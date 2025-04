comment afficher la vitesse de déplacement sur iphone avec google maps et carplay

4/5 - (7 votes)

L’utilisation de Google Maps avec Apple CarPlay a révolutionné la navigation en voiture, rendant les trajets plus simples et plus interactifs. Cependant, certains utilisateurs rencontrent des difficultés à afficher leur vitesse de déplacement directement sur Google Maps.

Voici un guide détaillé expliquant comment optimiser l’utilisation de Google Maps avec CarPlay, la raison pour laquelle la vitesse ne s’affiche pas toujours chez certains utilisateurs et comment connaître sa vitesse de déplacement précisément.

Ce que vous devez retenir :

📱🚗 Pour utiliser Google Maps avec CarPlay, activez CarPlay sur votre iPhone et connectez-le au système multimédia de votre voiture via USB ou sans fil.

📥🗺️ Téléchargez Google Maps depuis l’App Store, accordez les permissions nécessaires et assurez-vous d’être connecté à votre compte Google.

⚠️📍 La vitesse de déplacement peut ne pas s’afficher en raison de limitations régionales, de permissions de localisation insuffisantes ou de paramètres désactivés dans l’application.

⚙️📊 Activez le compteur de vitesse dans les paramètres de navigation de Google Maps ou utilisez des alternatives comme Waze pour afficher la vitesse lors de la conduite.

Configurer Google Maps avec Apple CarPlay

Activer CarPlay sur votre iPhone

Pour utiliser Google Maps avec Apple CarPlay, il est indispensable d’activer CarPlay sur votre iPhone :

Assurez-vous que vous disposez d’un iPhone compatible (iPhone 5 ou plus récent).

(iPhone 5 ou plus récent). Connectez votre iPhone au système multimédia de votre voiture via un câble USB ou sans fil (si compatible).

Allez dans les “Réglages” sur votre iPhone, puis sélectionnez “Général” et enfin “Apple CarPlay”.

Sélectionnez ensuite votre voiture parmi les options disponibles.

Installer et paramétrer Google Maps

Si ce n’est pas déjà fait, téléchargez et installez Google Maps depuis l’App Store. Une fois installé :

Ouvrez l’application et assurez-vous qu’elle ait toutes les permissions nécessaires ( localisation notamment).

notamment). Vérifiez que vous êtes connecté à votre compte Google pour synchroniser vos lieux favoris.

Relancez l’application pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Utiliser Google Maps avec CarPlay

Maintenant que vous avez tout configuré, suivez ces étapes pour utiliser Google Maps avec Apple CarPlay :

Connectez votre iPhone à CarPlay comme décrit précédemment.

Sur l’écran principal de l’infodivertissement de votre voiture, sélectionnez l’icône de Google Maps.

Vous pouvez maintenant entrer une destination, visualiser le trafic en temps réel, obtenir des directives vocales, et bien plus encore.

Pourquoi la vitesse ne s’affiche pas sur Google Maps

Le manque d’affichage de la vitesse sur Google Maps peut être frustrant. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation :

Limitations techniques et géographiques

Google Maps déploie ses fonctionnalités par régions. Si le compteur de vitesse n’est pas disponible dans certaines zones, c’est souvent lié aux politiques locales ou à la couverture réseau. Par ailleurs, certaines voitures ou systèmes multimédias ne sont pas encore compatibles avec toutes les fonctionnalités de CarPlay.

Permissions de localisation

Si Google Maps n’a pas accès à votre localisation en permanence, cela pourrait empêcher l’affichage de la vitesse. Assurez-vous de vérifier les réglages de confidentialité :

Accédez aux “Réglages” de votre iPhone.

Sélectionnez “Confidentialité” puis “Service de localisation”.

Vérifiez que Google Maps a accès à votre position “Toujours” ou “Quand l’app est active”.

Paramètres de l’application

Il est possible que l’option du compteur de vitesse soit désactivée dans les paramètres de Google Maps :

Ouvrez Google Maps sur votre iPhone.

Sélectionnez votre photo de profil en haut à droite, puis allez dans “Paramètres”.

Cherchez l’onglet “Navigation”, puis “Options de conduite” et assurez-vous que l’option “Afficher la vitesse” est activée.

Utiliser le compteur de vitesse intégré de Google Maps

Pour activer le compteur de vitesse de Google Maps sur iOS et CarPlay :

Téléchargez la mise à jour la plus récente de Google Maps depuis l’App Store.

de Google Maps depuis l’App Store. Suivez les instructions mentionnées plus haut pour accéder aux “Paramètres” de navigation dans Google Maps.

Activez l’option “Afficher la vitesse”. Cela permettra au compteur de vitesse de s’afficher lorsque vous utilisez Google Maps pour naviguer.

Autres applications de navigation

Si le compteur de vitesse de Google Maps ne remplit pas vos attentes, Waze est une excellente alternative. Cette application offre non seulement un indicateur de vitesse mais aussi des alertes en cas de dépassement des limitations légales :

Téléchargez Waze depuis l’App Store.

Configurez l’application en suivant les instructions initiales.

Connectez votre iPhone à CarPlay et ouvrez Waze.

Vous trouverez rapidement votre vitesse affichée lors de la navigation.

Utiliser les compteurs de vitesse indépendants

Si ni Google Maps ni Waze ne vous conviennent, il existe des applications tierces spécialisées pour afficher la vitesse de déplacement :

Speedometer GPS : Application très précise pour connaître votre vitesse en temps réel.

: Application très précise pour connaître votre vitesse en temps réel. Digital Speedometer : Une autre option fiable qui intègre également un avertisseur de limites de vitesse.

Limites liées à l’utilisation du GPS

Bien que les systèmes GPS soient généralement précis, plusieurs facteurs peuvent affecter leur exactitude :