonction de superposition pour les applications tierces lors des visioconférences, améliorant l’engagement visuel.

Appel visuel avec DUO Google

Widgets : Partout et Interactifs

Les widgets ont parcouru un long chemin depuis leur création et trouvent enfin un foyer commun à toutes les plateformes Apple cette année. À noter, macOS Sonoma rejoint iOS et iPadOS en prenant en charge les widgets directement sur le bureau. Ces widgets polyvalents interagissent harmonieusement avec l’écran verrouillé ou d’accueil, permettant aux utilisateurs de gérer leurs tâches, leur musique et leurs scènes domotiques sans lancer les applications correspondantes.

Progrès Subtils de l’IA : Clavier et Recherche Visuelle

Apple aborde prudemment le domaine de l’intelligence artificielle générative, l’utilisant pour des tâches spécifiques telles que l’amélioration de photos, l’extraction de texte, etc. iOS 17 et macOS Sonoma intègrent cette technologie avec des améliorations basées sur l’IA pour le correcteur automatique du clavier, utilisant des modèles de langage similaires à ceux de GPT d’OpenAI.

La capacité de recherche visuelle s’étend au-delà des photos pour inclure les vidéos, identifiant les paysages, les plantes et les animaux dans des images en pause. Les implications pratiques de ces avancées promettent d’améliorer les expériences des utilisateurs sans mettre en avant la participation de l’IA.

Profilage Innovant de Safari et Intégration de Sites Web

Safari 17 inaugure un concept novateur : les profils. Reconnaissant que les comportements de navigation diffèrent chez soi, au travail et ailleurs, Apple permet aux utilisateurs de créer des profils englobant des historiques, des groupes d’onglets, des cookies, etc. Safari 17 révolutionne également la navigation Web, permettant aux sites Web de fonctionner presque comme des applications autonomes, avec des notifications en prime.

Prise de Notes Décuplée : Liens et Intégration PDF

L’application Notes reçoit des améliorations notables, permettant aux utilisateurs de lier des notes entre elles ou avec du contenu Web pour une référence sans effort. De plus, Notes prend désormais en charge l’intégration en plein écran de documents PDF, avec annotations et remplissage automatique des formulaires à partir des données de contact. Les fonctionnalités de collaboration sont également renforcées, garantissant que les modifications apportées aux PDF partagés sont automatiquement synchronisées sur les appareils.

iOS 17 : “En veille” et la Nouvelle Fonction NameDrop d’AirDrop

Exclusif à iOS 17, “En veille” transforme l’iPhone en une interface multifonction lorsqu’il est en charge horizontalement, ce qui pourrait éventuellement être une nouveauté excitante pour les iPads. De plus, AirDrop reçoit un lifting avec l’introduction de NameDrop, permettant un partage facile des informations de contact entre les appareils.

iPadOS 17 : Application Santé et Écran de Verrouillage Amélioré

iPadOS 17 comble son retard en offrant un écran de verrouillage personnalisable, offrant une parité avec iOS. De plus, l’application Santé fait enfin son apparition sur iPadOS, permettant aux utilisateurs de suivre leurs tendances de bien-être sur un écran plus grand, bien qu’elle dépende toujours des données générées par HealthKit de