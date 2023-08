L’assistant virtuel Cortana disparait : Microsoft a pris la décision de mettre un terme

Après avoir intégré une gamme d’assistants alimentés par l’intelligence artificielle au sein de ses produits, Microsoft a récemment dévoilé son intention de mettre un terme prochainement au maintien de l’application autonome Cortana pour Windows.

Microsoft Met Fin à Cortana : L’Assistant Vocal Tire sa Révérence

Dans cet article, nous allons parler de Cortana, l’assistant vocal développé par Microsoft pour ses systèmes d’exploitation Windows. Nous aborderons les raisons pour lesquelles il a été créé, les problèmes rencontrés (bugs), son évolution future, ainsi que ses avantages et inconvénients.

Qu’est-ce que Cortana dans Windows ?

Cortana est un assistant vocal développé par Microsoft, intégré à partir de Windows Phone 8.1 en 2014, puis dans Windows 10 en 2015. Il sert à répondre aux questions des utilisateurs, à effectuer des recherches sur Internet, à organiser des rendez-vous, à envoyer des messages, etc. grâce à la reconnaissance vocale. Son nom provient du personnage de Cortana dans la série de jeux vidéo Halo, qui est également une intelligence artificielle.

Pourquoi Cortana a-t-il été créé ?

Au moment de sa création, plusieurs entreprises, comme Apple avec Siri et Google avec Google Now (qui deviendra plus tard Google Assistant), proposaient déjà leurs assistants vocaux. Microsoft souhaitait donc ne pas être en reste et offrir une expérience similaire voire supérieure à ses utilisateurs. Amélioration de l’expérience utilisateur : L’introduction de Cortana visait à faciliter et améliorer l’utilisation des appareils Windows, notamment en termes de recherche et d’organisation, en proposant une interface plus intuitive et personnalisée.

L’introduction de Cortana visait à faciliter et améliorer l’utilisation des appareils Windows, notamment en termes de recherche et d’organisation, en proposant une interface plus intuitive et personnalisée. Innovation : Enfin, Cortana témoigne de la volonté de Microsoft d’innover et de rester à la pointe de la technologie, en développant des fonctionnalités qui répondent aux besoins et attentes du marché.

Bugs et problèmes rencontrés

Comme tout logiciel, Cortana a connu son lot de bugs, notamment lors de ses débuts. Les problèmes les plus courants concernent :

Sur certains appareils, Cortana peut ralentir le système ou consommer beaucoup de ressources, ce qui affecte l’autonomie de la batterie et la rapidité globale de l’appareil. La confidentialité : Étant donné que Cortana stocke certaines informations sur les utilisateurs pour leur proposer des suggestions personnalisées, cela soulève des questions sur la protection de la vie privée et l’utilisation des données collectées par Microsoft.

L’avenir de Cortana

Avec l’arrivée de Windows 11, Microsoft souhaite repositionner Cortana comme un outil dédié aux professionnels et aux entreprises, plutôt qu’un assistant grand public. Ce changement est notamment lié à la forte concurrence dans le domaine des assistants vocaux, dominé par Google Assistant et Amazon Alexa. Microsoft a annoncé que Cortana serait désormais intégré à ses applications professionnelles, comme Microsoft Teams et Outlook, pour faciliter la collaboration et l’organisation au sein des entreprises.

Avantages de Cortana

Cortana propose des fonctionnalités intéressantes, comme la gestion des rappels en fonction du lieu ou de la personne, ainsi que l’intégration avec des applications tierces (par exemple, Spotify). Possibilités d’évolution : En se concentrant sur le marché professionnel, Cortana pourrait se développer davantage et offrir de nouvelles fonctionnalités spécifiques aux entreprises.

Inconvénients de Cortana

Comme mentionné précédemment, l’utilisation de Cortana soulève des inquiétudes concernant la protection des données personnelles des utilisateurs. Disponibilité géographique : Cortana n’est pas disponible dans toutes les langues et régions, ce qui réduit son accessibilité pour certains utilisateurs.

En conclusion, Cortana est un assistant vocal développé par Microsoft qui a connu des débuts difficiles et fait face à une forte concurrence. Toutefois, en se repositionnant sur le marché professionnel, il peut continuer à évoluer et offrir de nouvelles fonctionnalités intéressantes pour les entreprises. Il présente des avantages indéniables, comme son intégration avec les produits Microsoft, mais également des inconvénients liés à sa popularité ou aux problèmes de confidentialité.

Microsoft is killing the standalone Cortana app for Windows in late 2023 https://t.co/NP71nlYykN pic.twitter.com/4FCn89Vv6Y — Engadget (@engadget) June 3, 2023

