Journalistes vs SEO : quand les “gardiens de la plume” jalousent ceux qui réussissent à l’ère de l’IA

Journalisme vs SEO : quand les “experts malins” sont vilipendés à tort par ceux qui n’ont pas su s’adapter à l’ère IA

L’article publié par BFMTV intitulé « Une pompe à fric : sur Google Discover, 20 % des sites recommandés sont générés par IA » avance plusieurs accusations visant les éditeurs utilisant l’intelligence artificielle pour produire des contenus à grande échelle, les qualifiant de “fermes à clics” utilisant des titres trompeurs et des articles sans relecture.

Cependant, en tant qu’expert SEO, on est en droit de s’interroger : ces accusations cachent-elles une incompréhension du métier, ou une jalousie face à ceux qui ont su exploiter les règles du Web / des algorithmes ?

“Pompe à fric” ou réussite digitale ? Les journalistes dépassés face aux experts du Search Marketing qui maîtrisent Google Discover

Le journaliste aime se présenter comme “le roi de la critique”, persuadé de détenir la vérité parce qu’il manie la plume et possède une carte de presse. Pourtant, à force de juger les autres, il oublie souvent de se regarder dans le miroir.

Le monde du web évolue plus vite que ses certitudes : les experts SEO, eux, comprennent les règles du jeu, maîtrisent les algorithmes et savent monétiser intelligemment leurs contenus. Ceux que le journaliste est incapable de faire

Pendant ce temps, certains journalistes s’enferment dans un modèle dépassé, vieillots incapables d’adapter leur savoir-faire aux réalités du numérique. La véritable fracture n’est pas entre la plume et la machine, mais entre ceux qui s’adaptent… et ceux qui se ringardisent.

Analyse critique de l’article de BFMTV

Le ton accusateur sans nuance

L’article parle de “fermes à contenu” générant “des milliers d’articles par jour” dans le but de capter l’algorithme Google Discover… et alors c’est une façon de gagner de l’argent , et rien de malhonnête sinon de connaitre les failles du géant Google

On y lit aussi des accusations de titres trompeurs, de contenu tronqué, voire de fausses informations, sans forcément distinguer les usages rigoureux de l’IA d’un usage abusif.

Ce type de discours généralise : on assimile tous les éditeurs IA à des abus, sans reconnaître les professionnels qui utilisent l’IA de manière maîtrisée, avec qualité éditoriale, pertinence SEO et relecture humaine.

On pourrait mettre en avant le rapport du Cabinet DELOITTE vendu des milliers d’euro réalisé avec l’intelligence artificielle…

Source : Quand Deloitte confond IA et IApproximation… et se fait renvoyer sa copie à 250 000 € par l’Australie !

L’hypocrisie journalistique : Monsieur Je sais TOUT

Beaucoup de journalistes utilisent aujourd’hui l’IA pour rédiger, synthétiser ou enrichir leurs articles, mais semblent critiquer ceux qui l’utilisent à des fins stratégiques SEO ou de monétisation.

Le fait que le journaliste (ou média) ait une carte de presse ne garantit pas qu’il est mieux informé des mécanismes techniques du SEO, de l’algorithme ou des pratiques avancées (prompt engineering, structuration de contenu, optimisation technique, backlinking, etc.).

On peut estimer que certains journalistes restent bloqués dans une vision traditionnelle de l’écriture, moins adaptée à l’écosystème numérique moderne dominé par les moteurs de recherche et les systèmes d’IA.

La méconnaissance des règles du Web et des moteurs

Les experts SEO savent que les algorithmes ne sanctionnent pas uniquement la génération IA, mais qu’on peut produire du contenu IA de haute qualité optimisé (par ex. via structuration sémantique, optimisation de la densité de mots clef, bon linking interne / externe, respect des guidelines).

Le contenu bien exécuté par une IA + vérification humaine peut s’aligner parfaitement avec les attentes des moteurs (cohérence, expertise, valeur ajoutée pour l’utilisateur).

Critiquer simplement “les sites générés par IA” sans nuance revient à ignorer les subtilités techniques : prompt engineering, fine tuning, relecture, édition, adaptation sémantique pour répondre à des intentions utilisateur.

Pourquoi ces critiques peuvent être perçues comme injustes

Les critiques généralisées peuvent freiner l’innovation : l’IA est un outil puissant, et ceux qui savent l’utiliser intelligemment méritent d’être valorisés.

On peut voir ces critiques comme une forme de jalousie : ceux qui n’ont pas réussi à adapter leurs pratiques peuvent être tentés de dénoncer les “autres” pour minimiser l’écart.

Il est important de rappeler que l’audience, le bon contenu, la valeur ajoutée pour l’utilisateur et la stratégie de visibilité (par ex. via Discover, Google News, etc.) peuvent légitimement être monétisées si c’est bien fait.

Recommandations et leçons pour les professionnels SEO / éditeurs

Transparence + qualité : combiner génération IA + relecture / vérification humaine pour éviter les accusations de contenu trompeur et ajouter les sources.

: combiner génération IA + relecture / vérification humaine pour éviter les accusations de contenu trompeur et ajouter les sources. Optimisation fine : utiliser les failles ou opportunités (titres accrocheurs, structuration sémantique, optimisation technique, link building).

: utiliser les failles ou opportunités (titres accrocheurs, structuration sémantique, optimisation technique, link building). Répondre aux critiques : en tant qu’expert, on peut produire des articles qui expliquent la méthodologie, montrer que ce n’est pas du “tout IA sans relecture” mais un travail réfléchi, optimisé pour les moteurs et pour les utilisateurs.

L’IA ne tue pas le journalisme : elle révèle simplement ceux qui n’ont pas su s’adapter au nouveau monde du Search Marketing

L’article de BFMTV soulève des points légitimes concernant les abus possibles (sites massifs générés par IA, titres trompeurs, fausses informations). Mais il manque cruellement de nuance : tous les éditeurs IA ne sont pas des “fermes à clics”, certains travaillent de manière très professionnelle, stratégique et qualitative –

Les journalistes doivent reconnaître que l’IA est un outil (pas un ennemi), et qu’il y a des experts SEO malins (voire brillants) qui exploitent les règles de Google (Discover, Google News, autres canaux) avec intelligence, éthique et efficacité. Critiquer pour critiquer, sans comprendre les mécanismes techniques, c’est passer à côté de la réalité du Web moderne.

Les journalistes n’ont qu’à se réinventer — ou mieux encore, s’ouvrir enfin aux nouvelles technologies. Trop souvent, leurs articles ne sont qu’une reformulation sans fin du premier paragraphe, maquillée par quelques tournures de phrases différentes. L’innovation éditoriale ne consiste pas à répéter, mais à apporter une réelle valeur ajoutée… ce que beaucoup semblent avoir oublié.

🧨 Au royaume du putaclic, les grands médias sont rois : l’hôpital qui se fout de la charité !

