Vérifications générales périodiques (VGP) : Que Savoir ?

Les inspections générales périodiques (également appelées inspections générales visuelles ou VGP) constituent une partie importante de la maintenance et de la sécurité des équipements.

Ces vérifications régulières permettent d’éviter des réparations coûteuses, d’améliorer l’efficacité du système et de réduire les risques d’accidents ou de blessures.

inspection générale périodique

Au cours d’une inspection générale périodique, un inspecteur de mise en service ou de remise en service effectue des tests pour vérifier que l’équipement est installé correctement et qu’il peut être utilisé en toute sécurité.

Il s’agit notamment de vérifier les connexions électriques, de visualiser tout changement de fonctionnement, de tester les circuits pour détecter les connexions ouvertes, de vérifier que tous les systèmes de mise à la terre sont intacts, de tester l’exactitude des valeurs de résistance d’isolement, etc.

L’inspecteur fournira également des recommandations si des problèmes sont découverts au cours de l’inspection

Il est important de noter que les inspections générales périodiques ne doivent être effectuées que par un technicien ou un inspecteur qualifié. Toute personne non autorisée qui tente d’effectuer de telles inspections peut s’exposer, ainsi que d’autres personnes, à de graves dangers.

En outre, il est important de documenter correctement les résultats de l’inspection afin de s’assurer que toute activité d’entretien future est basée sur des données précises et à jour

Des inspections générales périodiques peuvent contribuer à réduire le risque de dysfonctionnement des équipements et d’accidents, tout en améliorant l’efficacité et les performances du système.

En prenant ces mesures, vous contribuerez à assurer la sécurité des employés, à limiter les pertes financières potentielles et à protéger votre établissement contre les réparations coûteuses ou autres dépenses imprévues. Avec une planification et une exécution appropriées, les inspections générales périodiques peuvent constituer une partie inestimable de tout programme de maintenance préventive efficace

Épreuve de charge matériel de garage ?

Les tests de charge des équipements de garage constituent une partie importante d’une inspection générale périodique. Ce test consiste à charger l’équipement de garage jusqu’à sa capacité maximale, puis à le surveiller pour détecter tout signe de tension ou d’usure. Si l’équipement ne répond pas aux spécifications du fabricant, des mesures correctives appropriées doivent être prises afin de garantir un fonctionnement et des performances sûrs.

En outre, ce test peut aider à identifier les défauts potentiels qui pourraient entraîner des pannes ou des accidents à l’avenir. Il est important de noter que les tests de charge des équipements de garage ne doivent être effectués que par des techniciens qualifiés, car des procédures de test incorrectes peuvent entraîner des résultats inexacts, voire des blessures.

Il convient également de documenter correctement les résultats et de les conserver dans un dossier à des fins de référence. Un test de charge de l’équipement de garage réussi permet de s’assurer que toutes les mesures de sécurité ont été prises et que l’équipement est capable de fonctionner comme prévu. Des tests de charge correctement menés peuvent constituer un élément inestimable de tout programme de maintenance préventive

En conclusion, les inspections générales périodiques (VGP) sont essentielles pour garantir le fonctionnement et les performances en toute sécurité des équipements de garage. Les inspecteurs doivent suivre les instructions du fabricant et documenter correctement les résultats de l’inspection afin d’en assurer l’exactitude et la référence future.

En outre, les tests de charge ne doivent être effectués que par des techniciens qualifiés afin d’aider à identifier les défauts ou l’usure potentiels avant qu’ils ne causent des accidents ou des blessures.

En prenant ces mesures, vous contribuerez à protéger votre installation contre des réparations ou des dommages coûteux et à assurer la sécurité des employés. Les inspections générales périodiques sont un élément important du maintien d’un environnement de travail sûr pour toutes les personnes concernées

Contrôle des engins Travaux public

Les équipements de travaux publics, tels que les balayeuses de rue et les chasse-neige, doivent également être inspectés périodiquement pour garantir un fonctionnement sûr. Ces inspections doivent comprendre une évaluation de l’état de l’équipement, y compris une inspection visuelle de toutes les pièces. Les inspecteurs doivent également rechercher tout signe d’usure ou de dommage qui pourrait avoir un impact sur les performances et la sécurité.

Si des défauts ou des dysfonctionnements sont identifiés, des mesures correctives appropriées doivent être prises pour prévenir les accidents ou les blessures potentiels. Au cours du processus d’inspection, il est important de documenter tous les résultats et de stocker correctement ces documents pour référence ultérieure. Comme pour les tests de charge des équipements de garage, seuls des techniciens qualifiés doivent effectuer ces inspections pour garantir la précision et la sécurité

Les inspections générales périodiques sont essentielles pour garantir que les équipements de travaux publics fonctionnent de manière sûre et efficace . Des inspections bien menées peuvent contribuer à prévenir les accidents, les blessures et les réparations coûteuses. Il est donc important de suivre les instructions du fabricant lors de la réalisation de ces tests.

La documentation des résultats de toutes les inspections contribuera également à garantir un environnement de travail sûr pour toutes les personnes concernées. Avec un entretien approprié et des vérifications générales périodiques (VGP), les équipements de travaux publics peuvent être maintenus dans un état et des performances optimales

En résumé, la vérification générale périodique (VGP) est essentielle pour s’assurer que les équipements de garage et de travaux publics sont installés en toute sécurité et fonctionnent correctement. Les tests de charge ne doivent être effectués que par des techniciens qualifiés, tout en inspectant visuellement toutes les pièces afin d’identifier tout signe d’usure ou de défaut avant qu’il ne provoque un accident ou une blessure. En outre, tous les résultats doivent être documentés et conservés pour référence ultérieure