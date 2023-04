Le soutien de l’IA et de la technologie dans les ressources humaines

Petite révolution technologique du moment, l’intelligence artificielle et notamment chat GPT est en train de bousculer les codes de nombreux métiers.

Soutien ou assistant de travail, l’IA permet d’apporter une aide précieuse si l’on sait comment s’y prendre. C’est aussi une solution pour faciliter le quotidien des ressources humaines en entreprise.

Un outil pour rédiger vos offres d’emploi

Rédiger une offre d’emploi claire, concise et attrayante n’est pas simple. Heureusement, on peut demander de l’aide à ChatGPT pour réussir à mettre en ligne une offre intéressante et efficace.

En lui donnant les différentes informations essentielles du poste, l’IA va vous aider à reformuler certaines phrases, mais aussi mettre en avant des éléments importants pour que votre annonce soit plus dynamique et qu’elle corresponde bien avec le profil recherché.

Cette tâche peut prendre beaucoup de temps, ainsi faire appel à l’IA permet de gagner du temps et donc de la productivité.

ChatGPT peut également utiliser toutes les données qu’il a pu utiliser pour proposer des textes plus pertinents. L’intelligence artificielle pourra vous orienter vers les éléments les plus importants qui doivent ressortir de votre annonce pour correspondre aux attentes des candidats.

Une aide pour les textes de refus

Dire non à un candidat n’est jamais simple, pourtant il faut bien le faire. Une réponse même négative est toujours mieux perçue qu’une absence de réponse. Ainsi, lorsque l’on ne sait pas comment décliner une candidature avec tact, on peut s’aider de l’intelligence artificielle pour trouver les bons mots. Il est important de répondre de manière bienveillante afin de donner une bonne image de l’entreprise, mais également de témoigner du respect pour les candidats.

Grâce à ChatGPT, on peut alors rédiger des mails ou des textes de réponse bienveillants et respectueux pour donner une réponse aux candidats. On peut aussi demander à l’intelligence artificielle de créer différents modèles de texte pour organiser un entretien, annoncer une décision ou même féliciter le candidat pour l’obtention du poste.

On peut se créer plusieurs modèles pour faciliter les échanges durant le processus de recrutement. Évidemment, on peut créer des textes soi-même ou les personnaliser, mais lorsqu’il y a de nombreux candidats, c’est une aide précieuse pour se simplifier la tâche.

Une plateforme dédiée pour la gestion du CSE

Faire du recrutement est nécessaire, mais il ne faut pas négliger la gestion de ses employés et leur bien-être. À ce titre, on peut encourager l’utilisation d’une plateforme de gestion du CSE.

Ce genre de plateformes peuvent complètement faciliter la gestion de différentes tâches et apporter un outil disponible pour que les salariés consultent leurs avantages par exemple. Cela permet de simplifier la communication à direction des employés, mais aussi de pouvoir gérer facilement la trésorerie du CSE ou encore d’apporter une assistance juridique pour les salariés.

Le tout centralisé en une seule et unique plateforme qui permet de s’y retrouver facilement au quotidien.

On peut en découvrir plus si l’on est intéressé sur https://www.leeto.co/plateforme-cse. C’est un outil simple qui permet de faciliter le quotidien des salariés et des membres du CSE. De manière plus globale, cela participe aussi au bien-être des employés.

Trouver le profil le plus adapté

Selon le poste que l’on cherche à pourvoir, il peut être difficile de savoir vers quel type de profil se diriger. Pour s’aider à choisir le bon profil, l’intelligence artificielle peut identifier les qualités requises du candidat. Selon la description du poste que l’on va donner, avec les compétences, les valeurs de l’entreprise et les objectifs, ChatGPT va pouvoir ressortir des suggestions de qualités à rechercher dans le profil des candidats. Évidemment, il ne s’agit là que d’une aide.

L’intelligence artificielle ne reste qu’un outil, mais cela peut aider à trouver des idées ou élargir ses propositions. Il est parfois difficile de maintenir un processus de recrutement bien humain et bienveillant, mais l’IA peut être employée simplement pour trouver des idées, pas comme un outil qui va décider de la pertinence des candidats.

Déterminer des questions pertinentes pour les entretiens

Les phases d’entretien sont la partie la plus humaine du recrutement. Cela demande l’expertise et le ressenti des collaborateurs pour évaluer la pertinence d’un candidat, mais aussi son savoir-être. Pour les entretiens, il est important de mettre en place un processus clair avec un plan à suivre afin de correctement énoncer les différentes missions. Cette partie ne sera jamais remplacée par une quelconque IA, en revanche, on peut trouver de nouvelles postes de réflexion pour améliorer les entretiens.

On peut tout à fait demander à l’IA des propositions de questions pertinentes en fonction du poste et pour révéler des réponses intéressantes. L’important durant l’entretien est de révéler la personnalité, mais aussi les aspirations des candidats dans un cadre qui se veut bienveillant et ouvert. Ainsi, on peut tout à fait s’aider de l’IA pour trouver des idées différentes de question pour changer un peu la manière de s’entretenir avec les candidats. Cela peut ouvrir de nouvelles perspectives.