Formule au tiers, tous risques, options… Quelle assurance auto convient le mieux à votre situation ?

4.7/5 - (12 votes)

Comparez les formules et trouvez une assurance auto parfaitement adaptée à vos besoins en 202

Le choix d’une assurance auto est toujours compliqué au vu de la variété de l’offre proposée par la multitude des compagnies d’assurance. Pour trouver l’offre la mieux adaptée à vos besoins, à votre budget et à votre profil de conducteur ou de conductrice, nous vous proposons ce guide complet.

Ce que vous devez retenir 🛡️ [comment assurer son auto] :

🚗 L’assurance auto est obligatoire et doit couvrir au minimum la responsabilité civile pour tout véhicule circulant sur la voie publique, sous peine de lourdes sanctions.

🧾 Trois niveaux de garanties existent : assurance au tiers, intermédiaire (tiers plus) et tous risques, avec des options personnalisables selon votre profil et vos besoins.

🔍 Comparer les devis auto implique d’évaluer le prix, les garanties, les franchises, les services en ligne et les bonus pour un choix vraiment adapté.

📉 Une assurance pas chère peut cacher des franchises élevées ou des exclusions importantes ; lisez toujours les conditions générales pour éviter les mauvaises surprises.

Lire : Comment assurer un véhicule de plus de 20 ans ?

L’assurance automobile en bref

L’assurance auto est un contrat qui garantit selon les formules une indemnisation des dommages matériels et des victimes de dommages corporels en cas d’accident sur la voie publique, des dommages subis en cas de sinistre, de catastrophe naturelle ou d’actes malveillants.

Ces assurances peuvent aussi dédommager les assurés en cas de vol de véhicule ou de bris de glace, ou proposer des garanties décès et invalidité. Il est donc important de bien choisir son assurance auto pour être protégé.

L’assurance auto est-elle obligatoire ?

En France, dans les pays de l’Union européenne et dans certains pays tiers comme la Suisse, tout véhicule terrestre à moteur circulant sur la voie publique doit être assuré au minimum aux dommages causés aux tiers. Un ou une automobiliste circulant sans assurance risque 3750 euros d’amende lors d’un contrôle routier (500 euros en cas de première infraction), une suspension, une suppression de permis de conduire, voire une saisie de véhicules.

Les différents types d’assurance auto ?

Aujourd’hui, les compagnies d’assurance proposent différentes formules pour les assurés. La formule de base comprend ce qu’on appelle communément l’assurance « aux tiers » obligatoire. Elle couvre les dommages matériels et corporels des tiers impliqués dans un accident dont l’assuré est responsable. Les formules « aux tiers plus » proposent également de couvrir les dommages matériels et corporels de l’assuré en cas d’accident responsable. Nous verrons qu’il est possible, chez certaines compagnies d’opter pour d’autres options. Enfin, la formule « tous risques » couvre aussi le vol, les actes de vandalisme, les incendies, le bris de glace, le dépannage en cas de panne et les catastrophes naturelles.

Lire : comment comparer et simuler les meilleures offres en ligne en toute simplicité

Des assurances qui s’adaptent au profil des assurés

Pour faire face à la concurrence, de nombreuses compagnies d’assurances proposent les formules de base qu’il est possible de moduler à la carte en souscrivant à des options. Il est donc important de comparer différents devis pour trouver l’assurance la mieux adaptée à ses besoins et son budget.

Sur quels critères doit-on choisir une assurance auto ?

Pour bien comparer les différentes formules d’assurances qui vous sont proposées, vous devez observer différents aspects.

Le prix

Attention ! l’assurance la moins chère (aux tiers) n’est pas forcément la meilleure, surtout si vous vivez dans des zones à risque, que vous ayez une voiture en leasing ou que vous ayez acheté un véhicule neuf. Des tarifs très attractifs sur les formules tous risques peuvent cacher de nombreuses exceptions et des franchises élevées.

Les garanties

Lisez bien les termes du contrat pour connaitre toutes les garanties offertes par votre compagnie d’assurance.

Les franchises

En cas d’accident, de sinistre ou de panne, une franchise peut vous être appliquée. Vérifiez bien les montants, surtout si votre voiture est ancienne.

Les services en ligne

Le fait de pouvoir gérer son contrat d’assurance, ses paiements et de pouvoir déclarer ses sinistres en ligne est un vrai plus.

Les bonus et avantages

Enfin, si vous êtes un conducteur sans accident, ou un conducteur écoresponsable, certaines compagnies vous proposent des tarifs et des bonus plus avantageux.