Formations Supply Chain 2025 : développez vos compétences en audit avec France Supply Chain et obtenez une certification reconnue

France Supply Chain accompagne professionnels et étudiants dans l’audit de performance des Supply Chains

Paris, le 26 juillet 2025 – Face aux défis croissants de compétitivité, de réactivité et de durabilité dans les chaînes d’approvisionnement, France Supply Chain by Aslog, organisme reconnu et certifié Qualiopi depuis 2021, déploie deux parcours de formation pour développer des compétences pointues en audit de performance Supply Chain. Ces programmes s’adressent aussi bien aux professionnels en activité qu’aux étudiants en formation supérieure dans le domaine du management de la Supply Chain.

Audit Supply Chain : France Supply Chain lance des formations certifiées pour professionnels et étudiants dès 2025

Depuis plus de 25 ans, France Supply Chain s’investit dans la montée en compétence des experts du secteur. Son programme phare, certifié par France Compétences et accessible via le CPF, a également été décliné en 2020 pour les étudiants de Master en Supply Chain, rencontrant un large succès. Ces formations s’appuient sur le référentiel d’Excellence Supply Chain (FSC), développé par des praticiens reconnus du métier.

Ce qu'il faut retenir de : Formations Supply Chain 2025

Une méthode d’audit structurée au service de l’excellence : le parcours FDASC

Le parcours FDASC (Formation Diagnostic et Audit Supply Chain) s’adresse aux professionnels souhaitant maîtriser l’audit complet de la performance Supply Chain. Ce cursus intensif de six jours est ponctué par un passage devant un jury qui valide les compétences acquises.

Les participants apprennent à :

Évaluer avec objectivité la maturité Supply Chain de leur organisation.

Diagnostiquer et optimiser les processus de bout en bout.

Construire un plan d’amélioration mesurable et réaliste.

Utiliser une grille d’évaluation normalisée issue du référentiel FSC.

Renforcer l’agilité et la robustesse de leur Supply Chain face aux aléas.

Cette formation transverse et multi-sectorielle transforme la maîtrise de l’audit en véritable levier de compétitivité.

Une formation junior pour préparer les futurs auditeurs de la Supply Chain

Depuis 2020, France Supply Chain propose également une formation dédiée aux étudiants de niveau Master, MBA et Programmes Grandes Écoles spécialisés en Supply Chain et logistique. Ce module de cinq jours, dispensé directement au sein des établissements partenaires, combine théorie, mises en situation pratiques et réalisation d’un audit en entreprise.

Les étudiants, à l’issue de leur mission terrain, se voient délivrer une attestation d’auditeur junior, gage de leur capacité à conduire un diagnostic opérationnel et de leur compréhension des fondamentaux.

« Former les jeunes aux réalités et aux exigences des Supply Chains d’aujourd’hui est essentiel. Ce parcours leur donne un avantage concret sur le marché de l’emploi. Notre certification Qualiopi garantit des formations exigeantes et reconnues par les entreprises », souligne Yann de Feraudy, Président de France Supply Chain.

Des contenus pédagogiques concrets et adaptés

Les deux programmes s’articulent autour des thématiques suivantes :

Les fondamentaux de la Supply Chain

Les compétences clés de l’auditeur

La méthodologie d’audit selon le référentiel FSC

Des études de cas et jeux de rôle pour ancrer les apprentissages

Un projet d’audit réel en entreprise et un examen final

Avec plus d’une centaine de professionnels et d’étudiants formés chaque année, France Supply Chain poursuit son engagement pour structurer les démarches d’audit et diffuser des pratiques d’excellence afin de renforcer durablement la performance des Supply Chains françaises.

À propos de France Supply Chain

Acteur de référence depuis plus de 50 ans, France Supply Chain by Aslog fédère entreprises, établissements académiques et centres de recherche pour stimuler l’innovation, partager des pratiques responsables et apporter des solutions concrètes aux défis actuels. En tant que Think and Do Tank, France Supply Chain regroupe plus de 450 organisations membres, mobilisant 800 professionnels actifs et une communauté de 7 000 acteurs de la Supply Chain.

En savoir plus

Marie-Laure Laville – MLD Consulting

Tél. : +33 (0)6 18 14 85 36

Email : mllaville@mldconsulting.fr