Qu’est-ce qu’un code promo et en quoi peut-il apporter plus de valeurs à votre boutique ?

L’histoire des codes promos remonte aux années 1880 aux États-Unis, lorsque l’entreprise Coca-Cola a introduit l’utilisation de coupons de réduction pour ses produits.

Depuis lors, cette pratique a évolué et a connu une expansion considérable, notamment dans le domaine d’e-commerce. Mais cela vaut-il la peine ? Quels sont les avantages des codes promos et bons plans pour une boutique en ligne ? Et quelles sont les occasions idéales pour offrir une telle opportunité aux clients ? Découvrez tout cela dans la suite !

Les différents types de code promo

Les codes promos prennent généralement différentes formes. Ils peuvent prendre la forme :

D’une réduction en montant fixe ;

D’une réduction en pourcentage ;

en pourcentage ; D’une offre d’achat groupé ;

D’une livraison offerte (ou à tarif réduit) ;

De cadeaux et bonus divers.

Les réductions en montant fixe

Il s’agit d’une réduction directe sur le prix d’un article ou d’une commande. Par exemple, si vous achetez un smartphone de 500 € et que vous bénéficiez d’une réduction de 50 €, vous économiserez immédiatement cette somme.

Au lieu de 500 €, vous paierez 450 € pour le même produit. Ces réductions sont souvent proposées sur une large gamme de produits.

Donc, les clients ont la possibilité de les utiliser selon leurs besoins. Et c’est autant pratique que les réductions en pourcentage.

Les réductions en pourcentage

Ce type de remise s’effectue en pourcentage. D’où le nom « réduction en pourcentage ». Par exemple, si un client a un code promo de 20 % et que le montant total de sa commande est de 100 €, il bénéficiera d’une réduction de 20 €. Ce qui ramènera le coût total à 80 €.

Contrairement à ce que beaucoup de personnes croient savoir, ce n’est pas aux consommateurs d’effectuer le calcul. Lorsqu’un client applique un code promo de ce type, il peut voir immédiatement la réduction appliquée à son panier. En voyant les choses ainsi clairement, il peut être incité à augmenter la valeur de son panier.

Les offres d’achat groupé

Cette forme de réduction consiste à regrouper les achats de plusieurs clients pour bénéficier d’économies substantielles. Lorsqu’un client décide de participer à un achat groupé, il rejoint un groupe de personnes partageant un intérêt commun pour un produit ou un service spécifique. Le client peut rejoindre un groupe existant via des plateformes en ligne ou créer le sien en invitant des amis, des membres de sa famille.

Au lieu d’acheter un produit individuellement au prix standard, ils décident de l’acheter en groupe. En conséquence, ils peuvent bénéficier d’une réduction significative, parfois même jusqu’à 50 % du prix d’origine. Ce qui est tout à fait différent des réductions en pourcentage ordinaires.

La livraison offerte (ou à tarif réduit)

Il s’agit d’une autre forme courante de code promo, offrant aux clients un double avantage. D’une part, ils peuvent choisir de se faire livrer à leur domicile, sur leur lieu de travail ou même dans un point relais, selon leurs préférences. Cela signifie qu’un client peut effectuer sa commande, regroupant par exemple des livres et des vêtements, le tout avec des frais de livraison gratuits. Il n’aura sans doute pas à se soucier des frais de livraison supplémentaires.

D’autre part, ces frais peuvent lui être réduits jusqu’à hauteur de 60 %. Du moins, si ce n’est pas le cas, le client peut être récompensé par des bonus divers.

Les cadeaux et bonus divers

Outre les aspects mentionnés précédemment, les codes promos peuvent également prendre la forme de cadeaux ou de bonus divers. Lorsque le client bénéficie de ce type de code promo, il peut s’attendre à recevoir un avantage supplémentaire en plus de sa commande. Ces avantages peuvent être des produits gratuits, des échantillons, des points de fidélité, ou même des expériences uniques.

Pour votre boutique en ligne, toutes ces stratégies concourent à deux finalités essentielles. Fondamentalement, elles vous permettent d’attirer de nouveaux clients. De plus, ces offres incitent à la fidélité, car les clients sont enclins à revenir pour profiter régulièrement des réductions. Et alors, quelles sont les occasions idéales pour leur offrir de tels bons plans ?

Les occasions idéales pour offrir des codes promos

Bien entendu, les codes promos peuvent être offerts à tout moment, mais il y a deux occasions où cette stratégie marketing fera exploser vos ventes.

Les inscriptions à la newsletter

Lorsqu’un client s’inscrit à votre newsletter, il manifeste déjà un intérêt pour votre boutique. En offrant un code promo comme incitation à l’inscription, vous renforcez la relation avec ce client potentiel tout en l’encourageant à effectuer son premier achat.

Les abandons de panier

Il s’agit d’une réalité courante du commerce en ligne qui, malheureusement, inquiète plus d’un. Or, pour ceux qui le savent, les abandons de panier représentent une énorme opportunité d’affaires. En envoyant un e-mail avec un code promo aux clients concernés, vous pouvez les encourager à finaliser leur achat.

Les inscriptions à la newsletter et les abandons de panier constituent donc deux moments phares pour augmenter les ventes de manière exponentielle. Et si l’objectif est de parvenir à un tel résultat, les codes promos ne sont pas la seule stratégie marketing adaptée.

Autres techniques pour attirer les clients

À part les codes promos et les bons plans, il existe plusieurs autres techniques efficaces pour attirer et fidéliser les clients dans le web. Parmi celles-ci, il y a :

La publicité ciblée ;

Le marketing d’influence ;

Les programmes de parrainage.

La première consiste à diffuser des annonces spécifiquement conçues pour atteindre un groupe de clients potentiellement intéressés. Si vous en êtes convaincu, commencez par identifier leurs caractéristiques démographiques, comportementales et contextuelles. Cela vous permettra de leur créer des annonces pertinentes.

Aussi, pour aboutir au même résultat, vous pouvez mettre à profit la technique du marketing d’influence. Il s’agit de collaborer avec des personnes influentes sur les réseaux sociaux, en rapport avec votre secteur. Recherchez des influenceurs qui s’alignent avec vos valeurs et votre public cible. Ne choisissez pas simplement en fonction du nombre d’abonnés, mais plutôt en fonction de la pertinence. Évitez de forcer une relation, quelle qu’elle soit.

Enfin, vous pouvez aussi miser sur les programmes de parrainage. Cette technique, aussi efficace, consiste à encourager les clients à recommander un produit ou service à leur réseau. Pour ce faire, offrez des incitations attrayantes aussi bien aux parrains qu’aux filleuls. Ainsi, vous serez merveilleusement étonné des résultats !