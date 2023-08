Luxeed S7 : La Révolution Électrique Signée Huawei

Découvrez la Luxeed S7, la berline électrique de Huawei en partenariat avec Chery. Conduite autonome, technologie Huawei Inside et design élégant.

Luxeed S7 : Berline électrique Huawei révolutionne l’automobile

L’industrie automobile accueille désormais un nouveau nom de poids : Luxeed S7, la berline électrique créée grâce à la collaboration stratégique entre Huawei et Chery. Bien que le nom Luxeed puisse rappeler d’autres marques, il incarne le mariage d’innovations technologiques et de performances raffinées, le tout bâti sur une base solide élaborée par Chery.

L’Élégance Inspirée par l’Ingénierie

Le design extérieur de la Luxeed S7 frappe par son élégance discrète. Avec des lignes épurées et un profil fastback, cette berline de 4,97 mètres séduit par sa simplicité sophistiquée. Le toit panoramique ajoute une touche de grandeur tout en préservant l’intimité des passagers. Le lettrage subtil à l’avant et à l’arrière témoigne du raffinement de la nouvelle marque.

Conduite Autonome : Le Futur entre Vos Mains

Au cœur de la Luxeed S7 réside le système de conduite semi-autonome ADS 2.0, une prouesse technologique que Huawei a déjà déployée dans 45 villes chinoises. Doté de capteurs Lidar, de radars et de caméras, ce système de niveau 3 ouvre la voie vers une expérience de conduite plus sécurisée et relaxante. Imaginez-vous naviguant dans le trafic urbain, en laissant la technologie prendre le volant.

Un Intérieur Connecté et Innovant

Pénétrez à l’intérieur de la Luxeed S7 et découvrez un sanctuaire de technologie intuitive. Les écrans embarqués fonctionnant sous Harmony OS 4.0 offrent un contrôle fluide et une expérience utilisateur immersive. La connectivité est optimisée grâce à NearLink, la technologie de pointe de Huawei qui dépasse les limites du Bluetooth conventionnel. Bien que les détails intérieurs ne soient pas encore officiellement révélés, l’habitacle promet une harmonie parfaite entre fonctionnalité et confort.

Des Performances Sous Le Capot

La Luxeed S7 ne se contente pas d’être belle et sophistiquée ; elle est aussi puissante. Sous le capot, deux options de moteur s’offrent à vous : une version propulsion de 215 kW ou une version intégrale combinant 215 kW et 150 kW. Ces choix offrent des performances exceptionnelles tout en répondant à diverses préférences de conduite.

Batteries Avancées pour Une Autonomie Sereine

L’autonomie est un critère crucial pour les véhicules électriques, et Huawei a veillé à ce que la Luxeed S7 ne déçoive pas. Les batteries sont fournies par CATL, un nom bien établi dans le domaine. Avec des options de chimie LFP en entrée de gamme et une batterie hybride NMC + LFP en haut de gamme, la Luxeed S7 offre une autonomie optimale et une recharge rapide.

Un Avenir Électrisant

La Luxeed S7 incarne l’évolution passionnante de l’industrie automobile, propulsée par des innovations de pointe.

L’alliance entre la technologie de pointe de Huawei et l’expertise de Chery donne naissance à une berline électrique qui établit de nouveaux standards de performance, de sécurité et de luxe.

Chaque détail de la Luxeed S7 reflète l’engagement envers l’innovation, offrant une expérience de conduite qui marie puissance et sophistication.

Dans un monde où l’électrification de l’automobile devient la norme, la Luxeed S7 se présente comme un exemple inspirant de ce que l’avenir nous réserve. Cette berline électrique incarne la vision de Huawei et Chery pour un avenir où la mobilité électrique et la technologie de pointe se rencontrent harmonieusement.

Continuez à explorer les avancées passionnantes de l’industrie automobile avec Luxeed S7, un voyage électrisant vers le futur de la conduite automobile.