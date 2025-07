Avis abonné Freebox : Client insatisfait | Chronique d’un désastre technique et humain

4.9/5 - (13 votes)

Services de l’opérateur Free mobile nous mène en bateau

Je ne suis pas un novice dans l’univers des réseaux. Ancien administrateur réseau dans un grand groupe, je connais la différence entre un câble coaxial, une prise fibre, une alimentation défaillante et un souci d’infrastructure. Et pourtant, depuis plusieurs mois, je vis une expérience kafkaïenne avec l’opérateur Free. Une expérience où incompétence, mauvaise foi et automatisation à outrance se mêlent pour créer un véritable cauchemar.

Tout a commencé par une panne. Jusque-là, rien d’anormal : cela peut arriver. Mais c’est la gestion de cette panne qui m’a littéralement fait tomber des nues.

Freebox changée deux, puis trois fois.

À chaque appel au service technique, on m’assure que cette fois, “tout est pris en charge”. On me promet une box complète, livrée en main propre, avec échange à domicile. La réalité ? Une box jetée dans ma boîte aux lettres, sans appel du livreur, alors que ma femme, ma fille et moi étions présents toute la journée.

Des câbles Freebox envoyés à l’aveugle.

Alimentation, connectique, parfois même sans rapport avec les symptômes décrits. À chaque appel, un nouveau diagnostic, une nouvelle excuse : “c’est la box”, “non, finalement c’est la fibre”, “ah, peut-être un câble endommagé”.

Personne ne semble réellement savoir, mais tout le monde suit religieusement les procédures dictées par des scripts automatisés. La hotline ? Incapable d’écouter, elle applique des codes-réponses prémâchés, souvent incohérents.

Un support technique Freebox déconnecté de la réalité.

Je suis choqué par le manque de formation des techniciens terrain, parfois visiblement perdus face à un simple test de continuité ou de signal. J’ai tenté d’expliquer mon profil, mon expérience. Mais rien n’y fait : on me parle comme à un enfant. On me demande de “débrancher et rebrancher”, encore et encore, comme si cela allait résoudre des problèmes systémiques.

Des mois sans service, sans internet, mais une facture bien présente.

Malgré l’impossibilité d’utiliser convenablement ma connexion Internet depuis plus de deux mois, mon abonnement court toujours. Aucune compensation. Aucune considération. Juste une suite de colis inutiles et de réponses absurdes.

Pourquoi je quitte l’opérateur Freebox et Free Mobile

Je suis client depuis des années : box Internet + 4 forfaits mobiles. Mais là, c’en est trop. Je préfère payer un peu plus cher pour un service fiable, avec un support humain, compétent et honnête, plutôt que d’être mené en bateau par des robots ou des humains robotisés.

Je quitte Free, et je tiens à témoigner publiquement de cette expérience, en restant courtois, mais déterminé. Ce n’est pas un simple coup de gueule : c’est un constat d’échec profond d’un opérateur qui a perdu le lien avec ses clients.

Je continuerai à partager cette histoire, car je pense qu’elle résonnera chez d’autres abonnés Free. Et peut-être, qui sait, cela éveillera des consciences au sein même de l’entreprise.

Grande différence entre les sites d'”Avis de l’opérateur Free”

Il est difficile de ne pas lever un sourcil face au grand écart entre la note affichée fièrement sur le site de Free (4,2/5, avec 36 792 avis) et la réalité bien plus brutale sur une plateforme d’avis vérifiés (2,8/5, avec 23 594 votants). Cette différence flagrante, presque grotesque, laisse peu de place au doute : on nage en pleine illusion d’optique savamment orchestrée.

Il faut dire que chez Free, l’art de la façade semble avoir été érigé en stratégie. Derrière l’image léchée d’un opérateur “libre”, on découvre une entreprise où le mot “service” semble avoir été rayé du dictionnaire. Le support technique ? Un labyrinthe d’incompétence où chaque appel ressemble davantage à une mise à l’épreuve de votre patience qu’à une réelle tentative de résolution.

Le vernis “Free” craque vite dès qu’on gratte un peu. À force de prendre ses clients pour des pions, l’opérateur donne surtout l’impression d’un géant aux fondations friables, incapable de gérer le moindre problème sans se perdre dans des scripts creux et des réponses automatiques.

Bref, Free ressemble davantage à une promesse délavée qu’à un opérateur fiable. Et les écarts entre les avis le confirment : l’image qu’il renvoie est aussi gonflée que vide de substance.

N° Client : fbx22869493 // Je laisse la porte ouverte à un contact 🙂

Free Mobile : Problèmes fréquents rencontrés par les abonnés

Support et SAV inappropriés Sur Custplace, un client résume une plainte typique : « DÈS QU’IL Y A UN PROBLÈME : SERVICE CLIENT INEXISTANT, AGRESSIF, MAUVAISE FOI TOTALE » Un autre abonné mobile sur QueChoisir témoigne : « MES APPELS À L’ASSISTANCE SONT… RESTÉS VAINS… AUCUN CONTACT DEPUIS » Sources : Wikipedia, Custplace, Forum QueChoisir Délais excessifs et interventions inefficaces Un utilisateur relate plusieurs interventions physiques sans résultat : « 3 interventions physiques sans solution durable ». Un autre évoque une carte SIM proposée… payante, après 5 appels. Sources : QueChoisir, Custplace Free Mobile Réseau instable et couverture défaillante Sites spécialisés comme Echos du Net ou Selectra rapportent un réseau mobile inégal et instable. « J’AURAI MIS 5 ★ SI J’AVAIS MOINS DE SOUCIS DE RÉSEAU. ÇA RAME UN PEU… » Sources : Echos du Net, Avis Vérifiés Problèmes lors des déménagements Des retards fréquents et des lignes inactives sont signalés, malgré promesses d’intervention rapide. Source : Affinicia Facturation litigieuse et frais cachés Frais d’activation non annoncés, résiliation non prise en compte, abonnement facturé sans service actif… Sources : Custplace, Avis Vérifiés Problèmes persistants dans les Outre-mer Free Caraïbes a été condamné à 300 000 € d’amende pour non-respect des engagements réseau en 2022. En 2023, Free est classé dernier opérateur en termes de pannes (36% des signalements). Source : Wikipedia – Free

Sources recommandées pour suivre l’évolution

Type Source / Plateforme Avis clients Custplace, Trustpilot, Avis‑Vérifiés, QueChoisir Témoignages Echos‑du‑Net, Selectra, Affinicia Forums techniques UniversFreebox, Free-réseau.fr, forums QueChoisir Actualité & sanctions Wikipedia, Zone ADSL & Fibre

De nombreux témoignages soulignent des dysfonctionnements récurrents : procédures automatisées, diagnostics incohérents, absence de suivi, réseau défaillant et facturations contestables.

Ces éléments confirment un écart croissant entre l’image affichée par Free et la réalité vécue par ses abonnés.