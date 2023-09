Comment l’IA génère des vidéos YouTube de 15 minutes à partir de simples prompts, sans footprint | Gen-2 ou Pika Labs

Découvre comment l’IA génère des vidéos YouTube de 15 minutes à partir de simples prompts, sans footprint, avec un ton humoristique et des détails surprenants !

L’Art du « Prompt » : Clé de la Création Vidéo par IA

L’une des clés pour créer des vidéos uniques et originales avec ces IA génératives est de maîtriser l’art du « prompt ».

Tout comme avec ChatGPT, un prompt détaillé avec des informations telles que l’audience cible, le style souhaité, la durée de la vidéo, et la plateforme de destination peut donner des résultats exceptionnels.

Plus votre prompt est précis, plus la vidéo sera originale et pertinente pour votre public.

Qu’est-ce qu’un Prompt en Intelligence Artificielle ?

Un prompt en intelligence artificielle est une instruction ou une commande donnée à un modèle d’IA pour orienter sa génération de texte ou d’autres types de contenu. Il sert de point de départ pour obtenir des réponses ou des créations spécifiques de l’IA.

Les prompts sont essentiels pour guider l’IA dans la création de contenu pertinent et répondre aux besoins de l’utilisateur. Ils sont souvent utilisés pour personnaliser les sorties des modèles d’IA en fonction des intentions de l’utilisateur.

Approche Différente des IA Génératives Habituelles

Invideo, par exemple, propose une approche différente des autres IA génératives de vidéos. Plutôt que de créer des animations à partir de zéro, Invideo assemble des images et des vidéos existantes pour créer des clips de forme relativement classique. Cela signifie que les vidéos peuvent sembler plus traditionnelles par défaut, mais elles offrent également une plus grande flexibilité pour personnaliser le contenu.

Des Vidéos Classiques par Défaut

Dans la version gratuite d’Invideo, vous pourriez remarquer des mentions telles que « IStock » superposées sur certaines images. Cela est dû au fait qu’Invideo puise ses ressources dans des bases de données d’images et de clips. Pour éliminer ces mentions, une mise à niveau payante est nécessaire. De plus, les voix disponibles dans la version gratuite sont en anglais, mais elles peuvent être réenregistrées en français si nécessaire.

Créer des Vidéos Uniques avec un Prompt Détaillé

Pour obtenir des vidéos vraiment uniques avec Invideo, ou toute autre IA générative de vidéos, il est essentiel de fournir un prompt détaillé. Plus vous spécifiez vos besoins, plus les résultats seront adaptés à votre vision créative.

Gen-2 : La Prochaine Étape dans l’IA Générative

Gen-2 est une autre avancée passionnante dans le domaine de l’IA générative de vidéos. Ce système multimodal est capable de créer de nouvelles vidéos à partir de texte, d’images ou de clips vidéo. Il offre des options de personnalisation avancées pour des résultats encore plus fidèles à votre vision.

Pika Labs : Animation d’Images 2D

Pika Labs, quant à lui, permet d’animer des images 2D pour les rendre plus vivantes. Bien que novateur, ce service peut parfois produire des résultats déconcertants en raison de la difficulté de contrôler le rendu final.

Autres Générateurs vidéo avec L’IA

Pictory – Une plateforme complète et conviviale, garantissant une performance fiable pour la création ou la modification de vidéos grâce à l’intelligence artificielle. Synthesia – Un éditeur extrêmement complet, parfait pour une personnalisation rapide de vidéos à l’aide de modèles préétablis. Flexclip – Le logiciel qui offre la plus vaste sélection de modèles pour faciliter la création de vidéos.

L’Humour dans la Création de Vidéos

Dans cet univers passionnant de création de vidéos par IA, n’oublions pas l’importance de l’humour. L’ajout d’une touche d’humour peut rendre vos vidéos plus engageantes et mémorables pour votre public.

Midjourney spécialisée dans limage avec l’intelligence artificielle

Midjourney est une entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle, notamment dans le domaine du traitement d’images. Leur technologie se concentre sur l’analyse et la manipulation d’images à l’aide de l’IA. Cela peut inclure des fonctionnalités telles que la reconnaissance d’objets, la génération d’images, l’amélioration de la qualité des images, la détection d’anomalies, et bien d’autres applications.

L’utilisation de l’intelligence artificielle pour traiter des images a de nombreuses applications dans divers secteurs, notamment la médecine, la sécurité, la vision par ordinateur, la publicité, et bien d’autres. Si vous avez des questions spécifiques sur Midjourney AI ou sur l’utilisation de l’IA dans le traitement d’images, n’hésitez pas à les poser, et je ferai de mon mieux pour vous fournir des informations supplémentaires.

Conclusion : L’Ère de la Création Vidéo par IA

Nous sommes encore aux prémices de cette nouvelle ère d’intelligence artificielle dédiée à la génération de vidéos. Que vous utilisiez Invideo, Gen-2, Pika Labs, ou d’autres outils, l’avenir de la création vidéo promet d’être excitant et plein de potentiel. Explorez ces technologies, expérimentez, et laissez libre cours à votre créativité sur YouTube !

FAQ (Questions / Réponses)

Comment fonctionne la génération de vidéos par IA ? Les IA génératives de vidéos utilisent des prompts détaillés pour créer des vidéos en assemblant des images et des clips existants. Certaines IA, comme Gen-2, offrent des options de personnalisation avancées. Qu’est-ce que le prompt et pourquoi est-il important ? Le prompt est une description détaillée de ce que vous souhaitez dans votre vidéo. Il est crucial car il guide l’IA dans la création de contenu pertinent et original. Comment l’humour peut-il être intégré dans les vidéos générées par IA ? L’humour peut être ajouté au script du prompt, en spécifiant le ton humoristique souhaité. Vous pouvez également modifier le contenu généré pour y ajouter des éléments comiques. Quel est le potentiel de la création vidéo par IA dans le futur ? Le potentiel est immense. Les IA génératives de vidéos ouvrent de nouvelles possibilités pour les créateurs de contenu, offrant des moyens rapides et efficaces de produire des vidéos uniques et engageantes pour les plateformes telles que YouTube.

Créer une vidéo YouTube de 15 minutes à partir d’un simple prompt est désormais une réalité passionnante grâce à l’IA. N’hésitez pas à explorer ces outils et à apporter votre propre touche d’originalité et d’humour à vos créations vidéo !