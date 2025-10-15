Withings ScanWatch : Montre hybride française à l’assaut de la santé connectée

5/5 - (8 votes)

Depuis plusieurs années, Withings s’impose dans le domaine des objets connectés pour la santé. Avec la gamme ScanWatch, la marque d’origine française continue d’affiner un concept unique : une montre connectée hybride qui allie design premium et fonctionnalités médicales avancées. L’annonce récente d’une nouvelle version de la ScanWatch 2 confirme cette stratégie. Entre prédiction du bien-être, suivi cardiaque pointu et autonomie de la batterie prolongée, la dernière itération intrigue autant par ses innovations que par sa fidélité à une identité sobre.

Un positionnement clair sur la santé et la prévention

Dès sa première version, la ScanWatch a mis l’accent sur les fonctions de suivi médical. La deuxième génération, lancée en 2023, reprend ce cap tout en intégrant des technologies renforcées. L’hybridation reste son atout principal : il ne s’agit pas simplement d’un fitness tracker, mais d’une montre au style classique, avec aiguilles réelles et cadran rond proposés en deux tailles (38 et 42 mm).

L’approche consiste avant tout à soutenir le porteur dans sa vie quotidienne, sans multiplier les notifications ou sacrifier l’esthétique à la technologie. Les utilisateurs sont donc moins sollicités par leur appareil, ce qui favorise la discrétion d’usage et laisse la place aux essentiels : santé et confort.

Design classique inspiré des montres analogiques

inspiré des montres analogiques Aiguilles physiques combinées à un petit écran OLED discret

Deux diamètres de boîtier : 38 mm et 42 mm, acier inoxydable

Technologies embarquées : ECG, capteurs et nouvelles fonctions médicales

La force de la ScanWatch réside dans son ensemble de technologies embarquées. Le suivi cardiaque via électrocardiogramme (ECG), l’analyse de la saturation en oxygène (SpO2), la détection de l’apnée du sommeil ou encore le suivi de l’activité physique font partie des fondamentaux déjà présents sur la précédente génération.

Le modèle actualisé perfectionne ces outils. Il offre une plateforme capable de collecter les données, puis d’alerter rapidement en cas d’anomalie détectée. Des évolutions notables permettent notamment la prédiction d’épisodes de maladie grâce au croisement des indicateurs physiologiques comme le rythme cardiaque, la température corporelle ou la qualité du sommeil.

Une capacité à prédire les épisodes de maladie

L’intégration d’algorithmes capables d’anticiper la survenue d’un malaise ou d’une affection saisonnière représente une fonctionnalité nouvelle sur la ScanWatch 2. En analysant les variations inhabituelles du rythme cardiaque, de la température corporelle ou des cycles de suivi du sommeil, l’appareil envoie au porteur des avertissements personnalisés.

Cet accent mis sur la prévention va dans le sens des recommandations de nombreux organismes de santé publique, en complément d’un suivi traditionnel chez le médecin traitant. Ce type de veille proactive commence à faire école dans l’univers des wearables santé.

Analyse détaillée de la santé cardiaque et respiratoire

Le suivi régulier du rythme cardiaque se complète par la surveillance de la SpO2 et la détection de troubles respiratoires nocturnes. Une fois paramétrée, la montre fournit des rapports exploitables pour aider à mieux comprendre l’évolution de l’état de santé général.

L’utilisateur accède ensuite à un tableau de bord complet via l’application dédiée. Cette synthèse de résultats permet d’envisager d’éventuels échanges médicaux plus riches et mieux documentés si nécessaire, facilitant ainsi la prise en charge globale.

Ergonomie, autonomie et matériaux : usage au quotidien

Le choix d’un design sobre, proche de l’horlogerie traditionnelle, distingue la ScanWatch des autres montres connectées hybrides. Les codes d’une montre classique rassurent les utilisateurs réticents devant les écrans tactiles omniprésents. Le petit écran OLED n’apparaît qu’au moment utile, préservant ainsi la discrétion générale de l’objet porté.

Autre caractéristique notable : l’autonomie de la batterie, désormais annoncée jusqu’à 35 jours selon l’utilisation. Ce chiffre place la ScanWatch 2 parmi les appareils les plus endurants du marché, évitant la recharge quotidienne imposée par de nombreux concurrents et permettant un usage continu sans contrainte.

Bracelet interchangeable : personnalisation facile et adaptée à chaque style

: personnalisation facile et adaptée à chaque style Verre renforcé pour limiter les risques de rayures au quotidien

pour limiter les risques de rayures au quotidien Étanchéité assurée pour accompagner toutes les activités quotidiennes, y compris la natation ou la plongée légère

Évolutions, tarification et stratégie de lancement

Pour célébrer le deuxième anniversaire de la gamme, Withings fait le choix d’introduire des nouveautés payantes. Contrairement à certaines versions précédentes qui bénéficiaient de baisses tarifaires temporaires, la marque supprime ici la remise initiale, concentrant sa communication sur une autonomie prolongée et des améliorations logicielles axées santé.

L’édition 2025 présentée lors du salon IFA de Berlin s’inscrit dans la continuité de cette logique. La montre cible un public désireux de bénéficier d’un suivi santé haut de gamme sans rogner sur l’élégance de l’accessoire. Un seul argument matériel majeur est mis en avant : l’autonomie accrue de cinq jours par rapport à la précédente mouture, un vrai atout pour les utilisateurs exigeants.

Caractéristique ScanWatch 2 (version 2023) Nouvelle ScanWatch 2 Diamètre du boîtier 38 / 42 mm 38 / 42 mm Écran secondaire OLED OLED Autonomie annoncée 30 jours env. Jusqu’à 35 jours Nouveautés majeures Suivi santé approfondi Algorithmes de détection maladies, autonomie rallongée

Une montre pensée pour durer : sobriété et suivi médical approfondi

La volonté de faire cohabiter élégance et outils de surveillance sanitaire explique la popularité de la ScanWatch sur le segment des montres hybrides. Alors que d’autres fabricants multiplient les écrans lumineux et les applications tierces, Withings conserve une approche axée sur la fiabilité, la simplicité d’utilisation et l’endurance.

L’absence volontaire de surcharge fonctionnelle séduit ceux qui cherchent une alternative aux acteurs classiques de la smartwatch. Centrée sur la santé connectée, la nouvelle ScanWatch témoigne ainsi d’un savoir-faire français attaché au respect du style et à l’exigence technologique, offrant ainsi un équilibre entre modernité et tradition horlogère.

