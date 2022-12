Cyberprévention à mettre en place pour les PME car la Cybercriminalité est en constante augmentation.

La Cybercriminalité est de plus en plus présente, et ce dans tous les secteurs, Santé, Education, et surtout dans le monde des PME, il fut prendre des dispositions pour éviter ces attaques, et l’une de premières est d’assurer la formation de son personnel.

Cyber-prévention pour les PME

La Cybercriminalité en constante augmentation, la Cyberprevention à mettre en place pour les PME. Lorsque nous pensons aux violations de données, nous avons tendance à penser aux cyber incidents spectaculaires qui ciblent généralement de grandes entreprises et qui font régulièrement la Une des journaux depuis quelques années.

Pourtant, bien qu’elles apparaissent rarement dans la presse, les petites et moyennes entreprises (PME) elles aussi se font régulièrement attaquer.

Elles courent même un risque encore plus grand de subir une violation grave avec des répercussions financières et de réputation paralysantes, à cause du fait qu’elles n’ont ni l’expertise, ni les moyens pour se protéger efficacement, contrairement aux grandes entreprises.

La Cybercriminalité en constante augmentation, les Cyberpréventions à mettre en place pour les PME. Vous trouverez, dans le présent article, ci-dessous 7 mesures pratiques à prendre pour se protéger contre des cyberattaques.

Les PME face à la constante augmentation de la cybercriminalité

La cybercriminalité est devenue une réalité à laquelle doit se préparer toute entreprise. Elle figure même aujourd’hui parmi les plus grandes menaces auxquelles sont confrontées les entreprises. Pour preuve, en 2021 par exemple, 54 % des entreprises françaises ont été la cible de cyberattaque d’après le Baromètre de la cybersécurité en entreprise CESIN 2022.

Cette situation devient un problème majeur pour les petites et moyennes entreprises, car elles sont autant impactées, voire plus, que les grands groupes internationaux par les attaques informatiques. Une étude récente réalisée par la société américaine de logiciels de cybersécurité privée Webroot confirme cela.

L’étude en question avance que les PME sont de manière générale confrontées à un risque plus élevé d’attaques telles que les ransomwares, les phishings et l’ingénierie sociale à cause du fait qu’elles sont souvent moins bien protégées que les grands groupes.

Elle révèle aussi que 48 % des petites entreprises ont dû déprioriser des domaines qui pourraient les aider à se développer afin de résoudre les problèmes de cybersécurité et que 18 % doivent passer une journée entière de travail à lutter contre la cybercriminalité.

Les mesures de Cyber-prevention que les PME peuvent prendre

Les cyberattaques peuvent être évitées avec plus de précautions et en connaissant les différents types de protocoles, exploits, outils et ressources utilisés par les acteurs malveillants.

Voici donc quelques mesures toutes abordables que les PME devraient prendre pour se protéger contre les menaces cyber :

Formez votre personnel aux bonnes pratiques de cybersécurité.

Pour les cybercriminels, le moyen le plus simple et le plus rapide pour accéder à vos données consiste à passer par vos employés.

Pour éviter cela, vous devez notamment les apprendre à vérifier les liens avant de cliquer dessus, vérifier les adresses e-mail à partir de l’e-mail reçu, faire preuve de bon sens avant d’envoyer des informations sensibles, n’utiliser que des mots de passe forts, sauvegarder régulièrement les données, effectuer les mises à jour de sécurité sur tous les équipements et logiciels informatiques, éviter de se rendre sur des sites douteux et non sécurisés, télécharger les applications exclusivement via des sites officiels…

Investissez dans des solutions logicielles performantes pour renforcer les dispositifs traditionnels de cybersécurité (firewall, antivirus…).

Un logiciel de détection et de réponses aux menaces est un outil qui vous permet d’avoir une vue en temps réel du paysage des menaces en identifiant les vecteurs de menaces existants et en évolution. Au moindre intrusion, vous êtes aussitôt alerté de la situation et le logiciel réagit également en isolant la menace pour qu’elle ne se répand pas.

Ce type de logiciel de cybersécurité peut même supprimer complètement les intrusions si elles ne sont pas trop sophistiquées. Il existe aujourd’hui sur le marché des solutions de détection et de réponse aux menaces pas très chers largement à la portée des PME.

Sauvegardez vos données régulièrement.

La plupart des incidents de cybersécurité endommagent ou cryptent les données, les rendant inaccessibles ou inutilisables. C’est pourquoi, vous devez toujours avoir des sauvegardes de vos données pour éviter de graves interruptions de service, la perte de données ou encore de graves pertes financières.

En plus de devoir faire régulièrement des sauvegardes, assurez-vous également de trouver des lieux de sauvegarde fiables.

Utilisez l’authentification multifacteurs.

Les systèmes d’authentification multifacteurs (MFA) nécessitent deux facteurs ou plus pour vérifier l’identité d’un utilisateur et lui accorder l’accès à un compte. Ils fournissent une assurance fiable qu’un utilisateur autorisé est bien celui qu’il prétend être, minimisant ainsi la possibilité d’un accès non autorisé.

Pour ces quelques raisons, la MFA est beaucoup plus efficace pour protéger les systèmes que les mots de passe, notamment en comparaison avec l’authentification à 2 facteurs.

Mettez en place un système de gestion des identités et des accès.

La gestion des accès et des identités protège les applications et les données sous-jacentes en garantissant que le bon utilisateur a accès à la bonne ressource au bon niveau de confiance.

Vous pouvez contrôler l’accès en définissant des politiques granulaires afin que les personnes autorisées puissent faire leur travail de manière efficace et efficiente. Vos employés peuvent installer des logiciels sur des appareils appartenant à l’entreprise qui pourraient compromettre tout le système.

La mise en place d’un système de gestion des identités et des accès vous permet d’avoir un meilleur contrôle sur ce que font vos employés. Vous pouvez notamment les empêcher d’installer des logiciels ou même d’accéder à certaines données et applications sur votre réseau.

Évaluez les pratiques en matière de sécurité de vos fournisseurs.

En 2021, les cyberattaques ciblant les grands fournisseurs informatiques ont augmenté de plus de 50 % avec des cibles de premier plan telles que Kaseya, un fournisseur de solutions de gestion des services informatiques, ou SolarWinds, une société américaine qui développe des logiciels professionnels de gestion centralisée de réseaux, de systèmes et de l’infrastructure informatique.

Ainsi, même les fournisseurs de solutions informatiques et de cybersécurité ne sont pas à l’abri des menaces. Il est donc demandé aux entreprises de prendre le temps de vérifier sur leurs fournisseurs répondent bien aux exigences et aux normes de sécurité de l’information.

Des obligations en matière de sécurité de l’information et de protection des données doivent notamment être prévues dans les contrats que vous allez conclure avec vos fournisseurs.

Une assurance de cybersécurité.

Il s’agit d’un produit qui permet aux entreprises d’atténuer le risque d’activités de cybercriminalité telles que les cyberattaques et les violations de données. Elle couvre les pertes qu’une entreprise peut subir à la suite d’une cyberattaque, qui ne sont souvent pas couvertes par les polices de responsabilité commerciale et les produits d’assurance traditionnels, attention, toutes les compagnies d’assurance ne sont pas toujours sur la même ligne.

Auteur Antonio Rodriguez Mota Editeur et Directeur de Clever Technologies

