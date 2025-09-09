🚨 Grèves SNCF des 10 et 18 septembre 2025 : “Bloquons tout” plonge les rails dans le chaos, la France redoute une rentrée noire

4.2/5 - (13 votes)

Les voyageurs du rail vont devoir s’armer de patience lors de la rentrée 2025. Deux journées de grève coup sur coup sont programmées par la SNCF, d’abord le mercredi 10 puis le jeudi 18 septembre.

“Bloquons tout” : la grève SNCF vire au cauchemar en septembre 2025, les usagers redoutent le pire

Ces mouvements sociaux risquent de perturber fortement la circulation des trains sur tout le territoire ainsi que d’autres secteurs clés comme l’éducation et les transports urbains. Que faut-il anticiper pour ces deux dates ?

🚆 Grèves SNCF des 10 et 18 septembre 2025 : perturbations massives à prévoir 🔥 Mobilisation nationale : Deux journées de grève SNCF rapprochées visent à contester les réformes budgétaires et défendre le service public ferroviaire à la rentrée 2025 ⚖️. 🚄 Trafic fortement réduit : Seuls 30 % des TGV et 25 % des Transiliens circuleront, avec des suppressions massives sur les TER et Intercités 📉. 🏫 Impact multi-secteurs : Éducation nationale, crèches et transports urbains risquent aussi d’être perturbés, entraînant des difficultés d’accueil et d’organisation pour les familles 👨‍👩‍👧. 🛑 Mouvement “Bloquons tout” : Appels à des blocages routiers et actions locales décentralisées compliquent encore la mobilité nationale et régionale 🚧. 📱 Solutions alternatives : Covoiturage, télétravail et suivi en temps réel via applications SNCF ou municipales sont essentiels pour gérer ses déplacements durant ces grèves 📲.

Pourquoi deux grèves rapprochées en septembre 2025 ?

Le climat social est particulièrement tendu dès les premiers jours de septembre. Plusieurs syndicats, dont la CGT et SUD Rail, ont lancé un appel national à la grève pour le 10 septembre. Cette mobilisation vise à contester les mesures budgétaires récemment présentées par le gouvernement, notamment celles qui touchent les services publics et le transport ferroviaire.

Une semaine plus tard, la date du 18 septembre a également été retenue pour une nouvelle journée d’actions syndicales, signe d’un mécontentement persistant. Entre ces deux échéances, les discussions entre syndicats et direction, mais aussi avec le ministère chargé des Transports, pourraient ne pas suffire à apaiser les revendications.

Défense du service public ferroviaire

Revendications salariales et sur les conditions de travail

et sur les conditions de travail Désaccord sur les réformes budgétaires du gouvernement

du gouvernement Mobilisation nationale élargie aux autres secteurs

Quelles conséquences directes sur le trafic SNCF ?

Les prévisions font déjà état de fortes perturbations pour les usagers. Lors de chacune des deux journées, seuls 30 % des TGV devraient circuler sur le réseau principal, tandis que le service sera réduit à près de 25 % pour les trains Transilien en Île-de-France. Les lignes Intercités et certains TER devraient également être fortement impactés par la grève.

Des suppression de trains, des horaires ajustés au dernier moment ou encore des gares partiellement fermées font craindre des déplacements très compliqués. Comme souvent lors des grèves SNCF, un dispositif d’information spécifique sera mis en place pour informer les passagers la veille des mobilisations.

Type de train % de trains en circulation le 10 et le 18 septembre TGV 30 % Transilien (Île-de-France) 25 % Intercités Service largement perturbé TER Réductions localisées selon les régions

Quels autres secteurs concernés par le mouvement ?

Au-delà du rail, certains réseaux de transport urbain (bus, tramways, métros) pourraient voir leur offre réduite le 10 septembre, surtout dans les grandes agglomérations et en région parisienne. Plusieurs appels à la mobilisation circulent également parmi les personnels de l’Éducation nationale, ce qui pourrait entraîner des difficultés d’accueil dans certaines écoles et établissements secondaires.

L’effet domino redouté lors d’une telle journée tient autant à l’impact sur les transports qu’au risque de perturbations dans les crèches, cantines ou accueils périscolaires. Les familles devront donc se tenir informées des éventuelles fermetures ponctuelles ou changements d’organisation dans leurs communes.

L’initiative “Bloquons tout” fait-elle craindre des blocages ?

La grogne sociale s’est amplifiée cette année sur les réseaux sociaux autour du mot d’ordre “Bloquons tout”. Ce mouvement tente de fédérer plusieurs secteurs autour d’actions massives pour peser sur la rentrée. Médecins, enseignants, cheminots ou agents de la fonction publique rejoignent cet appel à bloquer différents points stratégiques du pays.

Le caractère décentralisé et parfois spontané de ce type de mobilisation rend difficile la précision des lieux potentiellement bloqués. Toutefois, dans plusieurs régions comme l’Occitanie, des rassemblements locaux et des opérations escargot sur la route pourraient accompagner la grève des transports.

Pour préparer ses déplacements début septembre, il est conseillé de consulter régulièrement le site officiel de la SNCF ou d’utiliser ses applications mobiles. Des annonces spécifiques sur les horaires de circulation seront publiées la veille de chaque mouvement, y compris dans les principales gares et via la presse locale.

Pour les trajets quotidiens, il peut être utile de rechercher des alternatives comme le covoiturage ou l’autopartage, solutions très prisées lors des épisodes de grève massive. Certaines entreprises ou collectivités mettent aussi en place des plans de mobilité adaptés, encourageant le télétravail pendant ces journées de perturbation.

Précautions pour les usagers des autres services publics

Puisque les mobilisations peuvent également toucher l’éducation, les crèches ou d’autres infrastructures publiques, il reste indispensable de surveiller les communications officielles diffusées par les municipalités. Les parents d’élèves ou de jeunes enfants, comme les salariés dépendant des transports collectifs, devront probablement adapter leur organisation si des perturbations locales sont confirmées.

La coordination entre écoles, entreprises et services de transport permettra parfois de limiter les effets en cascade du mouvement social, même si des retards importants sont attendus pour de nombreux trajets longue distance ou de proximité.

Quels scénarios après le 18 septembre ?

Si le mouvement social devait se poursuivre après ces deux dates, de nouveaux appels à la grève ne sont pas à exclure. L’ampleur de la mobilisation des 10 et 18 septembre donnera sans doute le ton pour la suite de la rentrée. Beaucoup d’observateurs restent attentifs à d’éventuels rebondissements et à l’évolution des négociations en cours entre les syndicats et l’État.

En attendant, les usagers comme les acteurs économiques anticipent une organisation inhabituelle début septembre, preuve d’une rentrée sous le signe des incertitudes et d’un agenda social particulièrement chargé.

