Doctolib mon compte : application médecin ou patient

Prendre rendez-vous rapidement auprès d’un médecin réputé n’est pas toujours évident. Avec les dizaines de patients qu’il reçoit par jour, il aura du mal à trouver du temps pour prendre tout le monde en charge. C’est pour faire face à cette situation que la plateforme Doctolib a été mise en place. Cet outil aide à trouver un médecin disponible pour une consultation ou des soins. Mais comment utiliser ce service ? À qui l’outil Doctolib est-il destiné ? Quels sont les avantages et inconvénients de cette solution ? Nous répondons à toutes vos questions dans la suite de cet article.

Qu’est-ce que Doctolib, la licorne française ?

Doctolib est une entreprise française qui propose un service de prise de rendez-vous chez les professionnels de la santé. Le service est accessible en ligne via l’application mobile développée par la société. Il faut préciser que l’application Doctolib est utilisable en France, en Italie et en Allemagne. Elle a été conçue dans le but de simplifier l’accès aux soins pour les patients.

En effet, grâce à la plateforme, les patients peuvent connaître la disponibilité de leur médecin traitant. Ainsi, ils pourront choisir le jour idéal pour se rendre à l’hôpital. Depuis 2019, la société a apporté quelques améliorations à la version initiale de l’application. Ainsi, elle offre de nombreux autres services en plus de la gestion des consultations. Lisez la suite de l’article pour tout découvrir sur cet outil révolutionnaire dans le domaine de la médecin.

Pourquoi utiliser le service Doctolib ?

De nombreuses raisons pourraient pousser médecins et patients à utiliser le service Doctolib. En effet, l’outil permet par exemple aux médecins d’honorer plus de rendez-vous. L’application aide à mieux fixer les heures de consultation sans erreur. De plus, la liste des rendez-vous ainsi que les données des patients existent en format numérique.

Les médecins évitent donc de perdre du temps avec les longues procédures administratives. Ils peuvent stocker toutes les données des patients au même endroit et de manière sécurisée. La plateforme dispose également de multiples fonctionnalités qui simplifient le travail des médecins. Ils peuvent s’en servir pour partager des documents aux patients et gérer les factures.

Le logiciel peut être aussi ajusté afin de convenir aux besoins des spécialités du domaine. De la même manière, les patients peuvent utiliser l’application pour trouver un médecin en urgence près de chez eux.

La procédure à suivre pour créer un compte Doctolib est très simple. Pour y arriver, vous avez besoin d’une connexion internet active ainsi que d’un appareil connecté. Une fois que vous êtes connecté à internet, ouvrez votre navigateur web et rendez-vous sur le site officiel de Doctolib. Cliquez ensuite sur le bouton « se connecter » situé en haut et à droite de votre écran.

Cliquez sur « s’inscrire » puis renseignez les informations demandées. Il s’agit entre autres de :

votre nom ;

votre numéro de téléphone ;

votre adresse mail ;

votre date de naissance, etc.

Vous devez créer un mot de passe pour votre compte et accepter les conditions générales du site. Une fois toutes ces étapes passées, il ne reste plus qu’à entrer le code de confirmation de création du compte. Le code sera envoyé par SMS sur le numéro de téléphone renseigné pendant l’inscription. Assurez-vous donc de donner vos véritables coordonnées pour créer le compte facilement.

Télécharger l’application Doctolib

Si vous le désirez, vous pouvez utiliser l’application mobile Doctolib. Elle est disponible sur Play Store pour les utilisateurs d’Android et sur App Store pour les utilisateurs du système iOS. Pour l’obtenir, vous devez une fois encore être connecté à internet. Rendez-vous dans le Play Store ou l’App Store selon le type de smartphone que vous avez puis recherchez « Doctolib ». Téléchargez l’application située en haut du classement.

Doctolib pour les médecins

Doctolib simplifie énormément la vie et le travail des médecins. L’application leur permet de recueillir les données et avis des patients plus facilement. En quelques clics seulement, ils ont accès au dossier médical du patient pour administrer les soins adéquats.

Ils peuvent aussi utiliser l’application pour discuter avec leurs patients. En effet, une fonctionnalité d’envoi d’alerte permet d’informer les patients en cas d’annulation de rendez-vous ou de retard. L’application peut aussi servir pour la facturation.

Doctolib pour les patients

Grâce à Doctolib, les patients savent exactement à quel moment ils peuvent se rendre chez leur médecin. Ils évitent ainsi de perdre du temps avec les rendez-vous annulés. De plus, leur dossier médical est conservé dans la base de données du logiciel. C’est très pratique en cas de changement de cabinet. Tous les médecins ont automatiquement accès à votre dossier au complet.

Les avantages avec Doctolib

Les avantages de Doctolib sont multiples. L’application permet de prendre rendez-vous chez son médecin sans se déplacer. Les patients ont accès au programme du médecin et peuvent choisir le jour qui leur convient le mieux. De plus, ils bénéficient de rappels par SMS pour ne pas oublier la date de consultation.

L’application permet aussi aux médecins de mieux gérer leur clinique, leur temps ainsi que leurs patients. En effet, grâce à ce logiciel, ils peuvent mieux organiser leur agenda et honorer au maximum leurs engagements vis-à-vis de leurs patients.

Les inconvénients avec Doctolib

En dépit de ses nombreux avantages, Doctolib présente quelques limites. Son principal inconvénient est son coût. Les privilèges offerts ne sont pas gratuits (cela va de soi !) et pour en bénéficier il faut souscrire à un abonnement mensuel. De plus, de nombreux cabinets ne sont pas liés à Doctolib. Les transitions de dossiers médicaux entre les médecins sont donc parfois compliquées.

Doctolib et la protection des données

Doctolib est une plateforme entièrement sécurisée qui veille à la protection des données des utilisateurs. En plus des multiples systèmes de sécurité mis en place, les informations personnelles des patients sont chiffrées. Grâce à ces mesures, la plateforme a reçu des certifications indiquant un haut niveau de sécurité. Il s’agit notamment de l’ISO 27001 et de l’HDS.

En gros, Doctolib est une solution technologie très bénéfique pour les médecins et les patients. L’outil facilite la prise de rendez-vous avec les professionnels de la santé et le suivi des patients