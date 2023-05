Exploitez les étiquettes numériques pour dynamiser votre commerce

SaraMart T-shirt tendance de la mode pour hommes, 2021 commerce extérieur européen et américain, plus la taille de l'impression numérique pour hommes t-shirt

Alors que les consommateurs naviguent à travers une multitude de sources d’informations, il devient impératif de pouvoir trier et filtrer les données pertinentes efficacement.

Pour ce faire, une stratégie a fait ses preuves : c’est le recours aux étiquettes numériques. Que vous soyez propriétaire d’un magasin ou que vous opériez en ligne, ces petits codes à barres intelligents peuvent révolutionner votre approche marketing et transformer votre commerce en un véritable succès.

Cet article met en lumière les astuces pratiques qui vous aideront à tirer le meilleur parti des étiquettes numériques.

Qu’est-ce qu’une étiquette électronique ?

Également connue sous le nom d’étiquette électronique d’information ou d’affichage électronique de prix (EEPs), l’ étiquette électronique est un dispositif utilisé pour afficher des informations numériques, telles que les prix, les promotions et les descriptions de produits. Elle est souvent utilisée dans les grandes surfaces, les supermarchés et les autres commerces de détail. Celle-ci peut être intégrée à différents supports, tels que des produits, des affiches, des publicités imprimées ou des écrans numériques.

SES-imagotag se positionne comme un leader dans le déploiement de solutions digitales.

Grâce à la technologie de l’étiquette électronique, leur mission est de faire réussir votre transformation digitale.

L’étiquette électronique est dotée de puces électroniques intégrées, permettant une identification sans contact et une collecte de données automatisée. Celle-ci peut lire et transmettre des informations cruciales telles que le lieu, la date de fabrication et le statut de chaque produit.

Une technologie sans fil :

Les étiquettes électroniques sont souvent équipées d’une technologie sans fil (Wi-fi, Bluetooth, réseau interne, etc.) pour communiquer avec le système de gestion des prix et des stocks de votre magasin.

Un affichage électronique :

Les étiquettes électroniques sont également équipées d’un écran électronique, généralement un écran à encre électronique (E-Ink), permettant d’afficher le contenu. L’avantage de l’E-Ink est qu’il ne nécessite pas de rétroéclairage et qu’il conserve l’affichage même lorsque l’alimentation est coupée.

Des mises à jour automatiques :

Lorsqu’il y a un changement de prix ou d’autres informations, le système central envoie directement les mises à jour aux étiquettes électroniques. Cela permet d’assurer l’exactitude et la cohérence des informations affichées dans le magasin sans nécessiter de modifications manuelles.

Alimentation et autonomie :

Les étiquettes électroniques sont généralement alimentées par des piles ou des batteries intégrées. La durée de vie de la batterie varie en fonction de la technologie utilisée mais elle peut durer plusieurs années grâce à sa faible consommation d’énergie.

Ainsi, grâce à leur connectivité sans fil, les étiquettes électroniques vous offrent une meilleure traçabilité des produits et une gestion efficace du stock.

Les avantages des étiquettes numériques :

Accroître son efficacité opérationnelle :

Selon une étude récente publiée par l’Institut de recherche sur les technologies de l’information, près de 95 % des grandes entreprises utilisent désormais des étiquettes électroniques pour optimiser leur chaîne logistique. Grâce à cette technologie, les entreprises ont constaté une augmentation de leur efficacité opérationnelle de plus de 30 %. Cela se traduit notamment par des économies significatives en termes de temps et de coûts.

Une meilleure flexibilité :

Plus besoin de retirer les étiquettes papier et de les remplacer manuellement. Grâce à une connexion sans fil, les détails des produits peuvent être modifiés en temps réel, ce qui vous garantit une précision accrue des informations affichées. Cela permet également d’ajuster rapidement les prix ou de lancer des promotions, vous offrant ainsi une flexibilité inégalée dans la gestion de votre inventaire.

Une expérience client personnalisée :

Les étiquettes numériques offrent une expérience immersive et interactive à vos clients. En scannant une étiquette numérique, les consommateurs peuvent accéder à des informations détaillées sur un produit, voir des démonstrations vidéo, lire des avis d’autres clients et même effectuer des achats en ligne.

Cela crée une interaction interactive entre le client et le produit, ce qui peut influencer positivement sa décision d’achat. Cela vous permet également de raconter une histoire captivante sur vos produits ou services afin de renforcer l’engagement de vos clients.

Une grande économie de temps et d’argent :

Les étiquettes numériques éliminent le besoin de ressources humaines dédiées au remplacement constant des étiquettes papier. Désormais, vos employés peuvent consacrer leur temps à d’autres tâches essentielles comme l’assistance à la clientèle ou l’amélioration de l’agencement du magasin. De plus, les coûts liés à l’impression et à la distribution de nouvelles étiquettes papier sont réduits, ce qui vous offre une économie significative à long terme

Étiquettes numériques et stratégie marketing : Devenez un maître du jeu

Les étiquettes numériques ouvrent également de nouvelles opportunités pour les spécialistes du marketing. Elles permettent de suivre le parcours d’un consommateur depuis la découverte initiale du produit jusqu’à l’achat, offrant ainsi une compréhension approfondie du comportement des clients. Les données collectées vous fournissent des informations précieuses sur les préférences de vos consommateurs, leurs habitudes d’achat ainsi que les tendances émergentes.

En utilisant ces informations, vous pouvez personnaliser vos campagnes marketing, créer des offres ciblées et améliorer l’efficacité de vos stratégies promotionnelles.

Combien coûtent les étiquettes numériques ?

Certes, cette technologie révolutionnaire offre de nombreux avantages tant pour les commerçants que pour les consommateurs, mais à quel prix ?

En France, les coûts associés à l’implémentation des étiquettes de prix numériques sont un sujet d’intérêt grandissant. D’une part, les commerçants bénéficient de la flexibilité qu’offrent ces étiquettes pour ajuster les prix de leurs produits en temps réel. D’autre part, les consommateurs profitent d’une expérience d’achat plus fluide, avec des informations précises et actualisées sur les produits. Cependant, l’adoption généralisée de ces étiquettes nécessite des investissements conséquents, notamment pour l’achat des dispositifs, leur installation et leur maintenance. En outre, la transition vers les étiquettes numériques nécessite une formation solide des employés et une mise à jour des systèmes informatiques.

Cependant, il convient de mentionner que le coût des étiquettes électroniques peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que la complexité des fonctionnalités, la capacité de stockage, la connectivité et les options de personnalisation. Les prix peuvent être relativement abordables pour les petites applications et augmenter en fonction des exigences spécifiques. Il est donc essentiel d’évaluer attentivement vos besoins et vos objectifs avant de choisir les étiquettes électroniques adaptées.

Dans un monde numérique en constante expansion, les étiquettes numériques sont un investissement prometteur. Celles-ci vous permettent de vous démarquer de la concurrence, ainsi que d’améliorer votre productivité et votre efficacité.

