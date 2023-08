Essai Lotus Eletre : une prouesse électrique, couronnée de succès

l’essai complet de la Lotus Eletre, une SUV électrique étonnamment agile avec des performances époustouflantes et une autonomie impressionnante.

Découvrez dans cet article un examen approfondi de la Lotus Eletre, une voiture électrique qui ne manque pas de surprendre par ses performances exceptionnelles et sa conception ingénieuse.

Essai Lotus Eletre : performances et luxe électrisants.

Cette création signée Lotus, réputée pour ses voitures sportives, marque une incursion audacieuse dans le segment des SUV électriques. Nous nous sommes plongés dans les détails de cette nouveauté pour vous présenter un aperçu complet de ce véhicule hors du commun.

Des performances XXL… et une batterie XXL

Lorsque l’on pense à Lotus, des images de voitures de sport effleurent l’esprit, mais l’Eletre nous pousse à élargir notre perspective.

Si la marque est reconnue pour ses bolides de course et ses sportives, elle se tourne vers l’avenir avec un SUV électrique qui allie puissance et raffinement.

Doté de dimensions imposantes avec plus de 5 mètres de long et une masse de 2,6 tonnes, l’Eletre défie les attentes et incarne le virage audacieux pris par Lotus sous la houlette de son propriétaire chinois, Geely.

Un héritage sportif pour une nouvelle ère électrique

L’ADN de Lotus est étroitement lié à la notion de légèreté et d’efficacité sportive, une philosophie qui a marqué son histoire depuis ses débuts. Cependant, sous la direction de Geely, le constructeur anglais a embrassé une stratégie audacieuse axée sur l’électrification et le développement d’une gamme haut de gamme. L’Eletre, en tant que SUV électrique phare de cette nouvelle direction, témoigne de cette évolution marquante. Avec des ambitions de production ambitieuses, Lotus se prépare à élargir sa gamme avec une berline sportive, un SUV compact et une voiture de sport biplace, toutes propulsées par des moteurs électriques.

Un mariage de compétences internationales

La conception de l’Eletre est le fruit d’une collaboration entre des talents internationaux.

Le centre de recherche et développement situé à Francfort a mis au point une plate-forme dédiée en un temps record, tandis que le centre de style à Coventry a apporté son expertise en matière de design.

Cette fusion de compétences allemandes et britanniques se reflète dans l’esthétique et l’ingénierie impressionnantes de l’Eletre. Un exemple concret de coopération internationale qui a permis de donner vie à cette voiture électrique innovante.

Design : une harmonie audacieuse

Le design de l’Eletre incarne l’équilibre entre audace et élégance. Les proportions imposantes de cette SUV électrique ont été habilement atténuées par des éléments noirs contrastants, créant ainsi une illusion de légèreté visuelle. Les lignes fluides et la silhouette effilée contribuent à une allure étonnamment élégante pour un véhicule de cette taille. La face avant agressive, les passages aérodynamiques soigneusement conçus et les détails subtils, tels que l’aileron déployable, ajoutent une touche de sportivité à l’ensemble.

Un habitacle de luxe et de technologie

L’intérieur de l’Eletre est à la fois somptueux et technologiquement avancé. Les matériaux de qualité, tels que le cuir et l’Alcantara, créent une ambiance luxueuse qui rappelle le haut de gamme. L’ergonomie est soigneusement pensée, avec une multitude d’écrans, dont un impressionnant écran OLED de 15,1 pouces au centre du tableau de bord. Ce système d’info-divertissement, développé par Lotus, est basé sur Android Automotive et offre une expérience réactive et intuitive.

Une expérience de conduite agile

Malgré ses dimensions imposantes, l’Eletre offre une expérience de conduite étonnamment agile. Les ingénieurs de Lotus ont intégré des systèmes électroniques actifs pour assurer une maniabilité exceptionnelle, notamment une suspension pneumatique adaptative et des roues arrière directrices. La combinaison de ces éléments permet à l’Eletre de conserver une agilité surprenante pour un SUV de cette envergure. Les performances ne sont pas en reste, avec une puissance combinée de 603 ch et un couple généreux de 710 Nm, propulsant le véhicule de 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes.

Une batterie imposante pour une autonomie étendue

L’Eletre est alimentée par une batterie imposante de 109 kWh, lui conférant une autonomie homologuée de 600 km sur le cycle WLTP. Cependant, en raison de son poids, de sa puissance et de sa taille, la consommation peut varier considérablement. Les efforts aérodynamiques et les fonctionnalités de gestion de l’énergie, tels qu’une calandre à ouverture automatique et un aileron arrière multi-positions, contribuent à maximiser l’autonomie. En termes de recharge, l’Eletre peut atteindre une puissance de charge maximale de 350 kW, permettant de retrouver 400 km d’autonomie en seulement 20 minutes.

Une proposition compétitive sur le marché

Avec un prix de départ à 97 890 euros, l’Eletre offre une proposition compétitive sur le marché des SUV électriques haut de gamme. Face à des concurrents tels que la Tesla Model X et d’autres marques premium, l’Eletre se démarque par son mariage réussi entre performances, luxe et technologie. Les premières livraisons de l’Eletre sont prévues d’ici la fin de l’année, accompagnées d’une garantie rassurante de 5 ans ou 150 000 kilomètres.

Un avenir électrisant pour Lotus

Avec l’Eletre, Lotus ouvre un nouveau chapitre de son histoire en embrassant l’électrification et en proposant une expérience de conduite électrique sophistiquée, sans compromettre l’héritage sportif de la marque. Ce SUV électrique audacieux est une étape clé dans la stratégie ambitieuse de Lotus pour l’avenir, et il ne fait aucun doute que son succès marquera le début d’une nouvelle ère pour cette icône de l’automobile.