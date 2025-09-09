✈️ Grève aérienne les 10 et 18 septembre 2025 : Roissy, Orly, Lyon, Nice… jusqu’à 40 % de vols annulés, chaos annoncé dans les aéroports français

4/5 - (6 votes)

Le mois de septembre 2025 débute sous une atmosphère tendue pour le transport aérien en France. Deux journées cruciales sont annoncées pour une nouvelle mobilisation d’ampleur du personnel des aéroports français : le mercredi 10 et le jeudi 18 septembre.

Grève dans le transport aérien les 10 et 18 septembre 2025 : Roissy, Orly, Lyon, Nice… à quoi s’attendre dans les aéroports français ?

Cette grève risque de provoquer d’importantes perturbations dans les transports aériens, notamment sur les plateformes majeures comme Roissy-Charles-de-Gaulle, Orly, Lyon et Nice. On évoque déjà jusqu’à 40 % de vols annulés ou supprimés selon les aéroports. Les voyageurs, tout comme les acteurs du secteur, s’interrogent sur l’impact de ce mouvement social. Voici un tour d’horizon précis pour comprendre les enjeux de cette grève annoncée et ses conséquences possibles dans les aéroports français.

✈️ Grève aérienne en septembre 2025 : ce qu’il faut savoir 🔥 Mobilisation nationale massive : Une grève coordonnée du personnel au sol et des contrôleurs vise à paralyser les plateformes aéroportuaires majeures comme Roissy, Orly, Lyon ou Nice. 📉 Jusqu’à 40 % des vols annulés : Les perturbations affectent principalement le trafic court et moyen-courrier, avec un impact croissant sur les vols internationaux et les correspondances. ⏳ Expérience voyageur dégradée : Retards, files d’attente et incertitudes seront accentués malgré les dispositifs d’assistance et la gestion digitale des réclamations. 🧭 Impact national et européen : Le blocage des aéroports français perturbera aussi le réseau aérien européen, avec un effet domino sur les vols en transit. 🛠️ Plan de gestion ajusté : La DGAC et les compagnies aériennes adaptent les capacités, renforcent les services d’assistance et priorisent les vols essentiels pour limiter le chaos.

Les origines de la mobilisation dans les aéroports français

Chaque rentrée de septembre voit ressurgir des mouvements sociaux, mais l’ampleur attendue pour ces deux journées interpelle particulièrement. Les syndicats du secteur aérien – parmi lesquels le SNCTA, la CGT, SUD Aérien ou encore la CFDT – dénoncent de profonds désaccords avec les décisions gouvernementales jugées trop restrictives concernant les conditions de travail et les moyens accordés aux agents. Ce climat tendu rappelle les problématiques déjà soulevées lors de précédentes mobilisations.

La double grève des contrôleurs aériens et du personnel au sol intervient également dans un contexte marqué par des discussions autour de mesures d’austérité contestées depuis plusieurs mois. Une véritable convergence s’opère entre divers corps de métiers, renforçant ainsi la dynamique de ce mouvement social qui vise un blocage national coordonné des aéroports.

Quelles perturbations sont attendues dans les principaux aéroports ?

Les conséquences de cette grève aérienne pourraient bouleverser les plans de nombreux passagers. Selon la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), on s’attend à d’importantes restrictions de trafic, dans la continuité des épisodes similaires observés récemment.

Roissy-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly figurent parmi les hubs aériens les plus exposés. D’après les bilans provisoires fournis par les autorités, jusqu’à 40 % des vols pourraient être annulés à Paris-Orly, Roissy et Lyon-Saint-Exupéry pendant les jours de grève. D’autres grands aéroports tels que Nice, Marseille ou Nantes devraient également subir un ralentissement notable ou une modification significative de leur programme de vols.

Focus sur les annulations et reports attendus

Des milliers de voyageurs ayant prévu de partir ou d’arriver à ces dates doivent anticiper d’importants retards et reports de vol. Les compagnies aériennes collaborent étroitement avec la DGAC afin d’adapter leur offre et de prévenir le plus tôt possible toute modification d’horaire ou annulation.

Il faut donc prévoir des files d’attente allongées aux guichets des services clients dans les terminaux, aussi bien pour obtenir des informations que pour trouver des solutions alternatives au dernier moment. Certains opérateurs annoncent déjà la mise en place de dispositifs exceptionnels, même si les capacités d’accueil et de prise en charge restent limitées face à l’afflux massif de demandes.

Zones géographiques les plus concernées

Au-delà de la région parisienne, l’ensemble du territoire national pourra être touché par les perturbations dans les aéroports français. Si les annulations de vols se concentrent surtout sur les aéroports franciliens et lyonnais, les escales méditerranéennes telles que Nice, Marseille ou Montpellier ne seront pas épargnées. Le trafic court et moyen-courrier sera le plus impacté, mais certaines liaisons internationales risquent également d’être affectées.

Concernant les correspondances, certains voyageurs verront leur destination finale compromise. Un effet domino est à craindre sur l’ensemble du réseau européen, avec des répercussions directes sur la fluidité des échanges aériens continentaux.

Quels impacts pour les voyageurs lors des journées de grève ?

Pendant ces journées de mobilisation, l’expérience des passagers s’annonce complexe, jalonnée de difficultés logistiques et psychologiques. Outre les annulations massives, il faut s’attendre à de nombreux retards et à des modifications de dernière minute, sources de désagréments supplémentaires déjà identifiés lors de précédents mouvements sociaux.

Les voyageurs devront composer avec des temps d’attente rallongés, que ce soit pour obtenir des informations sur leur vol, demander le remboursement d’un billet non utilisé ou négocier un changement de trajet auprès de guichets saturés. La présence accrue de personnel au sol et parfois de médiateurs permettra d’apaiser certains mécontentements, sans toutefois supprimer toutes les frustrations.

Temps d’attente rallongés aux comptoirs et lors de l’embarquement

aux comptoirs et lors de l’embarquement Délais de traitement accrus pour les bagages enregistrés

pour les bagages enregistrés Possibilités de reroutage réduites en raison de la saturation du système

en raison de la saturation du système Incidences sur les transferts et correspondances, surtout pour les longs trajets

Par ailleurs, certains services annexes seront également touchés : navettes interterminaux, fonctionnement partiel des parkings longue durée et disponibilité réduite des commerces partenaires dans les zones publiques des aéroports français.

Face à l’ampleur du mouvement social, les compagnies aériennes sont contraintes de revoir leur organisation opérationnelle. Elles adaptent leur plan de vol pour respecter les consignes de capacité imposées par la DGAC. L’objectif reste de limiter autant que possible l’impact global tout en garantissant la sécurité et le respect des droits des passagers.

Certaines compagnies proposent déjà le report ou l’annulation sans frais pour les billets flexibles. Il est vivement conseillé aux voyageurs de surveiller régulièrement le statut de leur vol et de privilégier les démarches via les canaux digitaux pour toute demande de modification ou d’information.

Mesures spécifiques déployées pendant le mouvement

En complément de la communication officielle, la DGAC assurera un suivi rapproché en temps réel de l’évolution de la situation. Des cellules de crise réunissant gestionnaires d’aéroports et représentants syndicaux resteront mobilisées pour ajuster rapidement le plan de gestion des flux si nécessaire.

Voici quelques actions prévues pour tenter de limiter les effets de la grève :

Renforcement temporaire des équipes d’assistance au sol et d’accueil

des équipes d’assistance au sol et d’accueil Mise en place de centres d’appels supplémentaires et de chats informatifs sur les sites officiels

et de chats informatifs sur les sites officiels Affichage renforcé des éventuelles modifications de portes d’embarquement ou d’horaires

Collaboration étroite entre compagnies aériennes, DGAC et personnel de sécurité pour prioriser certains vols essentiels

Tableau indicatif des perturbations par aéroport majeur

Aéroport Taux d’annulation estimé Types de vols concernés Paris-Orly Jusqu’à 40 % Court/moyen-courrier Roissy-Charles-de-Gaulle 35 à 40 % Moyen & long-courrier Lyon-Saint-Exupéry 30 à 35 % Principalement domestique Nice-Côte d’Azur 20 à 25 % Vols internationaux et nationaux

Tous ces chiffres demeurent indicatifs à la veille de la mobilisation. Ils témoignent toutefois d’une forte probabilité de perturbations continues durant les journées concernées. Les usagers sont donc invités à consulter régulièrement les avis diffusés par les compagnies aériennes et les plateformes aéroportuaires.

Sources