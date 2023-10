Le nouveau composant de l’IA permet une consommation d’énergie réduite de 99%

Dans un monde où l’efficacité énergétique est de plus en plus importante, les chercheurs ont réussi à créer un transistor capable de faire fonctionner l’intelligence artificielle (IA) localement, sans avoir besoin d’envoyer les données vers le Cloud. Cette innovation technologique permettrait notamment de réduire la consommation d’énergie de 99% lorsqu’une analyse est demandée par l’IA embarquée.

Un composant révolutionnaire pour l’intelligence artificielle

Contrairement aux transistors classiques qui utilisent principalement du silicium, les équipes de recherche ont créé un composant basé sur du disulfure de molybdène et des nanotubes de carbone. Économie d’énergie : Le nouveau transistor permet une consommation d’énergie réduite de 99% par rapport aux systèmes actuels utilisés dans l’IA.

Analyse locale : La nouvelle technologie permet une analyse des données directement sur place, sans envoyer les informations vers le Cloud pour traitement.

Pourquoi cette innovation est-elle si importante ?

L’un des principaux avantages de cette découverte est qu’elle va rendre les applications d’intelligence artificielle beaucoup moins gourmandes en énergie. Mark C. Hersam, co-auteur de l’étude, explique que “la plupart des capteurs collectent les données et les envoient vers le Cloud, où l’analyse a lieu sur des serveurs énergivores avant que les résultats ne soient renvoyés à l’utilisateur”. Grâce à cette innovation, l’IA pourra être intégrée de manière beaucoup plus efficace aux objets de notre quotidien, notamment dans les domaines de la santé ou de la domotique.

Des applications pratiques et prometteuses

Pour tester leur concept, les chercheurs ont demandé au système d’analyser 10 000 électrocardiogrammes disponibles publiquement et de classifier les battements cardiaques en six types distincts. Les résultats de cette analyse ont montré plusieurs avantages non négligeables :

Rapidité d’exécution : L’analyse locale permet un traitement des données plus rapide, sans nécessiter de temps de latence lié à l’envoi des informations vers le Cloud et leur retour.

Meilleure sécurité des données : Mark C. Hersam rappelle que "chaque fois que les données transitent, cela augmente les possibilités de vol". En analysant les informations directement sur place, les risques sont considérablement réduits.

Mark C. Hersam rappelle que “chaque fois que les données transitent, cela augmente les possibilités de vol”. En analysant les informations directement sur place, les risques sont considérablement réduits. Personnalisation : Chaque dispositif pourrait être configuré selon les données personnelles de santé de son propriétaire pour des applications en temps réel rapides, sécurisées et surtout éco-énergétiques.

Quelles sont les perspectives d’avenir pour cette technologie ?

Cette nouvelle approche de l’intelligence artificielle embarquée ouvre la voie à de nouvelles possibilités en termes d’applications éco-énergétiques dans de nombreux domaines. Les chercheurs envisagent notamment d’étendre leur travail aux objets connectés, tels que les montres intelligentes ou les dispositifs médicaux portables.

Conclusion : une avancée majeure pour l’éco-efficacité de l’IA

L’aboutissement de ces recherches représente une véritable révolution dans le domaine de l’intelligence artificielle et de sa consommation d’énergie. En permettant une analyse des données directement sur place et une consommation d’énergie diminuée de 99%, ce nouveau composant contribue à rendre les applications d’IA davantage compatibles avec les objectifs de développement durable et à répondre au défi environnemental croissant auquel nous faisons face.