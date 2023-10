Chery et Huawei dévoilent la S7 : La voiture électrique chinoise qui terrasse Tesla.

La S7, une voiture électrique chinoise pour concurrencer Tesla

Le géant automobile Chery et le fabricant de technologies Huawei unissent leurs forces pour créer la S7, une voiture électrique qui se veut rivale des modèles proposés par Tesla. Découverte de cette voiture “Made in China” et analyse des ambitions chinoises dans l’industrie des véhicules électriques.

Chery et Huawei : le duo gagnant ?

Chery Automobile, entreprise d’État chinoise, et Huawei ont décidé d’associer leur savoir-faire pour concevoir la S7, une voiture électrique dont le premier modèle devrait être dévoilé en novembre. Gao Shen, analyste indépendant à Shanghai, explique que « Chery est un géant de l’industrie automobile et le partenaire le plus solide de Huawei dans le développement de voitures intelligentes jusqu’à présent ». L’union entre la puissance technologique de Huawei et la force de production de Chery a donc suscité de grands espoirs pour le Luxeed, le nom donné à ce projet ambitieux.

Les entreprises chinoises à l’assaut du marché mondial des voitures électriques

Chery accélère le rythme en matière de voitures électriques grâce à sa filiale Jetour, qui a livré plus de 180 000 véhicules en 2022, soit une augmentation de 17 % par rapport à 2021. De son côté, Huawei s’est lancé depuis peu dans la fourniture d’équipements technologiques pour les voitures électriques, afin de contourner les sanctions américaines imposées depuis 2018.

En septembre, lors du Salon de la mobilité de Munich, Avatr a présenté sa nouvelle berline premium Avatr 12. Ce modèle ambitionne de concurrencer à la fois Tesla, BMW et Mercedes sur le marché européen.

Le marché chinois des voitures électriques en pleine expansion

La Chine est le plus grand marché mondial pour les automobiles en général et pour les véhicules électriques en particulier. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a mis en garde contre l’importation massive de ces voitures bon marché subventionnées par l’action publique : “Nos marchés sont aujourd’hui inondés de voitures électriques chinoises dont les prix sont artificiellement maintenus bas grâce à d’énormes subventions publiques ; cela fausse notre marché”, déclare-t-elle.

Les atouts de la S7 face à la Tesla Model S

Pour rivaliser avec les modèles proposés par Tesla, notamment la Model S, la S7 mise sur une combinaison gagnante d’innovation technologique et de performances accrues. Voici quelques atouts qui distinguent cette voiture :

Une autonomie impressionnante : la S7 promet une autonomie pouvant atteindre les 1000 km grâce à des batteries performantes développées par Huawei.

grâce à des batteries performantes développées par Huawei. Un design futuriste : avec ses lignes épurées et ses matériaux de qualité, la S7 ne laisse pas indifférent sur le plan esthétique.

Des technologies avancées : Huawei met à profit son expertise pour intégrer des systèmes intelligents tels que l’assistance à la conduite et les commandes vocales.

Un prix qui pourrait séduire les consommateurs

L’un des arguments chocs de la S7 face aux modèles Tesla est sans conteste son prix. En effet, la voiture devrait être proposée à un tarif nettement inférieur à celui de sa concurrente américaine. Les détails concernant son coût exact n’ont pas encore été divulgués, mais il semble qu’elle sera accessible à un plus grand nombre de consommateurs.

Conclusion : la Chine, future puissance mondiale de l’électrique ?

Véritable vitrine technologique issue de l’association entre Chery et Huawei, la S7 s’annonce comme une voiture électrique pleine d’ambition. À travers cette collaboration, les deux entreprises confirment leur volonté de concurrencer les géants du marché mondial de l’électrique, dont Tesla fait partie intégrante. Restera toutefois à vérifier si ce véhicule sera bien accueilli par les consommateurs du monde entier et s’il parviendra à tirer son épingle du jeu face à une concurrence toujours plus féroce.