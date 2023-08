Twitter en PLS : Panne mondiale dévastatrice laisse les utilisateurs sans tweets ! Détails explosifs ici

Jeudi soir, de nombreux utilisateurs du réseau social Twitter ont rencontré des problèmes d’accès au contenu de certains onglets. La plateforme a été touchée par une panne mondiale qui a affecté plusieurs pays et s’est manifestée principalement lors d’une recherche via la barre de recherche de la plateforme, que ce soit sur l’application ou le site web.

Le site DownDetector, qui recense les différentes pannes sur les sites internet et applications, a enregistré près de 1500 signalements depuis 19h30.

Les causes de la panne restent inconnues

Les raisons de cette panne demeurent encore floues. Selon certaines sources, il pourrait s’agir d’un bug lié aux API de Twitter. D’autres spéculations évoquent la possibilité d’une attaque informatique visant à déstabiliser le réseau social. Toutefois, aucune information officielle n’a été communiquée à ce sujet, et la situation semble aujourd’hui rétablie.

Des messages d’erreur affichés pour les utilisateurs

Durant la panne, les utilisateurs ont été confrontés à différents messages d’erreur, tels que : “Impossible de récupérer les tweets pour le moment” ou “Limite de taux dépassée”. Ces messages ont semé la confusion chez les internautes, qui ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient plus accéder à certains contenus sur Twitter. D’autres messages rassurants indiquaient que le problème rencontré n’était pas de leur faute et qu’il fallait simplement réessayer ultérieurement.

Un retour progressif à la normale

Après plusieurs heures de perturbations, l’accès au réseau social semble être revenu progressivement à la normale, avec des améliorations constatées dans différents pays. Les utilisateurs ont pu recommencer à consulter les tweets et à interagir avec leurs abonnés sans rencontrer de problèmes majeurs. Cependant, il est possible que certains d’entre eux continuent d’éprouver des difficultés ponctuelles liées à cette panne mondiale.

Twitter, un réseau social vulnérable aux pannes ?

Cette nouvelle panne mondiale pose la question de la vulnérabilité du réseau social face aux bugs informatiques ou aux attaques malveillantes. En effet, ce n’est pas la première fois que Twitter fait face à des incidents similaires. Récemment, en juillet dernier, des milliers d’utilisateurs avaient également rencontré des problèmes pour consulter les publications sur la plateforme. À l’époque, le site Dowdetector avait recensé près de 3000 signalements d’internautes ayant des difficultés d’accès à Twitter depuis la France, ainsi que d’autres cas signalés à l’échelle mondiale.

Des efforts à fournir pour renforcer la sécurité du réseau social

Afin de rassurer ses utilisateurs et éviter que de telles pannes ne se reproduisent à l’avenir, Twitter devra sans doute redoubler d’efforts pour renforcer la sécurité de sa plateforme. Les développeurs devront identifier les causes de ces incidents et mettre en place des mesures adéquates pour protéger le réseau social contre les potentiels risques informatiques.

En attendant, les utilisateurs peuvent rester vigilants et informés en cas de nouvelles perturbations sur Twitter, en suivant notamment les actualités relayées par les médias ou les réseaux sociaux. Ils peuvent également consulter des sites tels que DownDetector pour vérifier l’état de fonctionnement du réseau social et signaler d’éventuels problèmes rencontrés.

