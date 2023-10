Portrait du joueur David “Daz” Babet : Influences, Passions et Vision de l’avenir

Découvrez l’univers passionnant de David “Daz” Babet, joueur invétéré et ancien rédacteur pour JDG/JDGa/JDMac, à travers cette interview exclusive. Plongez dans l’esprit d’un gamer old school qui garde les pieds sur terre tout en partageant sa vision de ce que pourrait être le monde des jeux vidéo et la technologie dans les années à venir.

Qui est David “Daz” Babet ?

David “Daz” Babet a bien voulu se prêter au jeu de l’interview pour notre plus grand plaisir. Il s’est décrit comme un joueur, blogger variable en géométrie, sac de luxe sur Street Fighter, membre du Studio 404 et chroniqueur pour Humanoïde. Daz était également rédacteur pour JDG/JDGa/JDMac par le passé.

Tout commence lorsqu’il rencontre Anh, le créateur du Journal du Geek, lors d’un Paris Palm User Group organisé par Thierry Prieur. Par la suite, ils se retrouvent dans un groupe de joueurs de PSP nouvellement formé après la sortie de la console au Japon. Anh propose alors à Daz de collaborer ensemble sur un site dédié aux jeux vidéo. Lorsque JDGa est lancé, il tient parole et contacte Daz pour travailler avec lui.

Les premiers pas dans l’univers du gaming

L’amour de Daz pour les jeux vidéo remonte à bien longtemps. Sa première machine était une Yashica YC-64, équipée d’un clavier bordeaux qui le rend nostalgique chaque fois qu’il y pense. Il se souvient avoir passé de longues heures à jouer sur son ordinateur, notamment aux jeux F-1 Spirit, Penguin Adventure et Metal Gear.

Son amour pour les jeux Konami l’a poussé à s’intéresser au MSX et au NES, bien que cela l’agaçait que ses jeux préférés portent des noms différents selon la console.

Le terme “Geek” aujourd’hui

Daz estime que le terme “Geek” a perdu de sa valeur en raison de son utilisation excessive. Rappelant l’époque où être un geek signifiait passer plus de 12 minutes par jour sur un ordinateur ou un smartphone, il regrette que ce terme soit désormais utilisé à tort et à travers.

Que nous réserve l’avenir en matière de technologie et de jeux vidéo ?

En essayant de deviner ce que nous réservent les 10 prochaines années, Daz imagine un futur où les wearables seront omniprésents, où l’Oculus Rift sera disponible en 8K et où n’importe quel smartphone aura la puissance d’une Xbox One ou d’une PS4 actuelle. En revanche, certaines choses ne changeront pas : on continuera à se demander comment faire tourner un émulateur PS3 sur des picocomputers de la taille d’une carte SD, et on assistera au reboot de “L’Histoire sans fin” réalisé par Peter Jackson tout en roulant des yeux.

Quelle est l’avenir des mots de passe ?

Peut-on s’attendre à une disparition des mots de passe dans le futur ?

Les méthodes alternatives de sécurité prendront-elles le dessus ?

Quel sera l’impact sur notre vie quotidienne ?

Face à ces questions, Daz explique qu’il n’a pas toutes les réponses mais que l’évolution rapide de la technologie pourrait bien rendre obsolète les systèmes de protection actuels. Il ajoute qu’il est déjà difficile de trouver des solutions pour protéger nos données et notre vie privée aujourd’hui, alors qui sait ce qui nous attend demain ?

Au fil de cette interview, David “Daz” Babet nous a offert un aperçu de son parcours, ses influences, ses passions et sa vision du futur des jeux vidéo et de la technologie. Ce gamer old school continue d’évoluer dans l’univers passionnant des nouvelles technologies tout en apportant son expérience et sa réflexion. Reste à suivre si toutes ses prédictions se réaliseront…