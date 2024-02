VinFast, meilleur que Tesla ? : le constructeur automobile en pleine expansion qui va cartonner en Europe avec son véhicule électrique

Un nouvel acteur sur le marché des véhicules électriques

VinFast se fait de plus en plus connaître dans l’industrie automobile. Ce constructeur vietnamien a pour ambition de devenir un acteur mondial dans le secteur et étend progressivement sa gamme de modèles pour rivaliser avec les grands du marché.

Parmi eux, on retrouve notamment le VF9 et surtout le VF7, un modèle compact au design attrayant. Le dernier-né de la marque est un pickup truck qui affiche une allure relativement conventionnelle.

Bien qu’il n’existe pour l’instant que sous la forme d’un concept car, ce véhicule pourrait marquer une nouvelle étape importante pour VinFast.

Ce que vous devez retenir :

Les caractéristiques du pickup truck VinFast

Mesurant 5,32 mètres de long, le pickup truck VinFast se positionne comme un modèle compact plutôt que comme un véhicule de taille complète, tel qu’on peut les trouver sur le marché américain. Cependant, à ce jour, aucune information technique ni détail concernant l’avenir de ce pickup truck n’a été communiquée par la marque.

La présence de VinFast sur le marché international

En janvier 2024, lors du CES qui s’est tenu à Las Vegas, VinFast a annoncé le déploiement de son vélo à assistance électrique DrgnFly aux États-Unis. Le constructeur prévoit également de lancer ce vélo électrique sur d’autres marchés mondiaux dans un futur proche.

Le VinFast DrgnFly, plus qu’un simple vélo électrique

Affiché au prix de 2 500 euros, le DrgnFly se distingue par une autonomie allant jusqu’à 102 kilomètres grâce à sa batterie lithium-ion amovible. Pour Tran Mai Hoa, directeur général adjoint des ventes et du marketing chez VinFast, le DrgnFly n’est pas seulement un véhicule électrique pratique et accessible : c’est également un choix de style de vie pour ceux qui souhaitent exprimer leur personnalité à travers leur moyen de transport.

Vers une gamme complète de véhicules électriques ?

Avec l’annonce du pickup truck et la commercialisation du vélo électrique DrgnFly, il semblerait que VinFast souhaite développer une offre variée pour convaincre les automobilistes de se tourner vers l’électrique. En élargissant ainsi son catalogue, la marque vietnamienne pourrait bien tirer son épingle du jeu face à ses concurrents.

L’avenir de VinFast est-il prometteur ?

Il est encore trop tôt pour dire si VinFast réussira à s’imposer sur le marché international du véhicule électrique comme il l’espère, mais l’arrivée de ce nouvel acteur sur la scène mondiale est déjà un événement en soi. Sa gamme en expansion montre une réelle ambition et pourrait inciter les consommateurs à considérer cette marque comme une alternative aux constructeurs plus traditionnels. VinFast semble en tout cas bien décidé à poursuivre son ascension et à continuer d’innover pour se faire une place dans le domaine du véhicule électrique.