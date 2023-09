Comment optimiser votre stratégie de formation avec un LMS ?

De plus en plus d’entreprises adoptent aujourd’hui une plateforme LMS (Learning Management System).

Son principal objectif consiste à mettre à la disposition des salariés des modules e-learning, à les évaluer, et à superviser la gestion des formations en ligne. Ceci concerne notamment les inscriptions, les rappels, et le suivi des progrès d’apprentissage.

Malgré ses multiples fonctionnalités, de nombreux LMS semblent malheureusement se réduire à de simples entrepôts de contenus. Dans cet article, nous vous présentons des conseils pour optimiser votre stratégie de formation avec un LMS.

Organisez votre contenu de manière intuitive

Lorsque vous naviguez sur un site web, vous n’avez probablement pas envie de faire défiler la page pendant des minutes entières pour trouver l’information que vous cherchez. Il en va de même pour un système de gestion de l’apprentissage. C’est pourquoi il s’avère essentiel de structurer votre LMS de manière à ce que les apprenants puissent facilement accéder aux formations qui les concernent.

Une approche efficace consiste à créer des rubriques distinctes qui permettent aux apprenants de trouver rapidement ce qu’ils recherchent. Vous pouvez par exemple organiser le contenu en fonction des métiers, en créant des sections spécifiques pour chaque profession. À l’intérieur de ces sections, proposez ensuite différentes thématiques de formation correspondant au métier sélectionné.

Pour rendre la navigation encore plus fluide, utilisez des codes couleurs afin de permettre aux apprenants d’identifier instantanément les différentes thématiques. De plus, si cela peut se faire, mettez en place un fil d’Ariane, une fonctionnalité qui indique le chemin parcouru, pour que les utilisateurs puissent toujours se repérer facilement dans le LMS.

En organisant votre LMS de manière intuitive, vous offrirez une expérience d’apprentissage plus fluide et agréable. Cela favorisera l’engagement des apprenants et l’efficacité de votre programme de formation en ligne.

Générez du trafic et faites la promotion de votre LMS

Lorsque vous mettez en place un LMS au sein de votre entreprise, vous devez prendre des dispositions pour favoriser une culture de la formation digitale. Le rapport LinkedIn sur le développement des compétences en entreprise 2023 met en évidence l’importance de la formation dans la réussite des organisations.

Les mesures à adopter vont bien au-delà d’un simple ordre donné aux employés de suivre des modules e-learning. Il s’agit plutôt de susciter leur intérêt pour la plateforme, de les encourager à y venir de leur propre initiative et d’engager une véritable dynamique autour de la formation en ligne.

Définir une ligne éditoriale

Pour attirer l’attention de vos employés sur le LMS, commencez par définir une ligne éditoriale claire. Celle-ci orientera la création de contenu pour votre plateforme. En plus des modules e-learning traditionnels, pensez à proposer des articles informatifs, des livres blancs, des vidéos, des témoignages d’apprenants, et d’autres contenus pertinents. Cette approche s’inscrit dans ce que l’on appelle l’Inbound Marketing, une méthodologie qui vise à attirer les utilisateurs par la création de contenu de qualité.

Engager des ambassadeurs

Le content marketing représente un processus sans doute chronophage, mais il s’avère efficace à long terme pour stimuler l’engagement des employés envers la formation en ligne. Cherchez des ambassadeurs au sein de votre entreprise, des personnes passionnées par la formation digitale, qui seront prêtes à rédiger des articles, créer des tutoriels, ou partager leur expertise sur la plateforme. Ces personnes contribuent non seulement à générer du contenu, mais suscitent également l’intérêt des autres employés.

Créer des espaces de discussion

Donnez aux employés la possibilité de s’exprimer et de partager leurs connaissances en créant des espaces de discussion et des communautés sur la plateforme. Encouragez les discussions autour des formations, les échanges de bonnes pratiques, et la résolution collective de problèmes. Cela favorise l’interaction entre les employés et renforce le sentiment d’appartenance à une communauté apprenante.

Divisez vos formations en petites unités

Lorsque vous mettez en place des programmes de formation en ligne, il s’avère judicieux de granulariser les contenus, c’est-à-dire de les diviser en petites unités d’apprentissage (UA) ou chapitres. Souvent, les modules e-learning se livrent par des prestataires sous forme d’un seul package SCORM (fichier ZIP). Mais cela peut poser des problèmes lorsqu’il s’agit d’analyser les données des apprenants sur votre plateforme LMS.

En optant pour la granularisation, vous demandez à votre prestataire de vous fournir un export par chapitre ou même par UA. Bien qu’il faille un peu plus de temps pour mettre en place les modules, cela comporte des avantages considérables en matière d’analyse. Vous obtenez une vision beaucoup plus détaillée des résultats, ce qui vous permet d’identifier avec précision les chapitres ou les UA où les apprenants rencontrent des difficultés.

Cette granularisation offre d’autres opportunités. Par exemple, vous pouvez conditionner l’accès aux UA, ce qui se montre utile dans une formation en blended learning. Un formateur peut débloquer progressivement certaines UA chaque semaine pour éviter que certains apprenants n’avancent trop rapidement par rapport aux autres.

Enfin, cette approche permet de créer des dispositifs d’apprentissage adaptatif, où l’accès à certaines UA dépend des résultats de l’apprenant. Par exemple, si un étudiant valide l’UA n° 1, il peut directement accéder à l’UA n° 3, sinon le système le redirige vers l’UA n° 2.

Maximisez l’automatisation pour simplifier la gestion

La mise en place de dispositifs de formation en ligne, bien qu’innovants, peut parfois engendrer une complexité considérable dans sa gestion. C’est là qu’intervient l’automatisation, une fonctionnalité offerte par la plupart des LMS et qui peut grandement simplifier la gestion. Prenons l’exemple de la gestion d’un module en blended learning, partiellement automatisée :

Inscriptions automatisées : après l’inscription des apprenants par le gestionnaire de formation, un mail automatique parvient à tous, les invitant à se connecter à la plateforme et à réserver les dates des différentes sessions. Vous pouvez même joindre un fichier iCalendar pour faciliter la planification ;

Relances automatisées : l’automatisation permet de cibler les apprenants qui ne suivent pas la formation et de leur envoyer des rappels personnalisés. Les e-mails de relance peuvent être pré-écrits avec des variables comme la date, le titre de la formation, etc. ;

Suivi automatique : les formateurs reçoivent automatiquement des rapports hebdomadaires par e-mail, leur indiquant l’avancement de chaque apprenant. Cela leur permet de prendre des mesures pour aider les apprenants en difficulté, par exemple, en organisant des sessions de soutien en ligne ;

Inscriptions aux sessions de rattrapage automatiques : les apprenants qui échouent à une session peuvent être inscrits automatiquement à une session de rattrapage, ce qui simplifie la gestion des retards.

En automatisant ces tâches et bien d’autres, vous gagnez un temps précieux et évitez les erreurs humaines. Vous garantissez également une expérience fluide et cohérente pour les apprenants.