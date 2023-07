Créez une soirée inoubliable : Guide des jeux de lumière indispensables

Pour créer une atmosphère dynamique lors d’une soirée, il est indispensable d’utiliser des jeux de lumière. En effet, l’éclairage occupe une place importante dans l’animation d’un évènement.

Découvrez dans ce guide les différents types de jeux de lumière que vous pouvez utiliser pour créer une soirée inoubliable.

Pourquoi utiliser des jeux de lumière pour animer une soirée ?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles il est nécessaire d’utiliser des jeux de lumière pour l’animation d’une soirée. Dans un premier temps, les jeux de lumière vous permettent de créer facilement une ambiance festive. Grâce à leurs motifs et leurs lumières colorées, ils permettent de transformer l’atmosphère de la soirée.

De plus, ils ajoutent un élément visuel important à la soirée. Ils favorisent la création d’effets variés comme les stroboscopes, les faisceaux lumineux ou les lasers. Ces différentes animations visuelles permettent de captiver l’attention des invités.

Cela permet de les rendre actifs tout au long de la soirée. Par ailleurs, les jeux de lumière peuvent être utilisés pour la création de mises en scène des projections lumineuses ou des décors lumineux.

Vous obtiendrez donc un résultat intéressant en utilisant ce matériel d’éclairage pour animer vos soirées en intérieur. Enfin, retenez que les jeux de lumière sont capables de susciter des émotions ou d’engager le sens de vos invités. La diffusion d’une lumière douce et tamisée peut facilement créer une ambiance romantique et relaxante. A contrario, les jeux de lumière intenses stimulent l’énergie et l’excitation.

Quels sont les meilleurs types de jeux de lumière pour une soirée ?

Divers types de lumière peuvent être utilisés pour l’animation d’une soirée. Toutefois, certains d’entre eux se démarquent grâce à leurs caractéristiques. Premièrement, on peut mettre l’accent sur les barres et les rampes à LED. Ces dispositifs permettent d’obtenir une diversité d’effets lumineux. Sur le marché, vous pouvez trouver des barres LED RGB, des rampes à LED blanches ou colorées et des barres LED avec des effets de défilement. Pour l’animation d’un spectacle ou d’une soirée, vous pouvez aussi faire confiance aux boules à facettes (ici). Elles disposent d’une sphère recouverte de petits miroirs. Ceux-ci permettent de créer des motifs scintillants.

De plus, n’hésitez pas à utiliser des machines à effets lors de votre soirée. Dans cette catégorie, on retrouve des dispositifs spéciaux comme les machines à neige, les machines à bulles, les machines à mousse ou les machines à fumée. Aussi, vous pouvez utiliser des lasers ou de la lumière noire pendant une soirée. Les premiers permettent de projeter des motifs lumineux sur la scène, sur les plafonds ou sur les murs. Enfin, les projecteurs, les stroboscopes, les lyres et les lampes peuvent être utiles lors de vos soirées.

Pour bénéficier de tous les avantages d’un jeu de lumière, vous devez les choisir en fonction de quelques critères importants.

Choisir le jeu de lumière en fonction du type d’usage

Pour créer facilement une ambiance électrique, tenez compte de la fonction des jeux de lumière pour vous offrir le matériel adéquat. Par exemple, vous avez le choix entre les stroboscopes et les rubans LED. Toutefois, pour une ambiance intimiste, optez pour un jeu de lumière léger. Celui-ci peut être placé dans les coins de murs.

En outre, pour les ambiances de club, misez sur les jeux moon flower ou à effets de flammes. En plus d’offrir du dynamisme, ces différentes options permettent de créer une humeur visuelle. Cela pousse de nombreuses personnes à s’inviter sur les pistes de danse.

Cependant, il est essentiel de trouver la bonne hauteur pour la suspension des jeux de lumière. Lorsque votre évènement se déroule dans un local fermé, placez en hauteur vos lasers ou vos faisceaux lumineux. Néanmoins, cette alternative peut gêner vos invités. Pour éviter cela, choisissez des jeux de lumière à utiliser sur le sol ou en suspension. Si votre local a une taille modeste, installez les jeux de lumière à une hauteur convenable. Cela vous permettra de réussir la soirée.

Vérifier l’aspect pratique du jeu de lumière

Pour une prise en main, privilégiez un jeu de lumière facile à installer ou à monter. Tenez aussi compte de ses finitions.

Le jeu de lumière choisi est-il facile à installer ?

Si vous êtes débutant dans l’univers des jeux de lumière, choisissez un modèle qui peut être facilement installé ou utilisé. Par exemple, optez pour un lyre wash ou un jeu de lumière intelligent afin d’obtenir un important faisceau lumineux pour l’animation de votre soirée. Ces modèles sont faciles à utiliser et disposent d’un nombre réduit d’effets superflus. De même, ils sont parfaits pour éclairer votre scène intérieure.

Toutefois, vous aurez besoin d’un contrôleur WMX pour personnaliser complètement votre jeu de lumière. En ce qui concerne le montage du jeu de lumière, gardez à l’esprit que vous réussirez facilement cet exercice avec un modèle préprogrammé. Avec les projecteurs, il suffit de choisir le bon angle pour l’éclairage et de fixer la lampe.

Quelles sont les finitions présentes sur le jeu de lumière ?

Les prestations obtenues avec les jeux de lumière pour les soirées dépendent de leurs finitions. Quel que soit le jeu de lumière choisi, vérifiez bien ses finitions. Premièrement, tenez compte de la longueur du câble du jeu de lumière. Pour une excellente praticité, il est préférable de choisir un jeu de lumière dont le câble mesure au moins un mètre. Deuxièmement, vérifiez si le jeu de lumière a une autonomie. Cela vous évite les problèmes relatifs au câble de branchement. En effet, les modèles sans autonomie sont branchés en permanence.

Troisièmement, vérifiez la consommation énergétique de votre jeu de lumière. À ce niveau, notez qu’une lampe halogène prend en moyenne 12 watts environ. Dans le même temps, une lampe LED nécessite seulement 6 watts pour fonctionner. Peu énergivores, les LED sont équipées de lumières RGWB. Ces différents éclairages vous offrent une panoplie de couleurs. Notez également que les jeux de lumière LED émettent très peu de chaleur. Ils permettent alors de créer une ambiance douce lors des soirées ou des évènements.