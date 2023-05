Quelles sont les informations à connaitre avant la souscription d’une assurance auto ?

CORTECO Bague d'étanchéité (transmission auto) 01037048B AUDI A7

Aujourd’hui, les offres liées à l’assurance automobile sont diverses et variées.

Pour répondre à tous les besoins, les compagnies d’assurances proposent en ligne ou non plusieurs types de couvertures. Bien que cela puisse représenter un avantage, cette diversité ne facilite pas le choix d’un contrat.

Il est en effet essentiel de passer en revue certains points afin d’être sûr d’avoir une assurance réellement adaptée à vos besoins. Découvrez tout ce que vous devez savoir pour choisir une bonne assurance auto.

Assurance auto : est-ce une obligation d’y souscrire ?

La première chose que vous devez avoir à l’esprit, c’est que l’assurance auto est une obligation légale.

Il est obligatoire d’assurer les véhicules à moteur, mais aussi les semi-remorques et les remorques. De ce fait, un défaut d’assurance vous expose à une sanction.

Il s’agit d’un délit qui peut être puni par une amende de 3 750 euros suivie de la confiscation de votre voiture ou de la suspension de votre permis de conduire.

L’amende peut également être accompagnée d’une obligation de suivre à vos frais une sensibilisation sur la sécurité routière. Pour ce faire, les assureurs proposent plusieurs types de couvertures comme la formule d’assurance voiture au kilomètre.

Quels sont les différents niveaux de l’assurance auto ?

Les différentes offres disponibles sur le marché peuvent être classées en trois catégories. Dans un premier temps, il y a « l’assurance au tiers » ou l’assurance de base. Correspondant au minimum légal, ce contrat couvre les dommages causés aux autres en cas d’accident. Cependant, il ne couvre pas les dégâts subis par votre véhicule. Dans un second temps, il y a le niveau intermédiaire.

Il correspond à l’assurance au tiers accompagnée d’une couverture du véhicule de l’assuré. Ainsi, avec ce contrat, vous pouvez vous faire indemniser en cas d’incendie, de vol, de bris de glaces ou de catastrophes naturelles. Pour finir, il y a l’assurance tout risque. Ce contrat couvre la plupart des sinistres et est à privilégier pour les véhicules neufs.

Que savoir des garanties complémentaires ?

Pour vous permettre d’avoir un contrat parfaitement adapté à vos besoins, les compagnies d’assurance vous offrent la possibilité de souscrire des garanties complémentaires. Il peut s’agir de :

la couverture des dommages corporels ;

la couverture des objets transportés ;

la prise en charge des pannes mécaniques ;

la protection juridique.

Bien évidemment, cette liste de garanties n’est pas exhaustive. Vous devez vous renseigner auprès de votre assureur afin d’en savoir plus sur les options complémentaires.

Qu’en est-il des exclusions de garantie ?

Les exclusions de garantie correspondent aux sinistres qui ne sont pas couverts par votre contrat d’assurance auto. Ainsi, lorsque vous êtes face à une exclusion, vous ne bénéficierez pas d’une prise en charge de votre assureur. Avant de signer votre contrat d’assurance, vous devez prendre connaissance des exclusions. Parmi celles-ci, il peut y avoir :

conduite en état d’ébriété ou sous l’influence de drogues ;

utilisation du véhicule par une personne non incluse dans le contrat ;

utilisation du véhicule pour des activités non couvertes par la police d’assurance ;

dommages intentionnellement causés ;

dépassement de la limite de kilométrage.

Cette liste n’est qu’un aperçu, mais sachez que les exclusions doivent être listées de façon exhaustive et claire sur le contrat. N’hésitez pas à poser toutes les questions à votre assureur afin d’éviter les mauvaises surprises.

Que faut-il savoir sur les franchises ?

En dehors des exclusions, vous devez également faire attention aux franchises lors du choix de votre assurance auto. En cas de sinistre, la franchise représente la somme qui n’est pas remboursée par votre assureur. Cette somme est donc payée de votre poche.

Le contrat définit au préalable le niveau de franchise et le cadre de son application. En général, une franchise est applicable dans les cas d’accident responsable ou sans identification de responsable.

En fonction des contrats, la franchise fixe ou variable. Cependant, dans tous les cas, il est essentiel de passer au peigne fin les conditions générales avant toute souscription.

Quelles informations faut-il fournir à l’assureur ?

Pour souscrire une assurance auto, vous devez fournir certains renseignements à la compagnie d’assurance. Ceci est important pour mieux cerner vos besoins et vous proposer un contrat réellement personnalisé. Vous devez donc fournir des informations relatives à votre véhicule et à l’utilisation que vous en faites.

Si vous n’êtes pas le seul utilisateur du véhicule, vous devez également le signaler à l’assureur. Ensuite, vous devez fournir des informations relatives à votre profil. Entre autres, vous devez signaler les éventuels accidents, les suspensions ou retraits de permis, etc. Sachez que c’est l’ensemble de ces données qui permet de déterminer le coût de votre assurance.

Qu’en est-il des fausses déclarations faites à l’assureur ?

Il est formellement interdit de faire de fausses déclarations ou d’omettre des informations utiles à votre assureur. En effet, ceci peut remettre en cause votre contrat. Ainsi, dans le cas où il est prouvé que vous avez volontairement caché des informations, votre assurance peut être annulée et les primes ne seront pas remboursées par l’assureur.

Par contre, dans le cas où l’omission de données est involontaire, la compagnie d’assurance à la possibilité de maintenir ou de résilier votre contrat d’assurance selon certaines conditions. Par ailleurs, lorsque la fausse déclaration est constatée après la survenue d’un sinistre, le montant de votre indemnisation sera revu.

Que faut-il exiger à l’assureur avant de signer un contrat d’assurance auto ?

Avant de signer un contrat d’assurance auto, l’assureur doit également vous communiquer certaines informations. Il doit par exemple mettre à votre disposition une fiche présentant les prix, mais aussi les différentes garanties proposées. En outre, l’assureur doit vous fournir le projet de contrat. Il s’agit d’un document qui présente tous les détails du contrat en termes clairs. Cependant, en cas de doute, vous pouvez toujours poser des questions à l’assureur afin d’en savoir plus.

Le prix d’un contrat d’assurance auto varie en fonction de plusieurs facteurs. Il s’agit par exemple du niveau de couverture, des garanties complémentaires, du profil de l’assuré, des caractéristiques du véhicule, etc.

Ainsi, le budget à prévoir varie largement d’un assuré à un autre. Cependant, dans tous les cas, il est possible d’obtenir un meilleur prix avec certaines astuces. Pour commencer, pensez à bien sélectionner les garanties. En effet, plus elles sont nombreuses et plus le prix de l’assurance va grimper.

Ne choisissez que les garanties qui sont réellement utiles dans votre cas. Ensuite, utilisez un comparateur d’assurance auto en ligne pour comparer les offres disponibles sur le marché. C’est une astuce simple qui permet de réduire considérablement votre facture.