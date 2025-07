4.8/5 - (15 votes)

Younited Pay : Facilitez l’accès à la mobilité douce avec le paiement en plusieurs fois

Pourquoi le paiement fractionné devient-il un acteur clé dans le développement des mobilités durables ? Avec la progression constante des modes de transport écologiques, de plus en plus de consommateurs s’équipent de vélos et de trottinettes, souvent électriques.

Pourtant, leur prix élevé représente un véritable frein pour de nombreux ménages. Younited Pay s’impose alors comme une solution efficace pour démocratiser ces équipements et accompagner la transition vers une mobilité plus verte.

Ce qu’il faut retenir sur l’article : “Vélos et trottinettes électriques : le paiement fractionné Younited Pay séduit de plus en plus de Français dès cet été”

🚴 Le paiement fractionné Younited Pay démocratise la mobilité douce en facilitant l’achat de vélos et trottinettes, souvent onéreux, grâce à des financements accessibles.

📊 Les commerçants boostent leurs ventes et écoulent leurs stocks rapidement grâce à une solution de paiement sans frais, adaptée en boutique et en ligne.

🛒 Plus de 38 % des achats de mobilité douce utilisent le paiement en plusieurs fois, avec un panier moyen supérieur à 2 500 €, renforçant l’accessibilité.

🤝 Des enseignes comme Gaya et Upway constatent une forte adoption du paiement fractionné, accélérant la transition vers des transports écologiques et durables.

Un secteur en mutation : entre prix élevés et demande croissante

Les vélos et trottinettes, qu’ils soient classiques ou électriques, occupent une place centrale dans la transformation des déplacements urbains et dans la lutte contre la pollution.

Pourtant, leur coût, généralement compris entre 300 et 2 000 euros selon les modèles, reste un obstacle pour beaucoup.

D’après une enquête CSA menée en mai 2024, un Français sur quatre utilise régulièrement un vélo. Cette tendance reflète un véritable engouement pour la mobilité douce, bien que le marché ait connu une légère contraction en 2023, avec une baisse de 14 % des ventes et un chiffre d’affaires en recul de 5,5 %.

Malgré ce contexte, la pratique du vélo continue de se développer, surtout dans les grandes villes. À Paris, par exemple, plus de 11 % des déplacements se font désormais à vélo, contre seulement 4,3 % en voiture.

Younited Pay : une solution de financement au service de la mobilité durable

Pour soutenir les enseignes spécialisées et répondre aux attentes des consommateurs, Younited Pay propose une solution de paiement fractionné flexible et accessible, disponible aussi bien en magasin que sur les sites e-commerce.

Les avantages pour les commerçants :

Augmenter le volume des ventes, notamment en boutique où la majorité des achats se concrétisent.

Préserver leurs marges grâce à une solution sans frais.

Accélérer l’écoulement des stocks avec des plans de financement attractifs pouvant aller jusqu’à 48 mois.

Les bénéfices pour les clients :

Faciliter l’achat de vélos, notamment les modèles à assistance électrique, dont le prix moyen dépasse 1 900 €.

Rendre l’investissement plus accessible sans compromis sur la qualité.

Proposer une expérience d’achat simplifiée, immédiate et rassurante.

Une adoption rapide dans le secteur de la mobilité douce

Plusieurs enseignes spécialisées, comme Gaya, Upway, Lowei, LVR ou Garette Miller, ont déjà intégré Younited Pay à leur parcours client. Aujourd’hui, plus de 38 % des achats dans ce secteur se font via un paiement en cinq fois ou plus, avec un panier moyen dépassant les 2 500 €.

« Dans un marché fragilisé, notre solution représente une véritable alternative aux remises immédiates. Elle permet aux commerçants d’améliorer leur taux de conversion tout en facilitant l’accès à des équipements durables, grâce à une solution de paiement clé en main », souligne Nicolas Pelpel, Directeur Commercial chez Younited.

Lucie Brouhard, Head of Customer Experience & Operations chez Gaya, partage son retour d’expérience : « Depuis l’été 2023, nous proposons Younited Pay en magasin et via notre service client. L’accueil des clients a été très positif. Le paiement en plusieurs fois leur donne le coup de pouce nécessaire pour concrétiser leur envie de passer à la mobilité douce. Nous avons rapidement élargi l’offre sur notre site e-commerce et les résultats sont excellents. »

Younited Pay au salon Vélo ProDays

Vous souhaitez découvrir la solution de plus près ? Retrouvez Younited Pay au salon Vélo ProDays, du 6 au 8 juillet à la Porte de Versailles (Pavillon 6, Stand I25a). Venez échanger avec l’équipe, tester le vélo connecté et participer à une action caritative au profit de l’Association pour la Recherche contre la Sclérose Latérale Amyotrophique.

À propos de Younited

Younited est un acteur européen majeur des services financiers innovants. L’entreprise propose une large gamme de solutions : crédits personnels, paiements fractionnés, assurances et accompagnement budgétaire personnalisé.

Younited collabore avec de nombreux leaders de la distribution, des télécommunications et du secteur bancaire, leur permettant d’intégrer ses services pour enrichir leur offre et accélérer leur transformation digitale. Présente en France, en Italie, en Espagne et au Portugal, Younited a déjà conquis plus d’un million de clients.

La société mère, Younited Financial, est cotée sur Euronext et s’engage activement à favoriser l’inclusion financière et le bien-être économique des ménages européens.

