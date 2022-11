La cybersécurité évolue pour faire face aux menaces constantes et diverses qu’il faut surveiller, avec des solutions de type EDR et MDR, c’est un peu plus facile de se protéger, contre les attaques qu’elles soient connues ou inconnues, mais il y a de réelles différences entre les deux, et ne plus si vous couplez avec une solution de supervision, cela n’en sera que meilleur.

Cybersécurité, différence entre EDR et MDR, comment les distinguer. Le paysage des menaces de cybersécurité évolue en permanence, notamment les cyberattaques attaques deviennent de plus sophistiquées et plus fréquentes aussi.

Face à cette menace grandissante, les organisations de toutes tailles et de tous les secteurs recherchent activement des solutions pour se protéger efficacement. Mais elles ont parfois du mal à arriver, ne sachant pas vraiment quoi faire ni quels outils utiliser. Notons aussi le problème de pénurie de travailleurs en cybersécurité qui sévit actuellement. Les organisations ont en effet du mal à trouver suffisamment de professionnels de la cybersécurité pour renforcer leurs équipes de sécurité informatique.

En raison de ces changements, ainsi que du niveau élevé de la menace de cyberattaque qui plane sur leur tête, de nombreuses entreprises ne se contentent plus des dispositifs de sécurité traditionnels tels que les pare-feu et les antivirus, mais se tournent aussi vers des solutions plus modernes et performantes.

Dans cette catégorie de solution de cybersécurité, les plus connues sont les outils de Détection & de Réponse aux Terminaux (EDR) et les outils de Détection & Réponse Managées.

Mais saurez-vous faire la différence entre ces deux types technologies de cybersécurité modernes ? Avant d’investir dans l’un ou l’autre, on vous dit tout ce qu’il y a à comprendre sur l’EDR et le MDR.

Cybersécurité, différence entre EDR et MDR, comment les distinguer.apprenez dans cet article à faire la différence entre EDR (Endpoint Detection and Response) et MDR (Managed Detection and Response) !

L’EDR, acronomye de Endpoint Detection and Response, signifie en français Détection & de Réponse aux Terminaux. Comme son nom l’indique, il s’agit de solution logicielle de cybersécurité se concentrant principalement sur les endpoint, c’est-à-dire sur les terminaux hôte ou encore les périphériques tels que les serveurs, les ordinateurs, les smartphones et les téléphones portables et évidemment tout ce qui peut être un connecté (IoT)…

Anton Chuvakin de Gartner a inventé le terme en 2013, en mettant l’accent sur la visibilité des incidents de sécurité survenant sur les terminaux et la réponse aux attaques en déclenchant des actions automatiques sur le terminal surveillé. Pour cela, les solutions EDR combinent les fonctionnalités suivantes :

Collecte continue de données sur les points de terminaison.

Les solutions EDR regroupent les données sur les événements tels que l’exécution des processus, la communication et les connexions des utilisateurs se produisant sur les points de terminaison. Les périphériques ou points de terminaison ont cette capacité de générer eux-mêmes de nombreuses informations qui sont inscrites et enregistrées dans des fichiers journaux ou logs. Les solutions EDR sont, quant à elles, conçues pour collecter et analyser automatiquement les données des logs.

Moteur de détection.

Elles effectuent une analyse des données collectées pour découvrir les anomalies et détecter les potentielles activités malveillantes sur les terminaux. Certaines solutions EDR plus modernes intègrent des technologies d’intelligence artificielle comme l’apprentissage en profondeur, l’apprentissage automatique et le big data pour détecter plus efficacement les menaces. Pour détecter les menaces, les solutions EDR effectuent ce que l’on appelle de l’analyse comportementale. Cette dernière consiste à extraire des modèles comportementaux et tendances qui s’apparenteraient des menaces à partir des données de surveillance collectées.

Enregistrement des données.

Les solutions EDR fournissent aux équipes de sécurité des données en temps réel sur les incidents de sécurité sur les terminaux, qu’elles peuvent ensuite utiliser à des fins d’enquête et d’investigation numérique.

Processus de détection et de réponse aux terminaux par une solution EDR ?

Le processus comprend généralement les étapes suivantes :

Surveillance en continue de tous les terminaux. Utilisation de l’analyse comportementale pour détecter en temps réel les anomalies. L’EDR commence par établir une ligne de base comportementale pour chaque appareil surveillé, puis détecte les activités qui s’écartent des modèles normaux. Quand les activités qui s’écartent des modèles normaux dépassent un seuil acceptable, elles indiquent de potentielles intrusions. Mise en quarantaine des terminaux et des processus affectés. Dès qu’une intrusion est découverte, l’outil EDR isole automatiquement le terminal et arrête les processus suspects en cours d’exécution. Recherche des points d’entrée d’origine de l’attaquant. Les responsables informatiques vont pourvoir compiler les données sur les points d’entrée potentiels d’une attaque, fournissant plus de contexte au-delà de l’activité sur le terminal actuel.

MDR, un service de détection et réponse aux menaces détectées

MDR est l’acronyme de Managed Detection and Response, qui signifie « Détection et réponse gérées » en français. Plus un service qu’une technologie, MDR combine expertise humaine et technologies de cybersécurité qui surveillent 24h/24 et 7j/7 l’infrastructure IT du client pour détecter des menaces.

MDR est considéré comme une forme avancée de cybersécurité tirant parti des analyses, des renseignements sur les menaces, de l’automatisation et des compétences humaines pour fournir une efficacité maximale.

Ces dernières années, l’adoption des solutions MDR n’a cessé d’augmenter à mesure que les entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs reconnaissent la nécessité d’adopter une approche proactive de la cybersécurité et aussi que le problème de pénurie de main d’œuvre en cybersécurité s’intensifie.

Selon une prévision faite par Gartner en 2020, 50 % de toutes les organisations utiliseront les services MDR pour la surveillance, la détection et la réponse aux menaces d’ici 2025. Les petites et moyennes entreprises sont celles qui apprécient le plus ce type service, car il leur permet de se doter de technologies de détection performantes et d’une équipe de centre d’opérations de sécurité externalisée d’une grande efficacité pour un prix relativement abordable.

Les fonctions clés d’un service MDR ?

Les fonctions clés d’un service MDR incluent :

Surveillance en continu 24/7/365.

Votre fournisseur MDR commence par déployer sur votre infrastructure réseau diverses technologies de cybersécurité permettant de la surveiller 24h/24 et 7j/7 afin de détecter en temps réel les potentiels problèmes de sécurité.

Chasse automatisée aux menaces.

Elément central des services d’un fournisseur de MDR, la chasse automatisée aux menaces est ce qui permet aux services MDR d’offrir une meilleure protection qu’une sécurité purement réactive. La solution MDR en place sur votre infrastructure effectue une chasse automatisée aux menaces. S’appuyant sur des technologies modernes telles que le Big Data et l’apprentissage automatique pour identifier le trafic anormal et suspect, elle a la capacité d’identifier des intrusions jusque-là encore inconnues dans son environnement informatique et les attaques les plus sophistiquées.

Vérification humaine.

Les résultats de l’analyse automatisée proposés par les solutions MDR EDR sont déjà extrêmement fiables, mais jamais à 100%. Voilà pourquoi des analyses de la sécurité les vérifient toujours pour réduire au maximum les faux positifs.

Triage des alertes.

Dès qu’une menace est détectée, le service en place déclenche immédiatement des alertes. La vérification humaine permet de réduire les alertes en éliminant les éventuels faux positifs. Mais il reste encore pour le fournisseur MDR à trier et hiérarchiser les alertes pour que lui et l’entreprise cliente puissent se concentrer d’abord sur les problèmes les plus critiques.

Confinement des menaces au niveau du réseau.

Votre fournisseur MDR a le contrôle sur l’infrastructure sur laquelle transite tout le trafic de votre réseau et dispose aussi d’une visibilité au niveau de la couche application sur le trafic. Quand une menace est détectée, puis confirmée, il vous assiste au confinement des menaces.

Les différences majeures entre EDR et MDR

MDR et EDR sont tous deux conçus pour aider les entreprises à tirer parti de solutions de sécurité de pointe pour améliorer leur protection contre les cybermenaces. Mais les deux ne sont pas pareils. Ils sont même fondamentalement différents. Voici quelques différences entre ces deux types de solutions de cybersécurité :

EDR protège un point de terminaison particulier, alors qu’un MDR est un service qui encadre l’ensemble de l’environnement informatique d’une entreprise. Une solution MDR suffit donc à garantir la sécurité de toute votre infracteur informatique, alors qu’un EDR ne protègera qu’un ordinateur ou un serveur par exemple. EDR est un outil ou bien une technologie de cybersécurité, alors que MDR combine à fois technologies de cybersécurité et intervention de spécialistes en cybersécurité. Il est fréquent que les fournisseurs de MDR utilisent des solutions EDR dans leur boîte à outils vu qu’ils doivent trouver les meilleurs moyens de détecter les problèmes informatiques. Avec un service MDR, vous serez assisté par des experts en cybersécurité. Même les alertes que vous recevrez sont déjà hiérarchisées et ont déjà fait l’objet d’analyse pour éliminer les faux positifs. Une solution EDR en revanche est un outil dont vous avez le contrôle et qui vous demande de tout gérer vous-même. L’utilisation de solution EDR suppose que vous avez déjà des compétences requises pour la déployer, la configurer et l’exploiter efficacement. À l’inverse, souscrire à un service MDR signifie externaliser la cybersécurité de son infrastructure à une entreprise externe.

Dans tous les cas, nous suggérons de coupler son MDR/EDR à un superviseur d’astreinte.



La sécurité doit être maximale, et pour l’améliorer nous suggérons de coupler vos solutions de MDR/EDR au logiciel de supervision et d’alerting, le personnel d’astreinte sera informé en temps réel des incidents quel que soit leur niveau de gravité, le lieu et l’heure et ainsi ils pourront également lancer en automatique des programmes de mise en quarantaine et de cryptage en attendant les analyses approfondies et patchs informatiques ultérieurs, cela permet entre autres aux gestionnaires d’être informés en temps réel, et cela leur donne la possibilité d’intervenir à tout moment, pour ne pas laisser la situation s’envenimer.

MemoGuard V5 de Clever Technologies vous permet également de lancer des exercices de MDR/ EDR afin de vous assurer du bon déroulement et d’anticiper les nouvelles tentatives, coupler les solutions revient à automatiser au moins partiellement les tâches de sécurité, améliorant la productivité, en réduisant non seulement les efforts à faire, mais aussi les coûts, et en complétant les technologies proposées et avancées par un excellent outil de supervision et de gestion des astreintes, vous aurez une des meilleures solutions pour répondre à vos problèmes de cybersécurité, améliorant ainsi au passage, la cohésion de vos équipes et leur maturité technique.

Ne doutez plus la cybersécurité est l’un des actuels fléaux pour toutes les entreprises et les réseaux informatiques, et les responsables se doivent avant tout d’être des visionnaires, donc toute action pour détecter les violations de votre politique interne, et parer aux actions malveillantes pouvant vous affecter sera un plus apprécié de tous (utilisateurs, clients, fournisseurs, dirigeants, et acteurs importants de votre entité), en réalité cela permettra à vos administrateurs réseaux et homme sécurité de réagir plus rapidement face à un problème, la productivité de vos équipes sera meilleure, votre ROI en sera amélioré, et votre image de marque aussi.

Conclusions



MEMOGuard V5

Selon Fortinet 34 % des responsables de sécurité, pour mieux faire face à leurs déboires changent de solution de sécurité chaque année, soyez efficaces et pertinents, Choisissez ce qu’il y a de mieux, et prenez des solutions testées et éprouvées.

Tous les conseils sont bons à prendre, mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs, le meilleur des conseils que nous pourrions vous indiquer est de prendre un logiciel adapté pour cela et ayant déjà prouvé son efficacité, nous vous en indiquons un : MEMOGuard V5 de Clever Technologies.

Une fois la crise détectée, il vous faudra l’évaluer et savoir bien réagir, mais pour bien réagir il faut préalablement avoir préparé tout ce qui vous sera nécessaire à cela, déduction plus vous allez préparer en amont, mieux vous pourrez y faire face.

Et un bon logiciel de supervision, avec gestion des astreintes est une nécessité absolue, car tout y sera détaillée, incluant les modes de communication, vers l’extérieur et vous ne pourrez rien oublier, incluant même les rapports d’incidents.

Faites comme les très grands comptes, un test gratuitement dès maintenant, préparez vous au préalable pour bien faire et ne rien oublier, une simple demande et nos équipes vous aideront et tout cela sera réglé en téléphonant. au 00.33.1.60.53 .60.53 https://www.clever.fr/

MDR et le EDR

L’utilisation des systèmes MDR EDR, couplés à des solutions de supervision et de gestion des astreintes comme le MEMOGuard V5 contribuera à améliorer la sécurité, la conformité et la productivité de tous vos subordonnés, incluant aussi l’image de marque de votre société, qui sera affectée par l’utilisation d’outils de dernière génération (efficaces et performants).

Vous allez améliorer votre productivité, la satisfaction de vos gestionnaires, votre ROI, et toute votre politique de sécurité, et à partir de là, tous les autres paramètres qui en découlent seront aussi améliorés. N’hésitez plus, faites vous faire un test gratuit du MEMOGuard V5, vous serez surpris par sa facilité de mise en œuvre et sa simplicité, un simple contact est nécessaire. https://www.clever.fr/ – Tel 00 33 1 60 53 60 53

Auteur Antonio Rodriguez Mota, Editeur et Directeur de Clever Technologies

Autres articles :