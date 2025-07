AI ON US 2025 : Le sommet international des dirigeants pour une IA responsable

4.8/5 - (6 votes)

À l’heure où l’intelligence artificielle transforme nos sociétés à grande vitesse, la confiance s’effrite. C’est dans ce contexte que se tiendra à Biarritz la première édition du sommet AI ON US, les 15 et 16 octobre 2025, avec le soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères.

Soutenu par le Ministère et des experts internationaux, AI ON US veut devenir la référence en IA éthique, inclusive et conforme aux standards européens.

Ce rendez-vous international réunira 100 dirigeants publics et privés autour d'un objectif clair : faire de l'IA responsable un levier stratégique et compétitif, et non une contrainte réglementaire.

Transformer les risques de l’IA en performance durable Malgré une adoption croissante de l’IA, la défiance du public reste forte : selon une étude mondiale de KPMG menée dans 47 pays, plus de 54 % des sondés se méfient de l’IA. Pourtant, les organisations qui intègrent des principes éthiques en amont obtiennent des résultats concrets : +20 % de productivité, -35 % de litiges, -40 % de coûts imprévus (source : The Digital Economist, juin 2025). AI ON US veut combler ce fossé entre technologie et gouvernance.

Un programme immersif au service des décideurs Sur deux journées, les participants exploreront les zones grises de la régulation, expérimenteront une simulation inédite de l’AI Act européen, et collaboreront sur des solutions concrètes à travers des ateliers d’innovation éthique. La signature de la Charte Arborus en faveur d’une IA inclusive sera un moment fort, tout comme les conférences de figures de référence comme Thierry Breton ou Lara Sophie Bothur.

Une expertise internationale mobilisée AI ON US repose sur le travail de 20 expert·e·s internationaux·ales issus de 10 équipes thématiques : juristes, chercheurs, technologues, psychologues, spécialistes du droit numérique et de l’éthique. Ensemble, ils ont construit : Une cartographie des risques IA et des standards globaux

Un jeu de simulation réglementaire basé sur l’AI Act

Un Playbook IA remis à chaque participant

Un atelier de création de solutions concrètes ("Creative Sprint")

Lieu et organisation L’événement se déroulera dans deux lieux emblématiques : Matin (8h30–12h00) : Salon Diane – Théâtre du Casino de Biarritz

Après-midi (13h00–18h15) : Salons Impérial & Edouard VII – Hôtel du Palais

Des sessions de conseil personnalisées clôtureront chaque journée pour répondre aux problématiques spécifiques des entreprises présentes.

Un événement ancré dans les grands cadres internationaux AI ON US s’inscrit dans les ambitions du programme France 2030 et des régulations européennes comme le GDPR, DSA, DMA et le tout nouvel AI Act. Son ambition : devenir le rendez-vous de référence pour une IA éthique, inclusive et compétitive, avec une approche tournée vers l’action concrète.

Porté par un duo engagé Marianne Mazaud, Directrice Générale et cofondatrice, a bâti ce sommet en réponse aux dérives de l'IA dans les industries créatives. Experte en marketing et diplômée en IA, elle met son expérience au service d'un cadre de confiance technologique. Thomas Lozopone, Président et cofondateur, apporte sa maîtrise des formats événementiels internationaux pour concevoir un espace d'échange humain, local et stratégique. Ensemble, ils font d'AI ON US un événement paritaire, indépendant et tourné vers l'impact réel.

Informations pratiques Dates : 15 & 16 octobre 2025

15 & 16 octobre 2025 Lieu : Biarritz – Hôtel du Palais & Casino

Biarritz – Hôtel du Palais & Casino Nombre de places : 100 participant·e·s

100 participant·e·s Pass : Gold & Platinum – accès complet aux activités

Gold & Platinum – accès complet aux activités Accréditation presse : marianne@ai-on-us.com

marianne@ai-on-us.com Site officiel : www.ai-on-us.com

À propos d’AI ON US AI ON US est une plateforme indépendante dédiée à l’IA responsable. Elle propose un sommet exclusif à Biarritz et des contenus hebdomadaires pour les dirigeants (interviews, analyses, recommandations). Fondée sur six mois de travail collaboratif, AI ON US incarne une nouvelle manière d’agir pour une IA régulée, inclusive et stratégique.